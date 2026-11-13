Tòa tháp cao gấp 1,2 lần Landmark 81 đạt hơn 50% tiến độ, mục tiêu 1 tầng/tuần, trị giá 37.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027

Vào ngày 10/11, chuyên trang Sustainable Construction Now công bố loạt hình ảnh mới về tiến độ xây dựng tòa tháp Burj Binghatti Jacob & Co Residences tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Công trình này được thiết kế để trở thành tòa nhà dân cư cao nhất thế giới.

Theo báo cáo, đội thi công đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 1 tầng mỗi tuần. Doka, nhà cung cấp hệ thống cốp pha, cho biết đang hỗ trợ dự án bằng hệ cốp pha Dokadek 30 để đổ bê tông các sàn tầng. Nhà thầu chính của dự án là Granada Europe Construction.

Tòa tháp được quy hoạch cao khoảng 557 m, với 104 tầng nổi và 7 tầng hầm. Trong hồ sơ tài chính chính thức của chính chủ đầu tư Binghatti, dự án có trị giá 5,3 tỷ AED (khoảng 37.000 tỷ VNĐ).

Khi hoàn thành, Burj Binghatti sẽ vượt qua tòa Central Park Tower ở New York (Mỹ), công trình đang giữ danh hiệu tòa nhà dân cư cao nhất thế giới. Để dễ hình dung, độ cao 557 m tương đương gần 1,2 lần tòa Landmark 81 tại TP Hồ Chí Minh.

Dự án là sự hợp tác giữa nhà phát triển bất động sản Binghatti và thương hiệu đồng hồ, trang sức xa xỉ Jacob & Co. Công trình khởi công từ tháng 10/2022, phần nổi trên mặt đất bắt đầu thi công từ tháng 2/2025.

Tuy nhiên, tiến độ của dự án đã chậm hơn kế hoạch ban đầu. Các tài liệu trước đây từng dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026, nay mốc này được lùi sang cuối năm 2027.

Trong chuyến khảo sát hiện trường của Cơ quan Đất đai Dubai (DLD) vào ngày 31/8/2026, tiến độ xây dựng tòa tháp đã đạt 52,1%.

Dubai vốn là nơi có tòa Burj Khalifa, công trình cao nhất thế giới. Với Burj Binghatti, thành phố này tiếp tục theo đuổi chiến lược dùng các công trình kỷ lục để thu hút giới siêu giàu và dòng vốn bất động sản quốc tế.

Nếu giữ được nhịp độ 1 tầng mỗi tuần, tòa tháp dân cư cao nhất thế giới sẽ sớm định hình trên đường chân trời Dubai, và mốc hoàn thành cuối năm 2027 sẽ là phép thử với năng lực thi công của các nhà thầu.

Theo Sustainable Construction Now, Construction Briefing