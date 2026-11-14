Huy động đường ống bơm bê tông dài 388m xuống giữa lòng sông, xây cây cầu gần 1 km mà không cần trụ đỡ, dự kiến hoàn thành năm 2027

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Một trong những thách thức lớn nhất khi xây dựng cầu vượt sông là vận chuyển bê tông đến các vị trí thi công nằm cách xa bờ. Tại dự án cầu mới ở thành phố Joinville, bang Santa Catarina, miền Nam Brazil, các kỹ sư đã lựa chọn phương án sử dụng hệ thống đường ống bơm bê tông thay cho kế hoạch vận chuyển bằng sà lan như thiết kế ban đầu.

Theo thông tin được trình bày tại Ủy ban Quy hoạch đô thị thuộc Hội đồng thành phố Joinville ngày 21/7/2026, hệ thống đường ống bơm bê tông tại công trường có chiều dài lên tới 388 m. Giải pháp này được đánh giá phù hợp hơn với điều kiện thực tế của sông Cachoeira, nơi công trình đang được triển khai.

Thay đổi phương án thi công để khắc phục điều kiện tự nhiên

Ban đầu, phương án được đưa ra là đưa các xe trộn bê tông lên sà lan, sau đó vận chuyển dọc sông Cachoeira đến những vị trí cần đổ bê tông.

Tuy nhiên, kế hoạch này gặp phải hai trở ngại lớn. Thứ nhất, tình trạng bồi lắng khiến việc lưu thông trên sông gặp khó khăn. Thứ hai, hoạt động vận chuyển phụ thuộc vào thủy triều, khiến thời gian thi công bị giới hạn bởi mực nước.

Ngoài ra, mỗi chuyến sà lan chỉ có thể vận chuyển khoảng 4-5 xe trộn bê tông. Để triển khai phương án này, nhà thầu còn phải xây dựng thêm các hạng mục phụ trợ như đường dẫn và bến cập sà lan.

Trước những hạn chế trên, dự án chuyển sang sử dụng hệ thống đường ống dẫn bê tông trực tiếp từ bờ sông đến khu vực thi công. Các xe trộn bê tông có thể đứng cố định trên bờ, sau đó vật liệu được bơm qua đường ống lắp đặt dọc theo các lối đi phục vụ thi công.

Theo phương án mới, hệ thống đường ống ở phía khu vực Adhemar Garcia có chiều dài khoảng 322 m. Trong khi đó, tuyến ống ở phía Boa Vista dài tới 388 m. Tổng chiều dài đường ống được lắp đặt tại hai phía bờ sông vượt 700 m.

Việc bơm bê tông trên quãng đường dài hàng trăm mét đòi hỏi thiết bị có áp lực phù hợp, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng hỗn hợp bê tông. Vật liệu cần duy trì độ linh động trong suốt quá trình vận chuyển, tránh tình trạng đông cứng hoặc phân tầng bên trong đường ống trước khi đến vị trí đổ.

So với phương án vận chuyển bằng đường thủy, hệ thống bơm giúp công trường chủ động hơn về thời gian, giảm sự phụ thuộc vào điều kiện dòng chảy và hạn chế hoạt động di chuyển của các phương tiện hạng nặng tại khu vực ven sông.

Cây cầu gần 1 km không có trụ đỡ giữa lòng sông

Việc phải lắp đặt những tuyến ống bơm bê tông dài hàng trăm mét xuất phát từ thiết kế kết cấu của cây cầu.

Theo phương án xây dựng, cầu mới tại Joinville có chiều dài khoảng 980 m, rộng 26 m và không bố trí các trụ đỡ trực tiếp dưới lòng sông Cachoeira. Thay vì sử dụng hệ thống trụ trung gian, phần cầu chính được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng.

Đây là kỹ thuật xây dựng trong đó kết cấu cầu được mở rộng dần từ các trụ hoặc điểm tựa đã hoàn thành, theo từng đốt bê tông vươn ra hai phía. Các đoạn kết cấu được thi công nối tiếp, tiến dần về phía giữa nhịp cầu.

Phương pháp này giúp hạn chế việc xây dựng các trụ móng dưới lòng sông, nhưng đồng thời khiến việc tiếp cận những vị trí đổ bê tông trở nên khó khăn hơn. Do không thể đưa xe trộn bê tông đến gần khu vực thi công giữa sông, vật liệu phải được bơm qua hệ thống đường ống từ trên bờ.

Với quy mô gần 1 km, công trình dự kiến sử dụng lượng bê tông tương đương gần 4.000 xe trộn bê tông.

Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ kết nối khu vực phía Nam và phía Đông thành phố Joinville. Điểm đầu công trình nằm trên đại lộ Alwino Hansen, thuộc khu vực Adhemar Garcia, trong khi điểm cuối kết nối với mạng lưới đường bộ tại khu vực Boa Vista, gần các tuyến phố São Leopoldo và São Borja.

Vốn đầu tư tăng hơn 71 triệu real, tiến độ lùi 16 tháng

Cầu mới tại Joinville được xem là một trong những dự án xây dựng đô thị lớn nhất từng được triển khai tại thành phố này. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang gặp nhiều khó khăn, khiến tổng vốn đầu tư và thời gian hoàn thành đều phải điều chỉnh.

Theo thông tin từ cơ quan hạ tầng thành phố, tổng vốn đầu tư hiện tại của dự án vào khoảng 393,2 triệu real Brazil (R$), tăng hơn 71 triệu real so với dự toán ban đầu. Khoản tăng thêm được chính thức hóa thông qua phụ lục hợp đồng.

Tiến độ bàn giao công trình cũng bị lùi 16 tháng, với thời hạn hoàn thành mới dự kiến vào tháng 10/2027.

Ba nguyên nhân chính được đưa ra gồm khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Vila dos Pescadores, thuộc khu vực Boa Vista; các quy định hạn chế thi công gây tiếng ồn vào ban đêm; và điều kiện địa chất phức tạp tại khu vực Adhemar Garcia.

Trong đó, vướng mắc về giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận công trường, hạn chế thi công ban đêm làm giảm quỹ thời gian làm việc, còn điều kiện nền đất buộc đơn vị thực hiện phải điều chỉnh phương án xây dựng móng.

Trong thời gian thi công, một số tuyến đường và nút giao xung quanh công trường đã phải đóng hoặc hạn chế lưu thông để phục vụ việc vận chuyển thiết bị, vật liệu.

Việc chuyển sang sử dụng hệ thống bơm bê tông từ bờ được kỳ vọng giúp giảm nhu cầu di chuyển của các phương tiện hạng nặng, qua đó hạn chế phần nào ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động tại khu vực xây dựng.