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Lần đầu sau 78 năm, Triều Tiên chính thức thay đổi tỷ lệ quốc kỳ

| | Tài chính quốc tế

Chính quyền Triều Tiên vừa lần đầu tiên thay đổi tỷ lệ kích thước quốc kỳ kể từ khi thành lập nước vào năm 1948.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 13/11.

Trên cổng thông tin điện tử chính thức của nhà nước Naenara, văn bản hiến pháp mô tả về quốc kỳ được quy định tại Điều 166.

Theo đó, lá cờ có một dải màu đỏ rộng ở chính giữa, các dải màu trắng hẹp ở phía trên và phía dưới, các dải màu xanh lam ở các rìa ngoài, cùng một ngôi sao năm cánh màu đỏ nằm trong vòng tròn màu trắng ở phía cán cờ.

Hiện nay, tỷ lệ giữa chiều cao và chiều rộng của lá cờ là 1:1,65. Trước đây, Hiến pháp quy định tỷ lệ 1:2, vốn được giữ nguyên không thay đổi, kể cả sau các lần sửa đổi vào tháng 9/2023.

Theo hãng thông tấn này, sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mong muốn định hình phong cách lãnh đạo và bản sắc dân tộc của riêng mình, đồng thời vẫn duy trì một số truyền thống của các bậc tiền nhiệm.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo dục thời đại

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