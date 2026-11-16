Đắt hơn sầu riêng, một loại quả từ Mỹ ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Nhập khẩu tăng 160%, nước ta tiêu thụ tăng trưởng nhanh nhất châu Á

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Theo số liệu của Hiệp hội Việt quất Mỹ (USHBC), năm 2025, Mỹ xuất khẩu 523.597 pound việt quất sang Việt Nam, tương đương khoảng 237,5 tấn. Con số này tăng 160% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ việt quất Mỹ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu việt quất Mỹ sang Việt Nam tăng 56% so với cùng kỳ. Tính từ năm 2020 đến nay, sản lượng xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Việt Nam tăng bình quân 33% mỗi năm.

Việt quất Mỹ được xuất khẩu sang Việt Nam dưới nhiều hình thức, bao gồm sản phẩm tươi, đông lạnh và sấy khô. Sự đa dạng về chủng loại giúp mặt hàng này tiếp cận nhiều nhóm khách hàng và kênh tiêu thụ khác nhau.

Theo USHBC, một trong những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng là sự mở rộng của hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi ngày càng phát triển, tạo thêm kênh phân phối cho trái cây nhập khẩu.

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các sản phẩm thực phẩm giàu dinh dưỡng, được người tiêu dùng quan tâm về chất lượng và an toàn sức khỏe cũng góp phần thúc đẩy sức tiêu thụ việt quất.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng, USHBC cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác tiếp thị, cung cấp dữ liệu thị trường và phối hợp với các đơn vị phân phối tại Việt Nam.

Sự gia tăng xuất khẩu việt quất diễn ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp tại Việt Nam.

Từ ngày 9 đến 12/11, đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp của Chính phủ Mỹ làm việc tại TP.HCM. Đây là phái đoàn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử hoạt động của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Việt Nam.

Đoàn do ông Stephen Vaden, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, dẫn đầu, với sự tham gia của đại diện 43 doanh nghiệp Mỹ, 37 tổ chức thương mại và ngành hàng lớn, cùng quan chức từ các cơ quan nông nghiệp của một số bang như California, Kansas và Wisconsin.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, các doanh nghiệp Mỹ dự kiến gặp gỡ nhà nhập khẩu, nhà phân phối Việt Nam, tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B), khảo sát thị trường và quảng bá sản phẩm.

Theo USDA, năm 2025, Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông sản và các sản phẩm liên quan lớn thứ 7 của Mỹ, với kim ngạch gần 5,6 tỷ USD, tăng khoảng 38% so với năm 2024.

Ông Stephen Vaden nhận định Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để doanh nghiệp Mỹ mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm. Các mặt hàng của Mỹ như thịt bò, tôm hùm và thịt lợn đang ngày càng xuất hiện tại các hệ thống phân phối ở Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng mong muốn Mỹ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường này.

Những diễn biến trên cho thấy Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà cung cấp nông sản quốc tế, trong bối cảnh hệ thống phân phối hiện đại phát triển và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.