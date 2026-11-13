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Bảng giá xe Mazda CX-5 tháng 11/2026 mới nhất

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Cập nhật mới nhất giá xe Mazda CX-5 tháng 11/2026 với đầy đủ các phiên bản.

Ra mắt thế giới lần đầu vào năm 2012, Mazda CX-5 là sản phẩm thay thế cho hai mẫu xe đàn anh là Mazda CX-7 và Mazda Tribute.

Mazda CX-5 thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ C, được lắp ráp trong nước và là một trong những mẫu xe chủ lực của thương hiệu Mazda tại Việt Nam.

Mazda CX-5 sở hữu thiết kế trẻ trung. (Ảnh: Mazda)

Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng với diện mạo thể thao và trẻ trung. Mazda CX-5 có lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED sắc nét.

Thân xe khỏe khoắn với những đường gân dập. Bộ la-zăng 5 chấu kép phun màu khói xám giúp Mazda CX-5 thêm phần nổi bật. Gương trang bị camera tích hợp đèn báo rẽ thiết kế bắt mắt.

Đuôi xe Mazda CX-5 sở hữu cặp đèn hậu mới, sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Bên trong khoang nội thất, toàn bộ ghế trên Mazda CX-5 2026 đều được bọc da, trong đó ghế lái có chức năng chỉnh điện.

Toàn bộ ghế trên Mazda CX-5 2026 đều được bọc da. (Ảnh: Mazda)

Ngoài ra, Mazda CX-5 2026 còn trang bị nhiều tiện ích khác như hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh...

Mazda CX-5 2026 sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tuỳ chọn 2.0L và 2.5L. Trong đó, máy 2.0L sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Máy 2.5L cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Hộp số tự động 6 cấp (6AT) cho toàn bộ các phiên bản Mazda CX-5.

Vô lăng trên Mazda CX-5. (Ảnh: Mazda)

Mazda CX-5 2026 được trang bị các tính năng an toàn như camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, cảm biến đỗ xe trước sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, 6 túi khí...

Bảng giá xe Mazda CX-5 tháng 11/2026

Mazda CX-5 hiện phân phối ra thị trường Việt Nam với 6 phiên bản. Trong tháng 11/2026, giá xe Mazda CX-5 được niêm yết từ 699 - 869 triệu đồng, tùy phiên bản.

Bảng giá xe Mazda CX-5 tháng 11/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (Đơn vị: VND)
Mazda CX-5 2.0L Deluxe 699.000.000
Mazda CX-5 2.0L Deluxe (tùy chọn) 749.000.000
Mazda CX-5 2.0L Luxury 789.000.000
Mazda CX-5 2.0L Premium 829.000.000
Mazda CX-5 2.0 Premium Sport 849.000.000
Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive 869.000.000

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Theo Hoàng Lan

VTC News

Từ Khóa:
Mazda CX-5, Mazda

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