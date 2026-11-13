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Việt Nam đón một tin cực vui từ Mỹ

| | Thị trường

Việt Nam vừa thu từ Mỹ hơn 280 triệu USD nhờ một ‘siêu thực phẩm'.

Việt Nam đón một tin cực vui từ Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 280 triệu USD trong 9 tháng năm 2026, tăng 9% so với cùng kỳ. Đà phục hồi từ tháng 6 giúp thị trường này tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng toàn ngành, dù doanh nghiệp vẫn đối mặt với áp lực cạnh tranh và yêu cầu nhập khẩu ngày càng chặt chẽ.

Theo số liệu của Cục Hải quan, Mỹ chiếm gần 39% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ Việt Nam, tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Kết quả tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh tổng nhập khẩu cá ngừ của Mỹ trong 8 tháng có xu hướng suy giảm.

Sau khi giảm 6 - 15% mỗi tháng trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đã phục hồi từ tháng 6. Riêng giai đoạn tháng 6–9, kim ngạch đạt hơn 353 triệu USD, tăng khoảng 19%, góp phần bù đắp mức giảm trước đó. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu cá ngừ cả nước đạt gần 720 triệu USD, tăng 6%; riêng tháng 9 đạt gần 86 triệu USD, tăng 18% và là tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp.

Về cơ cấu sản phẩm, thịt và loin cá ngừ đông lạnh tiếp tục dẫn dắt xuất khẩu sang Mỹ, trong khi cá ngừ đóng hộp chỉ tăng nhẹ. Diễn biến này cho thấy nhu cầu giữa nhóm nguyên liệu phục vụ chế biến và sản phẩm tiêu dùng thành phẩm có sự khác biệt, đòi hỏi doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu hàng hóa phù hợp.

Bên cạnh cơ hội từ những thay đổi trong cơ cấu nguồn cung quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải theo sát chính sách thương mại của Mỹ, kiểm soát chi phí và đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận, tiêu chuẩn nhập khẩu.

Để giảm phụ thuộc vào các thị trường chủ lực, doanh nghiệp cũng cần mở rộng đầu ra.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA vừa được ký kết được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Tuy nhiên, hiệp định chưa có hiệu lực nên các ưu đãi thuế quan chưa thể áp dụng ngay. Việc duy trì tăng trưởng vì vậy vẫn phụ thuộc vào khả năng chủ động nguồn nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn và đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến số, việc duy trì đà tăng trưởng sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng giữ vững các thị trường chủ lực, khai thác những thị trường đang tăng trưởng và thích ứng với các thay đổi về chính sách thương mại.

Những tháng cuối năm, doanh nghiệp cá ngừ Việt Nam sẽ phải đối mặt với áp lực từ chi phí, thuế quan và biến động nhu cầu. Việc chủ động đàm phán với nhà nhập khẩu, kiểm soát chi phí và đa dạng hóa thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng để duy trì đơn hàng, ổn định hoạt động xuất khẩu.

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Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

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