Những bức ảnh Jensen Huang từng được tự hào trưng bày ở quê nhà giờ trở thành điều khó xử

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc họ gặp gỡ CEO Nvidia, vốn được trân trọng treo ở vị trí dễ thấy, nay gợi lên cảm xúc khác sau bê bối đời tư của ông.

Trong nhiều năm, cái tên Jensen Huang là niềm tự hào của không ít người dân Đài Loan (Trung Quốc). Sinh ra tại hòn đảo này, trải qua những năm đầu đời ở quê nhà trước khi sang Mỹ học tập, ông trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Mỗi lần trở về, vị lãnh đạo Nvidia thường nhận được sự chào đón nồng nhiệt, không khác gì một ngôi sao.

Nhưng hình ảnh ấy đang thay đổi sau khi bê bối tình cảm của ông gây chú ý trên truyền thông quốc tế.

Jensen Huang (giữa) chụp ảnh cùng hai tiểu thương tại quầy trái cây Zhan Ji Fruit ở chợ đêm Ninh Hạ, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), tối 15/10/2023. Ảnh: Facebook Ningxia Night Market - Zhan Ji Fruit.

Theo hãng tin AP, cửa hàng bán món đậu phụ tráng miệng của bà Jane Hsieh, 70 tuổi, tại Đài Bắc từng là một trong những địa điểm tự hào trưng bày ảnh Jensen Huang ghé thăm. Khi thông tin về bê bối xuất hiện, bà không giấu được sự bất ngờ và tiếc nuối. Bà cho biết trước đây Huang có hình ảnh gần như hoàn hảo trong mắt công chúng, nhưng giờ đây bà không chắc mọi người còn dành cho ông sự thân thiện như trước nếu ông quay lại.

Bà Hsieh nói vẫn sẵn lòng tiếp đón Huang nếu ông ghé cửa hàng với tư cách khách hàng. Tuy nhiên, cảm xúc của bà có thể không còn như lần gặp trước. Sự lịch sự vẫn còn đó, nhưng cảm giác thân thuộc dành cho một nhân vật từng được ngưỡng mộ đã thay đổi.

Không chỉ bà Hsieh, một số người dân địa phương cũng nhận thấy những bức ảnh của Huang đang trở thành chủ đề gây tranh luận. Ông Jeff Huang, 72 tuổi, nói với AP rằng một số khách hàng đã đề nghị các cửa hàng gỡ ảnh vị CEO này xuống.

CEO Nvidia Jensen Huang ghé một cửa hàng bán mứt tại phố Siping, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), ngày 31/1/2026.Ảnh: Wang Jing/ETtoday

Những phản ứng ấy cho thấy bê bối của một nhân vật nổi tiếng đôi khi không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân. Với những người từng gặp gỡ, chụp ảnh hoặc tự hào kể về khoảnh khắc ấy, câu chuyện còn liên quan đến cách họ nhìn lại sự ngưỡng mộ của chính mình.

Jensen Huang, 63 tuổi, từng được xem là biểu tượng thành công của người Đài Loan (Trung Quốc) trên trường quốc tế. Ông sinh ra tại đây, sau đó sang Mỹ học tập và xây dựng sự nghiệp. Với vai trò lãnh đạo Nvidia, công ty giữ vị trí quan trọng trong làn sóng phát triển AI, Huang thường xuyên trở về quê nhà tham dự các sự kiện kinh doanh và công nghệ.

Vì vậy, sự thay đổi trong cách công chúng nhìn nhận ông càng gây chú ý. Những hình ảnh từng được các cửa hàng trưng bày như một kỷ niệm đáng tự hào giờ trở thành lời nhắc về khoảng cách giữa hình tượng công chúng và đời tư của một người nổi tiếng.

Bê bối bắt nguồn từ mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa Jensen Huang và Alice Huang, một nữ doanh nhân gốc Trung Quốc. Jensen Huang đã thừa nhận chuyện ngoại tình và gửi thư xin lỗi vợ cùng công ty.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Jensen Huang từ chức Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định khép lại hành trình 33 năm ông sáng lập và trực tiếp chèo lái công ty, đưa Nvidia từ một doanh nghiệp sản xuất chip đồ họa trở thành một trong những tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất trong kỷ nguyên AI.

Ông có hành trình 33 năm sáng lập và trực tiếp chèo lái công ty, đưa Nvidia từ một doanh nghiệp sản xuất chip đồ họa trở thành một trong những tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất trong kỷ nguyên AI. Ảnh: AP.

Người tạm thời tiếp quản vị trí CEO là bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia. Gia nhập công ty từ năm 2013, bà sẽ kiêm nhiệm cả hai chức danh trong thời gian hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức, với các ứng viên có thể đến từ nội bộ hoặc bên ngoài. Trong thông báo, Nvidia cho biết bà Kress sẽ tiếp tục triển khai nền tảng mà Huang đã xây dựng trong suốt 33 năm qua.

Dù vậy, với những người dân từng gặp Huang trong một cửa hàng nhỏ hay nhà hàng ở Đài Bắc, câu chuyện có lẽ không nằm ở những diễn biến địa chính trị phức tạp. Điều họ đối diện đơn giản hơn: một người từng khiến họ tự hào giờ không còn được nhìn bằng ánh mắt cũ.

Những bức ảnh vẫn có thể còn nguyên trên tường, nhưng ý nghĩa phía sau chúng đã khác. Và đôi khi, sự thay đổi trong cách công chúng nhìn một người nổi tiếng bắt đầu từ chính những điều bình dị như thế.

Nguồn: AP, Nvidia