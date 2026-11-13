Nam nghệ sĩ SN 1992 quê Hải Phòng vào Nam lập nghiệp, là ông chủ của 12 quán bún nổi tiếng

Từ chàng trai ngoại hình không nổi bật đến diễn viên đắt show

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, quê ở Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, anh từng có hành trình theo đuổi nghệ thuật không ít gian nan.

Từ nhỏ, Mạc Văn Khoa đã tự ti vì ngoại hình không nổi bật. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh đăng ký thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nhưng không vượt qua vòng giới thiệu bản thân. Thời gian sau, Khoa đi làm tại một công ty giày da, rồi thi vào trường cao đẳng nghệ thuật ở Nha Trang, theo học ngành đạo diễn sân khấu.

Mạc Văn Khoa là gương mặt quen thuộc với khán giả

Sau 3 năm học tập, cầm tấm bằng tốt nghiệp nhưng không biết tìm việc ở đâu, anh quyết định khăn gói vào TP.HCM. Tại đây, Khoa tiếp tục học các lớp diễn viên sân khấu, chấp nhận những buổi tập kéo dài cả tuần nhưng đôi khi chỉ được diễn một buổi với mức cát-xê khoảng 50.000 đồng.

Cuộc sống khó khăn khiến anh từng nghĩ đến việc trở về quê làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, Khoa đăng ký tham gia cuộc thi Cười xuyên Việt năm 2015 với tâm lý thử sức. Không ngờ, anh xuất sắc giành giải Á quân, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Cũng trong năm đó, nam diễn viên tham gia Thách thức danh hài và giành giải thưởng 40 triệu đồng. Đây là số tiền đầu tiên anh có thể gửi về phụ giúp bố mẹ. Điểm khiến Mạc Văn Khoa được chú ý là gương mặt có phần khác lạ cùng lối diễn tự nhiên, biểu cảm hài hước. Thay vì cố gắng xây dựng hình tượng điển trai, nam nghệ sĩ tận dụng chính ngoại hình đặc biệt để tạo dấu ấn riêng.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với những vai hài duyên dáng

Sau những thành công trên sân khấu hài, Mạc Văn Khoa dần được các đạo diễn điện ảnh chú ý. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Taxi, em tên gì?, 49 ngày 2, Cua lại vợ bầu, Lật mặt 4 và Lật mặt 5: 48h. Đáng chú ý, Cua lại vợ bầu đạt doanh thu khoảng 190 tỷ đồng, Lật mặt 4 đạt khoảng 120 tỷ đồng và Lật mặt 5: 48h thu về hơn 150 tỷ đồng. Dù thường đảm nhận những vai phụ, sự xuất hiện của Mạc Văn Khoa vẫn tạo được màu sắc riêng cho tác phẩm.

Năm 2023, anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy. Không chỉ diễn xuất, nam nghệ sĩ còn bắt đầu thử sức với vai trò nhà đầu tư phim. Anh từng chia sẻ rằng việc đầu tư điện ảnh giúp mình có thêm trải nghiệm nhưng cũng đi kèm không ít áp lực, bởi doanh thu phòng vé lớn không đồng nghĩa nhà đầu tư thu về khoản tiền tương ứng.

Làm ông chủ 12 quán bún, sống giản dị bên vợ con

Bên cạnh nghệ thuật, Mạc Văn Khoa còn được biết đến với vai trò ông chủ chuỗi bún đậu mắm tôm mang tên mình. Năm 2019, khi sự nghiệp diễn xuất dần ổn định, nam nghệ sĩ quyết định thử sức với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Cửa hàng đầu tiên được mở tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Từ một địa điểm ban đầu, thương hiệu dần mở rộng ra nhiều khu vực tại TP.HCM và các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Nha Trang và Hải Phòng. Đến năm 2026, thương hiệu bún đậu Mạc Văn Khoa đã có 12 cửa hàng trên toàn quốc.

Mạc Văn Khoa hiện là ông chủ của chuỗi quán bún đậu nổi tiếng

Mạc Văn Khoa chia sẻ tiền kinh doanh bún đậu chủ yếu giúp gia đình trang trải cuộc sống, chứ không dư dả đến mức có thể thoải mái đầu tư những bộ phim tiền tỷ. Bà xã Thảo Vy là người đồng hành và trực tiếp hỗ trợ nam nghệ sĩ trong việc kinh doanh. Vợ anh phụ trách việc điều hành quán xá và chi tiêu trong gia đình, còn tiền đi diễn được anh tích góp để dành cho những dự định tương lai.

Thảo Vy là người đã ở bên Khoa từ những ngày anh còn chật vật tìm chỗ đứng trong nghề. Hai người quen nhau sau cuộc thi Cười xuyên Việt năm 2015. Năm 2020, cặp đôi đăng ký kết hôn và đón con gái đầu lòng Mạc Linh Đan. Đến năm 2022, hai người tổ chức đám cưới, chính thức đánh dấu chặng đường hôn nhân.

Hiện tại, bên cạnh công việc nghệ thuật và kinh doanh, Mạc Văn Khoa dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh cho biết nhiệm vụ thường ngày là đưa con gái đi học. Khi rảnh rỗi, nam diễn viên thích chăm cây cảnh, chim muông và tận hưởng những khoảng thời gian bình yên bên vợ con.

Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy

Anh cũng tiết lộ từng chủ động giảm bớt công việc để có thời gian trau dồi bản thân, tránh việc xuất hiện quá nhiều khiến khán giả nhàm chán. Quyết định này được Thảo Vy ủng hộ dù đồng nghĩa với việc thu nhập gia đình có thể giảm sút.