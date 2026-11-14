Làn sóng nhân viên ủng hộ ông Jensen Huang quay lại vị trí CEO Nvidia

Theo WIRED, hơn 1.600 bình luận đã được đăng tải trên một bài viết tại hòm thư góp ý nội bộ của Nvidia, trong đó kêu gọi hội đồng quản trị cân nhắc nguyện vọng của nhân viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của ông Jensen Huang. Phần lớn ý kiến được ghi nhận đều bày tỏ mong muốn ông quay trở lại vị trí lãnh đạo.

Bài viết được cho là do một kỹ sư lâu năm của Nvidia đăng tải, đề nghị hội đồng quản trị hoàn tất quá trình điều tra và tham khảo ý kiến nhân viên trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, ông Huang đã từ chức khi cuộc điều tra chưa kết thúc và tập thể nhân viên chưa có cơ hội chính thức bày tỏ quan điểm.

Một nhân viên Nvidia chia sẻ với WIRED: "Nvidia có được vị thế như ngày hôm nay là nhờ Jensen". Quan điểm này phản ánh mức độ gắn bó của một bộ phận người lao động với vị CEO, người được xem là gắn liền với sứ mệnh, định hướng công nghệ và vị thế chiến lược của doanh nghiệp.

Một ý kiến khác cho rằng ông Huang cũng chỉ là con người và có thể mắc sai lầm, nhưng xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai sau những đóng góp lớn cho Nvidia.

Không chỉ dừng lại ở các bình luận nội bộ, một nhân viên còn gửi email tới toàn thể công ty, yêu cầu ban lãnh đạo minh bạch về sự ra đi của cựu CEO. Người này khẳng định vẫn ủng hộ ông Huang, không phải vì cho rằng ông không thể mắc sai lầm, mà bởi những đóng góp và vai trò lãnh đạo của ông đối với Nvidia.

Ông Jensen Huang được hơn 1.600 nhân viên ủng hộ quay trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Deposit.

Trong hơn 30 năm lãnh đạo, ông Huang đã đưa Nvidia chuyển mình từ một công ty chuyên sản xuất chip đồ họa thành nhà cung cấp bộ xử lý hàng đầu phục vụ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Với những nhân viên đã đồng hành qua nhiều giai đoạn phát triển, tầm nhìn và kinh nghiệm của ông được xem là một phần quan trọng trong hành trình đưa Nvidia trở thành tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng toàn cầu.

Một số ý kiến còn cho rằng quá trình ông Huang rời ghế CEO diễn ra quá đột ngột, khi hội đồng quản trị chưa hoàn tất điều tra và chưa tham khảo ý kiến lực lượng lao động. Một bình luận ẩn danh được WIRED dẫn lại viết: "Nếu bạn tin vào sứ mệnh của công ty, hãy đưa SẾP trở lại".

Dù vậy, con số hơn 1.600 bình luận chưa đủ cơ sở để khẳng định phần lớn nhân viên Nvidia ủng hộ ông Huang. Đây là lượng phản hồi trên một bài đăng nội bộ, không phải chữ ký trong một bản kiến nghị chính thức yêu cầu ông phục chức, cũng không đại diện cho kết quả khảo sát toàn công ty.

Trong khi đó, Hội đồng quản trị Nvidia vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến đời tư và những cáo buộc nhằm vào vị cựu lãnh đạo.

Trong thông điệp gửi nhân viên, cựu CEO Nvidia thừa nhận đã không chung thủy với vợ và xin lỗi vì những tổn thương gây ra cho gia đình. Bên cạnh đó, ABC7 và BBC đưa tin về cáo buộc ông có quan hệ tình cảm với cựu lãnh đạo Megaspeed Alice Huang - người từng bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai hãng tin này cũng đưa tin về một mối quan hệ bị cáo buộc giữa ông Huang và một nữ lãnh đạo Nvidia - người trực tiếp báo cáo công việc cho ông.

Trong giai đoạn chuyển giao, Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí CFO. Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones cho biết hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm của Nvidia sẽ không bị gián đoạn.

Theo WIRED, Hội đồng quản trị Nvidia có sự tham gia của những nhà đầu tư từ giai đoạn đầu và các cộng sự lâu năm của ông Huang. Công ty cho biết các thành viên hội đồng quản trị độc lập đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài để tiến hành điều tra. Tuy nhiên, những mối quan hệ lâu năm này cũng đặt ra câu hỏi về tính độc lập và mức độ khách quan của quá trình xem xét.

Giới quan sát cho rằng, sự ủng hộ của nhân viên là yếu tố đáng chú ý, phản ánh dấu ấn của cựu CEO đối với văn hóa và quá trình phát triển Nvidia. Tuy nhiên, đây không thể là cơ sở duy nhất để quyết định việc ông có trở lại hay không.

Hội đồng quản trị vẫn phải cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố, từ tinh thần nhân viên, trách nhiệm giải trình, rủi ro pháp lý đến những cáo buộc liên quan an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, việc xây dựng một quy trình kế nhiệm minh bạch và đáng tin cậy cũng có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai tập đoàn.