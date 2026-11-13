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Sau lựa chọn của Vua Charles III, thương hiệu xe 78 năm tuổi hướng tới giới chơi xe Việt

| | Thị trường

Lotus Cars Việt Nam vừa góp mặt tại sự kiện do Đại sứ quán Anh tổ chức nhân sinh nhật lần thứ 78 của Vua Charles III ở Hà Nội, một hoạt động quảng bá thương hiệu tại thị trường trong nước.

Từ lựa chọn của Vua Charles III đến câu chuyện về Lotus

Tháng 1/2026, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla xuất hiện tại Sandringham (Anh Quốc) cùng chiếc Lotus Eletre màu đỏ Royal Claret. Tạp chí Top Gear xác nhận nhà vua đã đích thân đặt mua mẫu Hyper-SUV thuần điện này. Khi được hỏi về cảm giác cầm lái, Vua Charles mô tả chiếc xe ngắn gọn bằng ba từ: "Silent but deadly" (Tĩnh lặng nhưng đầy uy lực).

Eletre màu Royal Claret của vua Charles III

Quyết định của Nhà vua không chỉ đơn thuần là ủng hộ di sản quốc gia. Sự lựa chọn này đặt ra những kỳ vọng khắt khe: vận hành êm ái nhưng vẫn giữ trọn hiệu suất mạnh mẽ và bản sắc xe thể thao nguyên bản.

Dù mang hình hài của một chiếc SUV, Eletre sở hữu công suất lên đến 905 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,95 giây, những con số của một mẫu xe thể thao thực thụ. Những dấu ấn cá nhân hóa trên chiếc xe, như sắc sơn Royal Claret, không chỉ thể hiện nghệ thuật chế tác tinh xảo của Lotus mà còn đưa chiếc Eletre vượt xa giá trị của một phương tiện di chuyển, trở thành biểu tượng cho phong cách độc bản của nhà vua.

Vua Charles III đứng cạnh chiếc Lotus Eletre của mình tại Sandringham (nguồn: The Sun)

Tháng 11/2026, Lotus Cars Vietnam đồng hành cùng tiệc mừng sinh nhật lần thứ 78 của Vua Charles III do Đại sứ quán Anh tổ chức. Một sự trùng hợp thú vị là Lotus cũng vừa kỷ niệm 78 năm thành lập trong năm nay, kể từ khi được Colin Chapman thành lập vào năm 1948. Hai cột mốc cùng tuổi tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho sự hiện diện của thương hiệu tại sự kiện.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ông Iain Frew (bên phải), bên cạnh Lotus Emira trong buổi tiệc sinh nhật Vua Charles III ở Hà Nội.

Lotus tại Việt Nam: Một lựa chọn mới trong phân khúc xe thể thao hạng sang.

Tháng 5/2026, Lotus Cars chính thức được phân phối tại Việt Nam, với hệ thống showroom tọa lạc tại Keangnam Landmark 72 (Hà Nội) và 6A Trần Hưng Đạo (TP.HCM). Ngay trong sự kiện ra mắt, hãng xe Anh Quốc giới thiệu dải sản phẩm hoàn chỉnh gồm bốn mẫu xe: Hyper-SUV Eletre, Hyper-GT Emeya, mẫu xe thể thao hai cửa Emira với động cơ đốt trong đặt giữa và mẫu hypercar thuần điện Evija.

Lotus Cars Việt Nam chính thức ra mắt vào tháng 5/2026 với sự tham gia của ngài Phó Tổng Lãnh sự Anh William Lawrenson (đứng thứ 3 từ trái qua)

Lotus Cars Việt Nam niêm yết giá khởi điểm 4,488 tỷ đồng cho hai dòng Eletre và Emeya. Mẫu sports car Emira nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc có giá từ 7,888 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc nhà phân phối đưa Evija – mẫu hypercar thuần điện sản xuất giới hạn 130 chiếc toàn cầu – về ra mắt giới mộ điệu Việt cũng đánh dấu lần đầu tiên dòng xe này xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á.

Lotus Eletre 600 GT SE trên đường phố Hà Nội. Nguồn: Oneshot Review

Trên thực tế, những chiếc Lotus đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện trên đường phố Việt Nam. Sự góp mặt của Lotus góp phần đa dạng hóa lựa chọn trong phân khúc xe thể thao hiệu suất cao, đặc biệt với những khách hàng đề cao cảm giác lái và tìm kiếm một mẫu xe mang cá tính riêng.

Theo Hoàng Dũng

Đời sống & Pháp luật

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