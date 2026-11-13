Hồ tiêu và gia vị hướng tới kim ngạch xuất khẩu 2,4 tỷ USD

Với kết quả này, cùng triển vọng thị trường những tháng cuối năm, ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam đang hướng tới kim ngạch xuất khẩu cả năm khoảng 2,4 tỷ USD, đảm bảo tăng trưởng khoảng 10%.

Cụ thể, 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 237.700 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt hơn 1,53 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á tiếp tục là thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, với gần 112.700 tấn, chiếm 47,4% tổng lượng xuất khẩu, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trung Quốc là động lực tăng trưởng đáng chú ý khi nhập khẩu hơn 28.300 tấn, tăng 71%, chiếm gần 12% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam. Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng 52,5%, đạt gần 9.400 tấn. Trong khi đó, xuất khẩu sang UAE và Ấn Độ lần lượt giảm 4,6% và 21,5%.

Châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong các khu vực, với gần 62.700 tấn, tăng 28,2%, chiếm 26,4% tổng lượng xuất khẩu. Riêng Hoa Kỳ nhập khẩu hơn 56.200 tấn, tăng 27,1%, tiếp tục giữ vị trí thị trường đơn lẻ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam. Canada cũng là điểm sáng khi nhập khẩu gần 3.900 tấn, tăng 55%.

Đáng chú ý, hai thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng hơn 84.600 tấn hồ tiêu Việt Nam, chiếm 35,6% tổng lượng xuất khẩu trong 10 tháng. Phần tăng thêm tại hai thị trường này tương đương 76% mức tăng xuất khẩu của cả nước, cho thấy vai trò quan trọng của hai thị trường đối với tăng trưởng ngành hàng.

Ở chiều ngược lại, 10 tháng năm 2026, Việt Nam nhập khẩu hơn 50.000 tấn hồ tiêu, kim ngạch khoảng 289 triệu USD, tăng 32,5% về lượng và 22% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cơ cấu nguồn cung có sự dịch chuyển rõ rệt. Campuchia vươn lên vị trí nguồn cung lớn nhất với hơn 28.300 tấn, tăng 192%, chiếm 56,6% tổng lượng nhập khẩu, trong khi tỷ trọng cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 25,7%. Ngược lại, nhập khẩu từ Brazil giảm 29,5%, còn khoảng 13.000 tấn; Indonesia giảm 22,6%, đạt gần 5.400 tấn. Ba thị trường Campuchia, Brazil và Indonesia cung cấp hơn 46.700 tấn tiêu nguyên liệu, chiếm 93,4% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của Việt Nam.

Ở nhóm gia vị, xuất khẩu quế duy trì mức tăng ổn định, tính đến hết tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu 103.684 tấn quế, kim ngạch đạt 264,5 triệu USD, tăng 4,2% về lượng và 6 % về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu chủ lực, chiếm 67,3% tổng lượng xuất khẩu nhưng giảm 3,4% so với cùng kỳ. Châu Mỹ đóng góp lớn nhất vào mức tăng xuất khẩu chung của sản phẩm quế, đạt 21.825 tấn, chiếm 21,0%, tăng 31,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 5.281 tấn.

Xuất khẩu hoa hồi đang tăng trưởng khá mạnh, trong tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu 1.959 tấn hoa hồi, kim ngạch đạt 7 triệu USD, tăng 18,2% về lượng và 30,6% về giá trị so với tháng trước và tăng gần 178% về lượng so với cùng kỳ 2025.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 13.221 tấn hoa hồi, tổng kim ngạch đạt 50,6 triệu USD, tăng 11,1% về lượng và 5,6% về giá trị. Tăng trưởng được hỗ trợ bởi sự mở rộng xuất khẩu sang châu Mỹ, châu Âu và một số thị trường châu Á, trong bối cảnh lượng xuất khẩu sang Ấn Độ giảm.

Phân tích diễn biến thị trường, ông Lê Việt Anh, Tổng Thư ký VPSA cho biết, xuất khẩu hồ tiêu sang Hoa Kỳ trong những tháng cuối năm có xu hướng chững lại do thị trường này đã đẩy mạnh mua hàng từ đầu năm.

Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm, khi các nước phương Tây chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch trong khi hoạt động vận chuyển vẫn chịu tác động từ các cuộc xung đột, cả bên mua và bên bán đều có xu hướng giãn đơn hàng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn là thị trường tiêu thụ hồ tiêu đơn lẻ lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam hiện cũng là nhà cung ứng hồ tiêu lớn nhất, chiếm gần 80% tổng lượng nhập khẩu của thị trường này.

Theo ông Lê Việt Anh, với đà tăng trưởng hiện nay, xuất khẩu hồ tiêu và gia vị Việt Nam trong cả năm 2026 có thể đảm bảo đạt mức tăng trưởng hai con số, tối thiểu 10%, với tổng kim ngạch khoảng 2,4 tỷ USD; trong đó, riêng mặt hàng hồ tiêu dự kiến đạt khoảng 1,75 tỷ USD, cao hơn mức 1,66 tỷ USD của năm 2025.

Dù triển vọng năm 2026 tương đối tích cực, VPSA nhận định hoạt động xuất khẩu hồ tiêu năm 2027 có thể đối mặt nhiều thách thức. Nếu các cuộc xung đột tiếp tục kéo dài, đồng thời điều kiện thời tiết bất lợi làm suy giảm nguồn cung hồ tiêu toàn cầu, ngành hàng sẽ khó duy trì mức tăng trưởng như năm 2026.