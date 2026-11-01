Bỏ qua Trung Quốc, Ấn Độ - Việt Nam thành công thuyết phục đại bàng Mỹ đặt nhà máy công nghệ cao, rộng bằng 35 sân bóng đá, vốn 3.300 tỷ đồng

Ngày 17/9/2026, Tập đoàn Molex của Mỹ công bố hoàn thành giai đoạn xây dựng ban đầu và tổ chức khánh thành nhà máy mở rộng tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên. Với quy mô 250.000 m2, đây là cơ sở sản xuất thứ hai của Molex tại Việt Nam, bổ sung năng lực sản xuất công nghệ cao, kỹ thuật và đảm bảo chất lượng cho các khách hàng trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu tốc độ cao.

Nhà máy Hưng Yên được khởi công từ cuối tháng 3/2025. Tổng vốn đầu tư của dự án là 128 triệu USD, tương đương 3.300 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo các giai đoạn B1 và B2, với diện tích đất sử dụng đăng ký hơn 101.000 m2. Nhà máy hiện có gần 5.000 nhân viên và dự kiến nâng số lao động lên 8.000 người vào cuối năm 2026. Đây là một trong những cơ sở sản xuất quy mô lớn của Molex tại khu vực, được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp kết nối và truyền dẫn dữ liệu.

Các sản phẩm đăng ký sản xuất tại dự án gồm cụm cáp kết nối tốc độ cao, cáp hai lõi, linh kiện sợi quang, mô-đun sợi quang và các thiết bị kết nối điện tử. Đây là những cấu phần phục vụ việc truyền tải tín hiệu và dữ liệu giữa các thiết bị, hệ thống máy chủ cũng như hạ tầng công nghệ thông tin.

Những linh kiện đứng sau sự phát triển của trung tâm dữ liệu

Trong thông báo khánh thành, Molex cho biết nhà máy được trang bị năng lực sản xuất, kỹ thuật và kiểm định chất lượng nhằm phục vụ khách hàng trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu tốc độ cao.

Sự phát triển của AI, điện toán đám mây và các dịch vụ số đang thúc đẩy nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Bên cạnh máy chủ và thiết bị lưu trữ, các cơ sở này cần hệ thống kết nối tốc độ cao, trong đó cáp đồng và linh kiện sợi quang đóng vai trò truyền dẫn dữ liệu giữa máy chủ, thiết bị mạng.

Đây là nhóm sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao khi quy mô trung tâm dữ liệu mở rộng và mật độ máy chủ tăng lên. Việc bảo đảm chất lượng kết nối có ý nghĩa trực tiếp đối với tốc độ truyền dữ liệu, độ trễ và hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống.

Molex hiện hoạt động tại hơn 40 quốc gia, cung cấp giải pháp kết nối cho nhiều lĩnh vực như viễn thông, giao thông, tự động hóa công nghiệp, hàng không vũ trụ và trung tâm dữ liệu. Nhà máy mới tại Hưng Yên đánh dấu bước mở rộng năng lực sản xuất của tập đoàn tại Việt Nam, hướng tới thị trường dữ liệu và điện toán đám mây.

Gần 20 năm hiện diện, tiếp tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Công ty Molex thuộc Tập đoàn Koch Industries, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ. Koch Industries - tập đoàn gia đình của tỷ phú dầu mỏ Charles Koch. Doanh thu hàng năm tới 110 tỷ USD. Đây là công ty lớn thứ hai tính theo doanh thu tại Mỹ, theo xếp hạng của Forbes.

Trước khi đầu tư nhà máy tại Hưng Yên, Molex đã có cơ sở sản xuất tại Hà Nội từ năm 2007. Nhà máy này có diện tích khoảng 28.000 m² và hiện sử dụng khoảng 1.000 lao động.

Như vậy, sau gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Molex đã phát triển mạng lưới sản xuất gồm hai cơ sở tại khu vực phía Bắc. Trong đó, nhà máy Hưng Yên là bước mở rộng đáng kể về quy mô, đồng thời bổ sung các chức năng kỹ thuật, chuỗi cung ứng và hỗ trợ bên cạnh hoạt động sản xuất.

Ông Joe Nelligan, Tổng giám đốc điều hành Molex, cho biết Việt Nam là địa điểm thuận lợi cho hoạt động sản xuất và đầu tư của tập đoàn trong gần 20 năm qua, giúp doanh nghiệp phục vụ khách hàng toàn cầu tốt hơn. Đại diện Molex cũng đánh giá cao nguồn nhân lực tại địa phương và cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đội ngũ trong thời gian tới.

Cả hai cơ sở của Molex tại Việt Nam đều được thiết kế theo hướng tích hợp các chức năng kỹ thuật, sản xuất, chuỗi cung ứng và hỗ trợ. Doanh nghiệp cũng đưa vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng như điện mặt trời áp mái, hệ thống quản lý điện, đèn LED, điều hòa sử dụng công nghệ biến tần và hệ thống quản lý tòa nhà.

Việc Molex mở rộng nhà máy tại Hưng Yên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án sản xuất linh kiện điện tử và công nghệ cao.