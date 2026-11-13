Phát hiện 8 khối bê tông, mỗi khối nặng 60.000 tấn được đánh chìm xuống lòng sông, mở đường cho siêu dự án 16.000 tỷ đồng thành hình

Ngày 15/12/2025, liên danh nhà thầu TM COTU hoàn tất hạ chìm đốt hầm thứ 8, cũng là đốt cuối cùng của đường hầm Scheldt tại thành phố Antwerp, Bỉ. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án giao thông Oosterweel, nhằm khép kín tuyến đường vành đai Antwerp ở phía bắc.

Điểm đặc biệt của công trình là phương pháp thi công hầm dìm. Thay vì đào hầm hoàn toàn dưới lòng sông, các nhà thầu chế tạo sẵn những đoạn hầm bê tông cốt thép tại cảng Zeebrugge, sau đó đưa đến vị trí xây dựng để hạ xuống rãnh đã được nạo vét dưới đáy sông.

Mỗi đốt hầm dài khoảng 160 m, nặng 60.000 tấn. Tổng trọng lượng của 8 cấu kiện lên tới khoảng 480.000 tấn. Các đốt hầm được chế tạo tại một khu vực chuyên dụng ở cảng Zeebrugge trước khi lần lượt được vận chuyển đến Antwerp.

Để đưa những khối bê tông khổng lồ đến công trường, nhà thầu phải cho các cấu kiện nổi trên mặt nước, sử dụng tàu lai dắt đưa chúng qua Biển Bắc và cửa sông Scheldt, vượt quãng đường hơn 100 km.

Khi đến vị trí lắp đặt, từng đốt hầm được điều chỉnh độ nổi và từ từ hạ xuống rãnh đào dưới lòng sông. Quá trình này đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ lực nổi, trọng lượng cấu kiện và ảnh hưởng của dòng chảy thủy triều.

Đáng chú ý, đốt hầm cuối cùng phải được đưa vào khoảng trống giữa hai đốt đã lắp đặt trước đó. Theo nhà thầu BESIX, khoảng hở phục vụ thao tác chỉ 25 cm, trong khi dung sai cho phép là 35 mm.

Đây là thách thức kỹ thuật lớn bởi các cấu kiện dài 160 m, nặng hàng chục nghìn tấn phải được căn chỉnh trong điều kiện dòng nước liên tục chuyển động.

Đốt hầm đầu tiên được hạ xuống sông ngày 4/7/2025. Sau hơn 5 tháng thi công, cả 8 đốt hầm đã được đưa vào vị trí, hoàn thành một trong những công đoạn phức tạp nhất của dự án.

Về chi phí, tháng 6/2020, chủ đầu tư Lantis trao hợp đồng xây dựng đường hầm Scheldt trị giá 570 triệu euro (tương đương khoảng 16.200 tỷ VNĐ) cho liên danh gồm DEME, BESIX, BAM Contractors và Jan De Nul.

Đường hầm Scheldt là một phần của siêu dự án giao thông Oosterweel. Theo cập nhật ngày 27/3/2026 của Lantis, tổng chi phí xây dựng toàn dự án được xác định ở mức 10 tỷ euro.

Theo thiết kế, đường hầm Scheldt dài khoảng 1,8 km, có hai phần đường dành cho ô tô, mỗi chiều ba làn xe, cùng lối đi riêng dành cho người đi xe đạp và đường thoát hiểm. Công trình được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông quanh Antwerp và khu vực cảng biển.

Sau khi hoàn tất hạ đặt các đốt hầm, nhà thầu tiếp tục thi công các mối nối, hoàn thiện kết cấu và lắp đặt hệ thống kỹ thuật bên trong. Theo kế hoạch, phần đường dành cho xe đạp dự kiến mở cửa năm 2028, trong khi ô tô có thể lưu thông qua đường hầm từ năm 2030.

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