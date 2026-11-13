Giá vàng lao dốc 2,9%, thủng mốc 3.900 USD/ounce, chạm đáy hơn 1 năm khi thị trường gần như chắc chắn Fed tăng lãi suất

Vào ngày 12/11 (theo giờ Mỹ), giá vàng giao ngay có lúc giảm tới 2,9% xuống khoảng 3.871 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Theo dữ liệu của Kitco, lúc 14h01 (giờ miền Đông nước Mỹ), vàng giao dịch ở mức 3.880 USD/ounce, giảm 107 USD so với phiên trước. Một số báo cáo khác ghi nhận giá vàng cuối phiên còn xuống thấp hơn, quanh 3.852 USD/ounce sau khi mất khoảng 134 USD.

Chỉ một ngày trước đó, ngày 11/11, giá vàng đã giảm 1,25% xuống 3.981,9 USD/ounce, lần đầu rời mốc 4.000 USD. Như vậy, chỉ sau hai phiên, kim loại quý này đã mất hơn 100 USD/ounce.

Bạc cũng không nằm ngoài xu hướng. Giá bạc giao ngay giảm khoảng 3%, về quanh mốc 50 USD/ounce. Theo BullionVault, đây là lần đầu bạc rơi xuống dưới 50 USD/ounce kể từ cuối năm 2025.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%.

Con số chênh lệch tưởng như nhỏ này lại đủ để củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự đoán xác suất khoảng 87% - 91% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12.

Thông thường, vàng được xem là "hầm trú ẩn" khi kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, vàng là tài sản không sinh lãi. Vì vậy, khi lãi suất tăng, việc nắm giữ vàng trở nên kém hấp dẫn hơn so với gửi tiền hay mua trái phiếu, nhất là khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang neo quanh 5%.

Cùng lúc, đồng USD mạnh lên khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Theo MINING.COM, giá dầu tăng trở lại và hy vọng hòa bình ở Trung Đông phai nhạt cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó gia tăng sức ép buộc Fed phải thắt chặt chính sách.

Trước đó, các quan chức Fed liên tục phát tín hiệu cứng rắn. Thống đốc Christopher Waller từng ủng hộ tăng lãi suất vào tháng 12, thậm chí ngỏ ý có thể tăng 0,5 điểm phần trăm. Ngân hàng Goldman Sachs nay dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào cả tháng 12 và tháng 3 năm sau.

Tuy nhiên, đây mới là kỳ vọng của thị trường, Fed chưa đưa ra quyết định nào. Với một tài sản vừa trải qua chuỗi tăng giá ngoạn mục, mỗi phát biểu của quan chức Fed từ nay tới cuộc họp tháng 12 sẽ là yếu tố mà giới đầu tư vàng không thể làm ngơ.

Theo Kitco