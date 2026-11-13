Những giây phút hỗn loạn cuối cùng của Jensen Huang trên cương vị CEO NVIDIA: "Tôi là một kẻ khốn nạn"

Những giờ phút cuối cùng của Jensen Huang trên cương vị CEO Nvidia diễn ra trong bầu không khí hoàn toàn khác với hình ảnh quyết đoán, đầy năng lượng mà ông duy trì suốt nhiều thập kỷ. Sau nhiều tuần chống đỡ trước bê bối đời tư và nỗ lực giữ vị trí lãnh đạo, ông đã chấp nhận từ chức mà không có bất kỳ điều kiện nào.

Theo những người am hiểu tình hình, phong thái chỉ huy thường thấy ở Huang gần như biến mất. Thay vì đưa ra những chỉ đạo quyết liệt, ông bắt đầu sử dụng những câu như “sao cũng được” hay “tôi không quan tâm”. Những người có dịp tiếp xúc với ông trong những ngày gần đây cho biết Huang thậm chí đã tự chỉ trích bản thân bằng những lời lẽ nặng nề, gọi mình là “kẻ khốn nạn”.

Đó là cú trượt dốc đáng kinh ngạc đối với một tỷ phú công nghệ mới hai tuần trước vẫn được xem là gương mặt tiêu biểu của ngành AI toàn cầu. Với phong cách thẳng thắn và nguồn năng lượng dồi dào, Huang từng thuyết phục thành công Tổng thống Mỹ Donald Trump, góp phần định hình chính sách công nghệ toàn cầu và thu hút đám đông hâm mộ trong những chuyến công du quốc tế.

Trong nhiều thập kỷ, ông đã đưa Nvidia trở thành một đế chế chip AI có giá trị hàng nghìn tỷ USD. Huang nổi tiếng với khả năng kiểm soát những chi tiết nhỏ nhất, từ kiến trúc chip đến chế độ đãi ngộ của cả những nhân viên cấp thấp trong tập đoàn.

Vì vậy, sự ra đi của ông không chỉ là biến động nhân sự cấp cao mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tương lai Nvidia, cũng như ngành công nghiệp AI vốn gắn chặt với tên tuổi của vị CEO này.

Chủ tịch HĐQT Nvidia Harvey Jones viết trong thư gửi nhân viên sau khi Huang rời vị trí: “Những đóng góp của Jensen cho Nvidia là vô cùng sâu sắc. Nvidia là một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới”.

Từ phủ nhận ngoại tình đến thừa nhận trước HĐQT

Cuối tháng 10, khi thông tin Huang có mối quan hệ thân thiết với Alice Huang, người bị nghi là điệp viên Trung Quốc, xuất hiện, nhiều người vẫn cho rằng CEO Nvidia có thể vượt qua khủng hoảng.

HĐQT Nvidia khi đó gồm nhiều nhà đầu tư lâu năm, đối tác kinh doanh và những người có quan hệ thân thiết với Huang. Vì vậy, ban lãnh đạo tỏ ra không muốn hành động trước các thông tin báo chí, thậm chí hạn chế đưa ra bình luận công khai.

Bản chất mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang cũng là chủ đề được truyền thông đề cập thận trọng. Huang phủ nhận với bạn bè và đồng nghiệp rằng ông không chung thủy với vợ. Ông đã đưa ra lời phủ nhận tương tự khi được hỏi trong các cuộc trao đổi nội bộ từ cuối năm 2025.

Trong một cuộc phỏng vấn khi còn đương chức, Huang khẳng định mối quan hệ với Alice Huang chỉ mang tính chất thông thường giữa ông với các khách hàng và lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. “Mọi chuyện hoàn toàn bình thường và không có gì bất thường”, ông nói.

Bước ngoặt xuất hiện vào ngày 6/11, khi Financial Times đăng bài dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng mối quan hệ giữa hai người mang tính chất tình cảm.

Ngay sau đó, Tổng cố vấn pháp lý Nvidia Tim Teter đến nhà riêng của Huang để đối chất. Tại đây, vị CEO thừa nhận mối quan hệ ngoài hôn nhân. Dù phần lớn thành viên HĐQT vẫn không muốn công khai lập trường, Teter, đồng thời là thư ký HĐQT, cho rằng tập đoàn buộc phải hành động.

Nvidia sau đó thông báo mở cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc, với sự tham gia của hãng luật danh tiếng Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Trong email gửi toàn thể nhân viên ngày 8/11, Huang thừa nhận ngoại tình, xin lỗi gia đình và cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của HĐQT.

Bê bối thứ hai khiến HĐQT thay đổi quyết định

Khi bê bối ngày càng lan rộng, những dấu hiệu cho thấy sự việc ảnh hưởng đến công việc điều hành của Huang cũng xuất hiện.

Trong mô hình quản trị đặc thù của Nvidia, khoảng 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho Huang. Con số này lớn hơn nhiều so với thông lệ quản trị tại các tập đoàn thông thường.

Mỗi bộ phận trong công ty đều phải gửi email liệt kê 5 ưu tiên hàng đầu để Huang theo dõi, bảo đảm toàn bộ nhân viên tập trung vào những nhiệm vụ mà ông đánh giá là quan trọng nhất. Bình thường, vị CEO thường phản hồi email ngay lập tức, bất kể ngày hay đêm. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, thời gian phản hồi của ông bắt đầu kéo dài.

Ngày 11/11, The New York Times tiếp tục đưa tin Huang có một mối quan hệ ngoài hôn nhân khác với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Lần này, HĐQT hành động nhanh chóng. Các thành viên tổ chức cuộc họp từ xa kéo dài đến tận đêm khuya. Cuối cùng, Huang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức, đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi vai trò chính thức tại tập đoàn mà ông đồng sáng lập.

Sáng hôm sau, Nvidia thông báo Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền.

Trong email gửi nhân viên, bà Kress tìm cách trấn an đội ngũ đang hoang mang: “Tôi có niềm tin sâu sắc vào công ty này và tương lai của công ty. Trên hết, tôi tin tưởng mỗi người trong các bạn, khách hàng, đối tác và vai trò thiết yếu mà chúng ta đảm nhiệm mỗi ngày trong nền kinh tế toàn cầu”.

Bà cũng cam kết tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên vào ngày 18/11. Trước đó một ngày, Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh, trong đó giới phân tích Phố Wall dự báo doanh thu quý có thể tăng gần gấp đôi.

Nvidia đối mặt bài toán tìm người kế nhiệm

Sau khi Huang rời ghế CEO, HĐQT Nvidia phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong lịch sử tập đoàn: tìm người đủ khả năng thay thế nhà lãnh đạo đã gắn bó với công ty trong nhiều thập kỷ.

Một số cái tên được xem là ứng viên tiềm năng gồm Lisa Su, CEO Advanced Micro Devices (AMD), và Rene Haas, CEO Arm Holdings.

Tuy nhiên, việc tìm người thay thế Huang không đơn giản. Ông không chỉ là một nhà điều hành mà còn đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc: chuyên gia công nghệ, người hoạch định chiến lược, gương mặt tiếp thị, nhà vận động chính sách và biểu tượng của Nvidia.

Đáng chú ý, tập đoàn chưa từng xây dựng một kế hoạch kế nhiệm CEO theo mô hình truyền thống. Điều này khiến quá trình chuyển giao quyền lực trở nên phức tạp hơn, nhất là khi hình ảnh và vai trò của Huang đã gắn chặt với thương hiệu Nvidia.

Dù muốn hay không, Nvidia có thể sẽ phải vận hành giống một tập đoàn thông thường hơn trong thời gian tới, với cơ cấu quản trị và phân quyền ít phụ thuộc vào một cá nhân.

Về phần Huang, việc rời ghế CEO chưa đồng nghĩa ông có thể rút lui khỏi sự chú ý của công chúng. Trong những tuần tới, ông dự kiến phải điều trần trước Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ có thể chất vấn về mối quan hệ với Alice Huang, cũng như nguy cơ những bí mật công nghệ trong các dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia bị ảnh hưởng.

Theo những người từng trao đổi với Huang trong những ngày gần đây, ông nói rằng hiện không còn quan tâm điều gì sẽ xảy ra với bản thân. Mối bận tâm lớn nhất của ông là vợ và việc không muốn “hủy hoại cuộc sống” của những người phụ nữ đang bị công chúng liên hệ tình cảm với mình.

Sự ra đi của Huang khép lại một chương đặc biệt trong lịch sử Nvidia. Nhưng với tập đoàn đang giữ vị trí trung tâm trong cuộc đua AI toàn cầu, thách thức lớn hơn có lẽ chỉ vừa bắt đầu: chứng minh rằng đế chế chip nghìn tỷ USD có thể tiếp tục phát triển mà không còn người lãnh đạo đã tạo dựng nên nó.

Nguồn: Tổng hợp