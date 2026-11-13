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Gần 100 đại biểu Việt - Anh bàn cơ hội mở rộng thương mại nông nghiệp, thực phẩm

| | Tài chính quốc tế

Gần 100 đại biểu Việt - Anh bàn cơ hội mở rộng thương mại nông nghiệp, thực phẩm

Gần 100 đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội và viện nghiên cứu của Việt Nam và Vương quốc Anh đã tham dự diễn đàn hợp tác song phương, tập trung thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Hợp tác song phương trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm giữa Vương quốc Anh và Việt Nam”. Sự kiện thu hút gần 100 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội và viện nghiên cứu của hai nước.

Diễn đàn diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Nữ Nam tước Hayman of Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn Vương quốc Anh, cùng đoàn doanh nghiệp và hiệp hội của nước này.

Tại sự kiện, các đại biểu tập trung trao đổi về tiềm năng mở rộng thương mại nông nghiệp và thực phẩm, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối doanh nghiệp và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do nhằm gia tăng khả năng tiếp cận thị trường hai nước.

Thủy sản là trọng tâm hợp tác

Một trong những nội dung đáng chú ý của diễn đàn là phát triển quan hệ đối tác thủy sản bền vững giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Các bên thảo luận về truy xuất nguồn gốc, khai thác có trách nhiệm, tiêu chuẩn bền vững và cơ hội thương mại dựa trên lợi thế bổ trợ của hai thị trường.

Việt Nam có thế mạnh về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Trong khi đó, Vương quốc Anh sở hữu các sản phẩm thủy sản vùng biển lạnh, cùng kinh nghiệm và chuyên môn trong khai thác, cung ứng có trách nhiệm.

Việc kết hợp thế mạnh của hai bên được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội thương mại, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng thủy sản minh bạch và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Bên cạnh thủy sản, diễn đàn cũng đề cập đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thịt và công nghệ nông nghiệp. Đây là những lĩnh vực Vương quốc Anh có nhiều thế mạnh, có thể mở rộng hợp tác với Việt Nam thông qua chuyển giao kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và phát triển các cơ hội đầu tư.

Ba nền tảng thúc đẩy thương mại song phương

Triển vọng hợp tác nông nghiệp và thực phẩm giữa hai nước được hỗ trợ bởi khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và việc Vương quốc Anh tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Các hiệp định này tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng tiếp cận thị trường, đa dạng hóa nguồn cung và phát triển các chuỗi cung ứng bền vững.

Đối với Việt Nam, việc tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh không chỉ tạo thêm cơ hội cho hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm mà còn mở ra khả năng tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ và các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến.

Trong khi đó, doanh nghiệp Anh có thêm cơ hội tìm hiểu thị trường Việt Nam, mở rộng mạng lưới đối tác và khai thác tiềm năng của một thị trường có thế mạnh về sản xuất, chế biến nông nghiệp và thủy sản.

Diễn đàn là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam của Nữ Nam tước Hayman of Ullock. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vụ khanh có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và tìm hiểu thị trường bán lẻ thực phẩm tại Hà Nội.

Đáng chú ý, đoàn cũng đến thăm dự án Nuôi trồng thủy sản và Bảo vệ hệ sinh thái ven biển (COAST) tại Quảng Ninh, do Chính phủ Anh tài trợ.

Các hoạt động này góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh trong thương mại nông nghiệp, khoa học công nghệ và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững.

Hồng Duy

Việt Nam hàng ngày

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