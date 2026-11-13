BYD có xe điện mới ngang cỡ Carnival, giá quy đổi hơn 1 tỷ đồng, mạnh hơn nhiều siêu xe, chạy tới hơn 1.000km/sạc, sạc đầy trong 9 phút

Denza N8 EV có giá ở phân khúc cao cấp

BYD vừa chính thức giới thiệu Denza N8 EV tại thị trường Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán dao động từ 269.900–329.900 NDT, tương đương khoảng 1,055–1,289 tỷ đồng. Trước đó, mẫu xe này đã bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 26/10.

Denza N8 EV đã có giá chính thức. Ảnh: Denza

Denza N8 EV là SUV thuần điện 5 chỗ, nằm bên cạnh mẫu N8L 6 chỗ trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Denza. Nếu N8L hướng đến nhóm khách hàng cần không gian 3 hàng ghế, N8 EV tập trung vào khả năng chở hành lý và sự thoải mái cho hành khách.

Ở thời điểm ra mắt, xe chỉ có phiên bản thuần điện. Các biến thể plug-in hybrid (PHEV) dự kiến được bổ sung sau.

Kích thước lớn cùng tiện nghi xịn

Denza N8 EV tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế π-Motion với thân xe bo tròn. Phía trước nổi bật với cụm đèn LED chia tầng và hệ thống cửa hút gió chủ động.

Xe có kích thước dài 5.150 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm. So với N8L, mẫu SUV này ngắn hơn 50 mm.

Đây là mẫu SUV cỡ lớn. Ảnh: Denza

Bên trong cabin, Denza N8 EV được trang bị màn hình toàn cảnh kích thước 30 inch cùng màn hình Skyline rộng 1,1 mét. Việc loại bỏ hàng ghế thứ ba giúp khoang hành lý đạt dung tích 1.046 lít.

Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 4:6, tạo mặt sàn gần như phẳng để chở những vật dụng cồng kềnh như xe đạp hoặc đồ dùng phục vụ các chuyến dã ngoại.

Tiện nghi bên trong vẫn là điểm mạnh của xe Trung Quốc nói chung. Ảnh: Autohome

Khả năng vận hành ngang siêu xe

Denza N8 EV có nhiều cấu hình truyền động, gồm dẫn động cầu sau với một mô-tơ điện và dẫn động 4 bánh với ba mô-tơ điện.

Ở cấu hình một mô-tơ, xe có hai mức công suất 320 kW (429 mã lực) và 370 kW (496 mã lực). Trong khi đó, phiên bản sử dụng nền tảng e3 được trang bị ba mô-tơ điện, gồm một mô-tơ phía trước và hai mô-tơ phía sau.

Tổng công suất của hệ thống này đạt 890 kW, tương đương 1.193 mã lực. Cấu hình ba mô-tơ còn hỗ trợ những tính năng điều khiển đặc biệt như xoay xe tại chỗ theo kiểu compa và di chuyển chậm thông minh.

Tầm vận hành của Denza N8 EV ở mức "khủng"

Denza N8 EV được trang bị bộ pin Blade thế hệ thứ hai với hai tùy chọn dung lượng 105,8 kWh và 130,2 kWh.

Tùy cấu hình, phạm vi hoạt động của xe lần lượt đạt 800 km, 840 km, 970 km và tối đa 1.003 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Quy đổi sang tiêu chuẩn WLTP, các mức này tương ứng khoảng 648 km, 680 km, 786 km và 812 km.

Một trong những điểm đáng chú ý là công nghệ sạc nhanh Flash Charging. Theo công bố từ BYD, bộ pin mới có thể được sạc đầy chỉ trong 9 phút.

Pin và sạc vẫn là điểm mạnh của xe BYD. Ảnh: Denza

Ngoài ra, Denza N8 EV còn được trang bị hệ thống treo khí nén thông minh DiSus-A, đánh lái bánh sau, nền tảng e3 và hệ thống khoang lái thông minh God’s Eye 5.0.

Phiên bản plug-in hybrid dự kiến ra mắt sau cũng được cho là có khả năng di chuyển thuần điện tối đa 435 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 352 km theo WLTP.

Trong tháng 10/2026, Denza bán ra 15.152 xe tại Trung Quốc, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 16,7% so với tháng trước đó.