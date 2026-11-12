iPhone 18 Pro Max lần đầu giảm giá tại Việt Nam

Theo ghi nhận giữa tháng 11, iPhone 18 Pro Max bản 256 GB đang được một số đại lý bán với giá khoảng 41,5 - 41,7 triệu đồng. So với thời điểm lên kệ, mức giá này đã giảm khoảng 300.000 - 500.000 đồng. Đây là đợt điều chỉnh đáng chú ý đầu tiên của dòng máy cao cấp nhất thuộc thế hệ iPhone mới.

Tuy nhiên, không phải phiên bản nào cũng có mức giá tương tự. Các chương trình giảm giá hiện tập trung chủ yếu vào màu đen, trong khi hai lựa chọn đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh vẫn được giữ giá. Sự khác biệt này phần nào phản ánh mức độ quan tâm không đồng đều của người mua đối với từng phiên bản.

Phone 18 Pro Max lần đầu giảm giá tại Việt Nam sau gần hai tháng mở bán. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Đáng chú ý, việc giảm giá chưa cho thấy dấu hiệu suy yếu về nhu cầu. Theo thống kê sơ bộ từ các hệ thống bán lẻ, lượng iPhone 18 Pro Max tiêu thụ trong tháng 10 tăng hơn 30% so với iPhone 17 Pro Max trong cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy mẫu máy vẫn duy trì sức hút, bất chấp mức giá bán đã bắt đầu có sự điều chỉnh.

Một trong những nguyên nhân khiến giá bán sớm hạ nhiệt là nguồn hàng không còn khan hiếm như giai đoạn đầu. Khi mới xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 10, iPhone 18 Pro Max từng rơi vào tình trạng thiếu hàng, đặc biệt với những phiên bản màu được ưa chuộng. Nhu cầu vượt nguồn cung khiến giá bán trên thị trường không chính thức có thời điểm cao hơn đáng kể so với mức niêm yết.

Hiện tại, lượng máy về các hệ thống đã ổn định hơn, giúp người mua có thêm lựa chọn và không còn phải chờ đợi lâu để nhận sản phẩm. Đại diện Di Động Việt cho biết: "So với thời điểm đầu mở bán, nguồn cung iPhone 18 Pro Max hiện đã cải thiện, lượng máy về nhiều và ổn định hơn. Khách hàng hiện có thể đến trực tiếp hệ thống để mua máy mà không cần chờ đặt hàng trước".

So với thế hệ trước, chu kỳ giá của dòng Pro Max đang có sự thay đổi. iPhone 17 Pro Max từng duy trì mức giá tương đối ổn định trong khoảng 6 tháng sau khi ra mắt, ngay cả khi nhiều mẫu máy khác trong cùng thế hệ đã giảm giá. Tình trạng khan hiếm chip nhớ kéo dài được xem là một trong những yếu tố góp phần giữ giá cho sản phẩm.

Năm nay, iPhone 18 Pro Max có diễn biến khác khi bắt đầu giảm nhẹ chỉ sau chưa đầy hai tháng. Dù vậy, mức giảm hiện tại chưa quá lớn và chủ yếu đến từ chính sách riêng của từng đại lý, chưa phải một đợt điều chỉnh sâu trên toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, iPhone 18 Pro đang cho thấy sức mua kém sôi động hơn phiên bản Pro Max. Sau khi được điều chỉnh giá trong những tuần gần đây, mẫu máy này vẫn chưa ghi nhận sức bật đáng kể về nhu cầu.