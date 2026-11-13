Vỡ òa trước khoảnh khắc thiếu niên được giải cứu sau 6 ngày sống sót trong rừng chỉ nhờ một gói bim bim

Khoảnh khắc kỳ diệu đã xảy ra khi một thiếu niên mất tích nhận ra mình sắp được giải cứu sau 6 ngày sống sót trong rừng chỉ nhờ một gói bim bim. Đoạn video gây kinh ngạc ghi lại cảnh William, 17 tuổi, reo hò vui sướng khi nhìn thấy trực thăng cứu hộ sau thời gian đi lạc giữa vùng rừng bụi hoang dã của nước Úc.

Cuộc giải cứu phép màu của William

Cậu thiếu niên vung tay ăn mừng giữa không trung khi được tìm thấy trong tình trạng cháy nắng và đói lả dưới một khe núi sâu. Thế nhưng, ngay khi được trực thăng cảnh sát dùng tời kéo lên nơi an toàn và đoàn tụ với mẹ, cậu lại nhận ngay lời tuyên bố rằng mình sẽ bị “cấm túc suốt đời”.

Trước đó, vào ngày 6/11, William đi lạc khỏi khu cắm trại, trượt chân ngã xuống vách đá và bị mắc kẹt mà không có cách nào cầu cứu. Chia sẻ với báo giới, bà Elizabeth Barkley, mẹ của William, cho biết bà đã nghiêm khắc nhắc nhở con trai ngay sau khi cậu được tìm thấy.

Bà Elizabeth xúc động bày tỏ niềm hạnh phúc vỡ òa khi con trai vẫn còn sống, đồng thời nói đùa rằng cậu sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi nhà, bị cấm túc trọn đời và chẳng thể đi đâu được nữa.

William, một thiếu niên mắc chứng tự kỷ, bị lạc trong chuyến đi cắm trại cùng một người bạn tại vùng núi gần Walhalla, một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông Melbourne. Khu vực rừng bụi hiểm trở này vốn là nơi sinh sống của nhiều loài rắn độc chết người bậc nhất nước Úc. Khi sự việc xảy ra, William đang đi lấy thêm dụng cụ, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, đi ủng bảo hộ lao động và không hề mang theo điện thoại. Cậu trượt chân ngã xuống một vách đá dốc đứng, rơi xuống một khe núi hẻo lánh và hoàn toàn mất lối quay trở lại khu cắm trại.

Ngay sau khi người bạn đi cùng trình báo việc William mất tích, một chiến dịch giải cứu quy mô lớn đã được triển khai để tìm kiếm cậu thiếu niên đang mắc kẹt ở khu vực không thể tiếp cận bằng đường bộ. Lực lượng chức năng từng rất lo ngại cho tính mạng của cậu khi nhiệt độ về đêm giảm sâu. Tuy nhiên, William đã kiên cường cầm cự bằng cách ăn dè một túi bim bim vị gà cỡ gia đình, đồng thời tận dụng khăn tắm và một chiếc gối để giữ ấm cơ thể.

Quyền Thanh tra Jason Benbow chia sẻ với các phóng viên rằng đôi mắt của William sáng bừng lên khi nhìn thấy trực thăng và cậu đã giơ ngón tay cái ra hiệu với đội cứu hộ. Ông Benbow cho biết thêm rằng William tỏ ra vô cùng hào hứng khi được lên trực thăng vì cậu chưa từng đi máy bay bao giờ. Cậu thậm chí còn không nghĩ rằng có người đang tìm kiếm mình và hoàn toàn không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nơi đó, nhưng ông tin rằng với sức bền như vậy, cậu hoàn toàn có thể sống sót thêm vài ngày nữa.

Tình hình của William hiện đã ổn

Trao đổi với đài 9News, mẹ của William cho biết suốt 6 ngày dài đằng đẵng chờ đợi tin tức, tận sâu trong trái tim bà vẫn luôn tin rằng con trai mình còn sống. Bà chia sẻ cảm giác như vỡ òa sau những ngày tháng kinh hoàng vừa qua khi những lời cầu nguyện cuối cùng đã được hồi đáp.

Cậu thiếu niên được phát hiện tại một khu vực địa hình dốc đứng, hiểm trở chưa từng được rà soát trước đó và đã giữ nguyên vị trí không di chuyển lung tung. Sau khi được đưa vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe, các bác sĩ xác nhận cậu chỉ bị thương nhẹ. Bà Elizabeth tiết lộ con trai đang rất thèm một suất ăn thật lớn ở McDonald’s, nhưng hiện tại cậu chưa được phép ăn quá nhiều cùng lúc trong giai đoạn hồi phục. Bà cũng nói thêm rằng bà biết con trai từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng bầu dục Úc nổi tiếng chứ không phải nổi tiếng theo cách này, nhưng với bà điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi giờ đây cậu đã trở về bên bà, sẽ ở yên trong nhà và bà sẽ không bao giờ để con rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Nguồn: The Sun