Công an rà soát, xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 175.000.000 đồng đến 747.500.000 đồng của người dân

Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, các giao dịch chuyển khoản diễn ra thường xuyên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Tuy nhiên, chỉ một sai sót khi nhập thông tin người thụ hưởng cũng có thể khiến tiền được chuyển vào tài khoản của người khác. Nếu không được xử lý đúng cách, sự việc không chỉ phát sinh tranh chấp mà còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và những rủi ro pháp lý đối với người nhận tiền.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra các vụ chuyển khoản nhầm, trong đó có những trường hợp số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, ngày 5/8, Công an xã Vĩnh Mỹ hỗ trợ chị Nguyễn Thị Phương Hoa, trú phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, nhận lại 747,5 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một công dân trên địa bàn.

Anh Trần Văn Phúc (ngụ Ấp 17, xã Vĩnh Mỹ) cùng cán bộ Công an xã Vĩnh Mỹ đến Ngân hàng LPBank - Phòng giao dịch Hoà Bình để hoàn tất thủ tục chuyển trả 747,5 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Đến ngày 14/9/2026, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bạc Liêu và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục trao trả gần 630 triệu đồng cho anh Trịnh Đình Thịnh, ngụ ấp 17, xã Vĩnh Hậu. Số tiền này được chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Gần đây nhất, đầu tháng 11, Công an xã Định Thành tiếp tục hỗ trợ giải quyết một vụ chuyển khoản nhầm trị giá 175 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khẩn trương xác minh, phối hợp với các bên liên quan và vận động ông Bùi Văn Miền, người nhận tiền, hoàn trả toàn bộ số tiền cho bà Phan Thị Chung (ngụ thôn Nam Thắng, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng).

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, vụ việc được giải quyết thuận lợi, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người chuyển nhầm.Trong những trường hợp trên, tài khoản nhận tiền có trường hợp thuộc cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn, phát sinh từ những giao dịch dân sự, mua bán, thanh toán thông thường. Trước những tình huống này, không ít chủ cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp còn lúng túng trong việc xác minh, xử lý và hoàn trả tiền. Trong khi đó, người chuyển khoản nhầm cũng chưa nắm rõ quy trình giải quyết, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Ngân hàng Thương mại cổphần Nam Á - Chi nhánh Bạc Liêu trao trả số tiền chuyển nhầmcho ông Trịnh Đình Thịnh, ngụ ấp 17, xã Vĩnh Hậu.

Theo quy định tại Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả cho chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản đó; trường hợp không tìm được chủ sở hữu hoặc người có quyền thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, tiền được chuyển nhầm vào tài khoản không đương nhiên trở thành tài sản hợp pháp của người nhận. Việc tự ý sử dụng, rút tiền hoặc cố tình không hoàn trả khi chủ sở hữu yêu cầu có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Tùy vào từng vụ việc mà người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy vào từng vụ việc mà người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không chỉ người nhận tiền, người chuyển khoản nhầm cũng cần hết sức cảnh giác. Thực tế, các đối tượng có thể lợi dụng sự việc để giả danh nhân viên ngân hàng, người nhận tiền hoặc người hỗ trợ thu hồi tiền, yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin đăng nhập tài khoản, truy cập đường dẫn lạ hoặc chuyển tiền vào tài khoản khác với lý do xác minh, hoàn trả. Một số trường hợp còn đề nghị người nhận tiền chuyển trả vào tài khoản của bên thứ ba, tiềm ẩn nguy cơ biến người nhận thành mắt xích trong hoạt động luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.





Ông Bùi Văn Miền trao trả số tiền 175 triệu đồng cho lực lượngCông an xã Định Thành để chuyển lại cho bà Phan Thị Chung

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa rủi ro trong các giao dịch chuyển khoản.

Đối với đơn vị, cá nhân nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ chuyển nhầm, cần kiểm tra thông tin giao dịch, giữ nguyên hiện trạng số tiền, không tự ý sử dụng, rút tiền hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ. Chủ động liên hệ ngân hàng thông qua các kênh chính thức để thông báo sự việc, đề nghị xác minh và hướng dẫn quy trình hoàn trả. Đồng thời, lưu giữ đầy đủ sao kê, chứng từ, nội dung trao đổi và các thông tin liên quan để phục vụ việc giải quyết khi cần thiết.

Đối với người chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản để đề nghị hỗ trợ tra soát, phối hợp xác minh giao dịch; không tự ý tìm cách gây áp lực, đe dọa người nhận tiền hoặc thực hiện giao dịch hoàn trả thiếu kiểm chứng. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập đường dẫn lạ hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng. Đối với người chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản để đề nghị hỗ trợ tra soát, phối hợp xác minh giao dịch; không tự ý tìm cách gây áp lực, đe dọa người nhận tiền hoặc thực hiện giao dịch hoàn trả thiếu kiểm chứng. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập đường dẫn lạ hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng.

Đặc biệt, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần quán triệt cho nhân viên phụ trách tài chính, kế toán, thu ngân thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, đối chiếu thông tin người thụ hưởng; không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không nhận hoặc chuyển hộ tiền không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, có hành vi đe dọa, ép buộc hoặc nghi vấn tài khoản bị lợi dụng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý. Đặc biệt, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần quán triệt cho nhân viên phụ trách tài chính, kế toán, thu ngân thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, đối chiếu thông tin người thụ hưởng; không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không nhận hoặc chuyển hộ tiền không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, có hành vi đe dọa, ép buộc hoặc nghi vấn tài khoản bị lợi dụng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Chuyển khoản nhầm có thể xuất phát từ một sai sót vô ý, nhưng cách ứng xử sau đó có thể quyết định trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân, tổ chức. Chủ động xác minh, hoàn trả đúng quy định và phối hợp với ngân hàng, cơ quan chức năng không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên mà còn góp phần ngăn chặn tội phạm lợi dụng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Cà Mau)