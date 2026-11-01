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Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn bom chùm uy lực lớn, có thể san phẳng 13 ha

| | Tài chính quốc tế

Sáng nay (1/11), hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, các viện nghiên cứu khoa học quốc phòng của nước này vừa tiến hành thử nghiệm một hệ thống vũ khí chủ lực.

Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn bom chùm uy lực lớn, có thể san phẳng 13 ha- Ảnh 1.

Bức ảnh ghép do KCNA công bố ngày 1/11 cho thấy cuộc thử nghiệm đầu đạn chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, được thực hiện vào ngày 31/10

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm nhằm “đánh giá khả năng thích ứng với tác chiến và sức công phá của đầu đạn bom chùm” trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Bom chùm là loại vũ khí giải phóng hàng chục đến hàng trăm quả đạn con, cho phép tấn công nhiều mục tiêu trên một khu vực rộng lớn. Cuộc thử nghiệm cho thấy đầu đạn bom chùm tiêu chuẩn loại 2 có thể phá hủy khu vực mục tiêu rộng từ 12 - 13 ha, khi đạt mật độ phân tán cao nhất.

Tướng Kim Jong-sik, ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm.

Một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên cho biết, các đầu đạn bom chùm được chia thành 4 loại, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Vị quan chức khẳng định: "Trong năm nay, chúng tôi sẽ đảm bảo các đơn vị có thể lựa chọn và sử dụng tất cả các loại đầu đạn này, phù hợp với mục tiêu tác chiến và đặc điểm cụ thể của từng mục tiêu".

Theo KCNA, đến cuối năm 2026, Triều Tiên sẽ cho phép các đơn vị quân đội sử dụng tất cả các loại bom này, tùy thuộc vào mục đích tác chiến.

Trước đó, vào tháng 4, Triều Tiên thông báo đã thử nghiệm bom chùm gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra. Sự kiện này có sự chứng kiến ​​của Chủ tịch Kim Jong-un cùng con gái Ju-ae.

Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng gia tăng các hoạt động phô trương sức mạnh quân sự, thông qua nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa và tổ chức triển lãm máy bay không người lái. Giới phân tích bên ngoài cho rằng những cuộc thử nghiệm này có thể là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội.

Ngày 29/10, Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông hướng ra biển. Sự kiện diễn ra cùng ngày Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Theo Bình Giang

Tiền phong

Từ Khóa:
triều tiên

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