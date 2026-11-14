iPhone 18 phải ra mắt muộn là vì... Samsung?

Apple không giới thiệu toàn bộ dòng iPhone 18 trong cùng một đợt năm nay, với phiên bản tiêu chuẩn được lùi sang năm 2027. Thông tin về cách chia lịch ra mắt này đã xuất hiện từ nhiều tháng trước, nhưng nguyên nhân ban đầu chủ yếu được cho là liên quan đến giá bộ nhớ và những khó khăn trong chuỗi cung ứng.

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Một báo cáo mới từ trang chuyên ngành bán dẫn Nhật Bản Semiconportal đưa ra thêm khả năng khác: quá trình chuyển sang sử dụng cảm biến camera do Samsung cung cấp. Đây có thể là một trong những yếu tố khiến Apple cần thêm thời gian chuẩn bị nguồn linh kiện cho iPhone 18 bản thường.

Chuyển nhà cung cấp cảm biến camera cần thêm thời gian

Apple và Samsung vốn đã hợp tác trong lĩnh vực màn hình, với Samsung cung cấp phần lớn màn hình cho các thiết bị của Apple. Năm ngoái, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác sang chip cảm biến camera cho các thế hệ iPhone tương lai, gắn với kế hoạch tăng đầu tư sản xuất tại Mỹ.

Theo Semiconportal, thỏa thuận với Sony, nhà cung cấp cảm biến camera trên dòng iPhone 17, đi đến thời điểm kết thúc trong năm nay. Trong khi đó, quá trình sản xuất thử cảm biến mới của Samsung được cho là bắt đầu vào mùa xuân năm 2026, còn giai đoạn sản xuất hàng loạt phải đến mùa thu mới triển khai.

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Khoảng thời gian này có thể khiến Apple khó tích lũy đủ lượng cảm biến cần thiết để tung toàn bộ dòng iPhone 18 ra thị trường cùng lúc. Việc chuyển đổi nhà cung cấp cũng có thể phát sinh độ trễ trong quá trình phối hợp và vận hành sản xuất.

Lùi bản thường để có thêm thời gian chuẩn bị nguồn cung

Theo cách lý giải trong báo cáo, Apple chọn chia lịch ra mắt nhằm có thêm thời gian bảo đảm nguồn cảm biến cho dòng iPhone 18. Đưa phiên bản tiêu chuẩn sang năm sau sẽ giúp hãng có thêm khoảng trống để tích lũy linh kiện, đáp ứng các mục tiêu nguồn cung nội bộ.

Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin từ báo cáo chuỗi cung ứng, chưa phải nguyên nhân được Apple công bố chính thức. Việc chuyển sang cảm biến Samsung vì thế nên được xem là một yếu tố có thể góp phần làm thay đổi lịch ra mắt, thay vì kết luận Samsung là nguyên nhân duy nhất.

Giá bộ nhớ tăng mạnh và khó khăn trong việc duy trì nguồn cung ổn định cũng được nhắc đến như những yếu tố đáng kể. Khi nhiều áp lực xuất hiện cùng lúc, chia các mẫu iPhone thành những đợt ra mắt khác nhau có thể giúp Apple chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất.

Cảm biến mới được cho là sản xuất tại Texas

Một chi tiết khác là các chip cảm biến camera này được cho là sẽ sản xuất tại nhà máy Samsung ở Texas, Mỹ. Hướng đi này phù hợp với Chương trình Sản xuất tại Mỹ, hay American Manufacturing Program (AMP), mà Apple đã công bố.

Hình minh họa.

Nếu thông tin trên chính xác, việc đổi nhà cung cấp cảm biến còn gắn với kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ của Apple. Dù vậy, thời điểm cung ứng thực tế và phạm vi sử dụng cảm biến Samsung trên từng mẫu iPhone vẫn cần thêm thông tin xác nhận.