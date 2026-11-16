4 loại trái cây dễ bị “phù phép” nhất ngoài chợ: Đẹp mã chưa chắc đã ngon

Đi chợ mua trái cây, không ít người có thói quen chọn những quả to đều, màu sắc tươi rói, vỏ căng bóng và gần như không có vết xước. Nhìn qua, chúng thường tạo cảm giác tươi ngon, cao cấp và đáng tiền hơn những quả có kích thước không đồng đều hoặc màu sắc hơi loang lổ.

Thế nhưng, trái cây tự nhiên không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Quả chín trên cây có thể khác nhau về kích thước, màu sắc, độ bóng và thời điểm đạt độ chín. Một vài vết xước nhỏ hay sự chênh lệch màu sắc chưa chắc là dấu hiệu của chất lượng kém.

Vì vậy, khi mua trái cây, đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài. Dưới đây là 4 nhóm quả quen thuộc cần được quan sát kỹ hơn để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng.

1. Dâu tây: Đỏ rực, đều màu nhưng thiếu hương thơm

Dâu tây là loại quả dễ thu hút ánh nhìn nhờ màu đỏ bắt mắt. Những quả đỏ đều từ cuống đến chóp, bề mặt căng bóng, kích thước gần như giống hệt nhau thường khiến người mua có cảm giác chúng vừa được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, màu sắc không phải tiêu chí duy nhất để đánh giá độ ngon. Dâu tây chín tự nhiên có thể đậm nhạt khác nhau tùy giống, điều kiện sinh trưởng và mức độ chín. Một số quả vẫn còn phần gần cuống hơi nhạt màu. Đây không phải dấu hiệu bất thường nếu quả vẫn nguyên vẹn và có mùi thơm đặc trưng.

Khi chọn mua, nên quan sát toàn bộ quả, ưu tiên những quả còn chắc, không dập nát, không có dấu hiệu mốc hoặc chảy nước. Dâu tây tươi thường có mùi thơm dễ nhận biết. Nếu quả đỏ rực nhưng gần như không có hương thơm, vị nhạt hoặc chua gắt, người mua nên cân nhắc thay vì chỉ nhìn vào màu sắc.

2. Táo và cam: Cẩn thận với lớp vỏ bóng loáng bất thường

Táo và cam là hai loại trái cây thường được trưng bày với lớp vỏ căng, sáng bóng. Một bề mặt bóng nhẹ có thể xuất phát từ đặc điểm tự nhiên hoặc quá trình bảo quản sau thu hoạch. Vì vậy, không phải cứ thấy vỏ bóng là đồng nghĩa với việc trái cây có vấn đề.

Khi mua táo, nên chọn quả có vỏ nguyên vẹn, không bị dập, nứt hoặc xuất hiện những vùng mềm bất thường. Táo tươi thường có độ chắc nhất định khi cầm, không bị nhũn hay rỉ nước.

Với cam, người mua có thể quan sát cuống, vỏ và độ chắc của quả. Nên tránh những quả có dấu hiệu mốc, thối hoặc mùi lạ. Nếu lớp vỏ bóng đến mức trơn bất thường, hãy tìm hiểu thêm về nguồn gốc và nơi phân phối thay vì vội kết luận quả đã bị phủ hóa chất độc hại.

Một mẹo quan trọng là chọn mua trái cây tại cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, thông tin nguồn gốc minh bạch. Khi mang về, cần rửa sạch dưới vòi nước trước khi ăn; với những loại quả có thể gọt vỏ, nên sơ chế bằng dụng cụ sạch để hạn chế bụi bẩn từ bên ngoài tiếp xúc với phần thịt quả.

3. Nho trái mùa: Chùm quả căng bóng chưa chắc đã ngọt

Nho thường được bán theo chùm với nhiều màu sắc như xanh, đỏ, tím hoặc đen. Những chùm nho có quả to đều, xếp khít và vỏ căng bóng thường rất bắt mắt. Tuy nhiên, kích thước và màu sắc đồng đều không phải tiêu chí duy nhất quyết định độ ngon.

Nho chín tự nhiên có thể có sự khác biệt nhất định giữa các quả trong cùng một chùm. Tùy giống, độ chín và điều kiện trồng, màu sắc có thể đậm nhạt khác nhau. Một số giống còn có lớp phấn trắng tự nhiên trên vỏ. Đây là đặc điểm thường gặp, không phải dấu hiệu cho thấy quả bị bẩn hay kém chất lượng.

Khi chọn nho, nên chú ý đến độ tươi của cuống. Cuống còn xanh hoặc tương đối tươi, quả bám chắc vào chùm thường là những dấu hiệu đáng quan tâm. Tránh mua chùm có nhiều quả dập, nứt, rỉ nước hoặc xuất hiện nấm mốc.

Nho trái mùa cũng không mặc nhiên là nho bị xử lý hóa chất. Tuy nhiên, do phải trải qua quá trình trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển và bảo quản phức tạp hơn, người mua nên quan tâm đến nguồn cung và thông tin truy xuất sản phẩm.

4. Dưa hấu và dưa lưới: Bổ ra mới biết có thực sự ngon?

Với dưa hấu, màu đỏ của phần thịt không phải yếu tố duy nhất quyết định độ chín. Tùy giống, thịt quả có thể đỏ đậm, đỏ nhạt hoặc vàng. Hạt cũng có đặc điểm khác nhau, trong đó có những giống ít hạt hoặc không hạt. Vì vậy, không thể kết luận dưa bị can thiệp chỉ vì phần thịt đỏ tươi hoặc hạt có màu nhạt.

Khi mua dưa nguyên quả, nên quan sát vỏ có nguyên vẹn, không nứt, dập hay có dấu hiệu thối hỏng hay không. Một số người thường dùng cách gõ vào quả để nghe âm thanh, nhưng đây chỉ là mẹo tham khảo, không phải phương pháp kiểm tra độ chín chính xác tuyệt đối.

Với dưa lưới, nên chọn quả có hình dáng tương đối cân đối, vỏ không bị dập nát, không có vùng mềm nhũn hoặc mùi lạ. Đặc điểm lớp lưới trên vỏ có thể khác nhau tùy giống, do đó không nên chỉ dựa vào độ nổi hay màu sắc của lớp vỏ để đánh giá chất lượng.

Nếu bổ dưa và phát hiện phần thịt có mùi lên men, nhớt, đổi màu bất thường hoặc kết cấu nhũn hỏng, không nên tiếp tục sử dụng.

Chuyên gia khuyên gì khi chọn mua trái cây

Theo Thạc sĩ Bùi Thị Minh Thủy, chuyên gia dinh dưỡng văn hóa ẩm thực, từng chia sẻ trên Báo Nông nghiệp và Môi trường, người tiêu dùng không nên chọn những loại quả quá đẹp, quá bóng bẩy một cách khác thường hoặc có mùi lạ. Thay vào đó, nên ưu tiên trái cây tươi tự nhiên, đúng mùa và có đặc điểm phù hợp với từng loại.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn trái cây có dáng vẻ tự nhiên, cảnh giác với những loại quá bóng bẩy, đẹp mã và ưu tiên mua tại cửa hàng có địa chỉ rõ ràng. Đáng chú ý, cơ quan này lưu ý việc phân biệt trái cây tự nhiên với sản phẩm được bảo quản bằng hóa chất không rõ nguồn gốc là rất khó nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

4 nguyên tắc giúp tránh mua nhầm trái cây đẹp mã

Đừng chỉ chọn quả hoàn hảo: Ưu tiên những quả có hình dáng, màu sắc phù hợp với đặc điểm tự nhiên của từng giống. Tránh quả dập nát, nứt vỏ, mốc hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Kiểm tra mùi và độ chắc: Trái cây chín thường có hương thơm đặc trưng. Quả quá mềm, nhũn, có mùi lạ hoặc rỉ nước cần được cân nhắc.

Ưu tiên trái cây đúng mùa, rõ nguồn gốc: Trái cây trái mùa không mặc nhiên không an toàn, nhưng người mua nên chú ý hơn đến nơi cung cấp, thông tin sản phẩm và cách bảo quản.

Rửa sạch trước khi ăn: Rửa trái cây dưới vòi nước sạch, có thể dùng bàn chải mềm với những loại quả có vỏ cứng. Không dùng xà phòng, nước rửa chén hay hóa chất tẩy rửa để làm sạch trái cây.