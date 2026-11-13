Mỹ muốn “vẽ lại” Donbass để Nga tuyên bố thắng lợi?

Tạp chí The Economist ngày 9/11 đưa tin các nhà đàm phán Mỹ đã đưa ra ý tưởng điều chỉnh ranh giới hành chính của Donetsk và Luhansk trong khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo những nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán được The Economist dẫn lời, phương án này có thể cho phép Moscow tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, trong khi Ukraine không phải rút quân khỏi những thành phố vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev.

The Economist cho biết đây là một trong những ý tưởng được phía Mỹ đưa ra nhằm thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận thỏa thuận.

Một đề xuất khác được tạp chí đề cập là khả năng đưa Nga trở lại thị trường năng lượng châu Âu, dù ý tưởng này vấp phải sự phản đối của Ukraine và các đối tác châu Âu.

Tổng thống Ukraine Zelensky bên tấm bản đồ chiến lược. Ảnh: Reuters

Thực hư đề xuất của Mỹ

Ngày 11/11, The Telegraph đưa tin Ukraine đã bác bỏ phương án điều chỉnh ranh giới Donetsk và Luhansk. Tờ báo Anh dẫn lời một nguồn tin Ukraine cho biết phái đoàn nước này chưa từng thảo luận về việc nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ nào đang bị Nga kiểm soát.

"Phái đoàn Ukraine chưa bao giờ thảo luận về bất kỳ nhượng bộ nào đối với các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Ukraine sẽ không bao giờ công nhận điều đó, dù trên thực tế hay về mặt pháp lý. Đây luôn là lập trường của chúng tôi tại bàn đàm phán", nguồn tin nói với The Telegraph.

Tuy nhiên, cùng ngày, Ukrainska Pravda dẫn lời một nguồn tin khác gần phái đoàn đàm phán Ukraine phủ nhận thông tin này. Người này khẳng định phía Mỹ không đưa ra sáng kiến thay đổi ranh giới hành chính Donbass.

"Không có sáng kiến như vậy, vì thế cũng không thể có chuyện bác bỏ. Điều đó không đúng sự thật", nguồn tin nói với Ukrainska Pravda.

Phía Mỹ chưa công khai xác nhận có một đề xuất chính thức như vậy.

ISW cảnh báo Nga có thể tận dụng phương án điều chỉnh ranh giới

Trong báo cáo công bố ngày 10/11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định phương án điều chỉnh ranh giới hành chính hai tỉnh Donetsk và Luhansk chưa giải quyết được những yêu sách lãnh thổ rộng hơn của Nga tại Ukraine.

Theo ISW, các yêu sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ liên quan đến Donbass mà còn bao gồm Crimea, Kherson và Zaporizhzhia.

Viện nghiên cứu này cho rằng Nga có thể sử dụng các cuộc thảo luận về việc điều chỉnh ranh giới hành chính theo vị trí chiến tuyến để thúc đẩy những mục tiêu lãnh thổ của mình.

ISW cũng đề cập đến việc Moscow đưa ra những tuyên bố về các bước tiến quân sự tại Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv và một số khu vực khác. Theo đánh giá của viện, những tuyên bố này có thể gây khó khăn cho việc xác định ranh giới hành chính mới, đồng thời tạo cơ sở để Nga tuyên bố kiểm soát những khu vực rộng hơn phạm vi thực tế mà quân đội nước này đang nắm giữ.