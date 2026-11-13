Chuỗi cung ứng AI toàn cầu chao đảo vì Jensen Huang

Cuộc điều tra của Nvidia và chính phủ Mỹ liên quan đến Jensen Huang cùng mối quan hệ của ông với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc đã khiến cổ phiếu hãng chip AI hàng đầu thế giới lao dốc trong tuần này. Diễn biến trên không chỉ gây xáo trộn nội bộ Nvidia mà còn làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy đối với các nhà sản xuất chip khác và toàn bộ chuỗi cung ứng AI.

Theo Nikkei Asia, trước nguy cơ Washington tăng cường giám sát hoạt động xuất khẩu phần cứng AI và ngăn chặn công nghệ này bị chuyển hướng sang Trung Quốc để né tránh các lệnh hạn chế, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng máy chủ đã chủ động siết chặt quy trình kiểm tra khách hàng cũng như điểm đến của hàng hóa.

Mới đây, Nvidia thông báo Jensen Huang, người đồng sáng lập và giữ cương vị CEO công ty trong 33 năm, đã từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị. Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm người đứng đầu tạm quyền.

Thông tin này khiến cổ phiếu Nvidia giảm thêm 5% trong phiên thứ Năm. Trước đó, mã này đã mất 7% trong tuần sau khi hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra về mối liên hệ giữa Huang và một người bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc - bà Alice Huang, cựu lãnh đạo tại Megaspeed, công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở ở Singapore.

Đối thủ Nvidia có thể hưởng lợi, nhưng cơ hội chưa chắc kéo dài

Những khó khăn của Nvidia ban đầu tạo lợi thế cho một số đối thủ cạnh tranh. Cổ phiếu AMD tăng gần 30% tính đến ngày thứ Năm so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu tuần trước, đánh dấu ba phiên tăng liên tiếp. Động lực cho đà tăng này còn đến từ việc AMD ra mắt bộ xử lý AI mạnh hơn vào hôm thứ Ba.

Cùng thời điểm, Google công bố hai phiên bản mới của bộ xử lý tensor (TPU) do hãng tự phát triển, phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Động thái cho thấy tập đoàn công nghệ Mỹ đang đẩy mạnh cạnh tranh với Nvidia trên thị trường chip AI.

“Trong trường hợp Nvidia bị phân tâm hoặc phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn, các nhà cung cấp linh kiện điện toán khác như AMD, Broadcom và Marvell có thể giành thêm lợi thế”, Vivek Arya, nhà phân tích tại Bank of America, nhận định.

Tuy nhiên, lợi thế này có thể không kéo dài nếu Washington quyết định siết chặt các quy định xuất khẩu. Trong bối cảnh vụ việc liên quan đến Nvidia gây chú ý, một số nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi tăng cường hạn chế xuất khẩu công nghệ AI và chất bán dẫn sang Trung Quốc. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer thúc giục Quốc hội thông qua một số dự luật liên quan nhằm trao thêm thẩm quyền cho chính phủ trong lĩnh vực này.

Theo Lu Zhang, nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý tại Fusion Fund, các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn có thể tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho AMD. Một số khách hàng có thể tìm cách đa dạng hóa nguồn cung chip AI, giảm phụ thuộc vào Nvidia. Tuy nhiên, những quy định rộng hơn cũng có nguy cơ hạn chế khả năng AMD tiếp cận và phục vụ một số thị trường nhất định.

Một lãnh đạo tại công ty sản xuất chip của Mỹ tiết lộ với Nikkei Asia rằng doanh nghiệp này đã tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ nhằm chuẩn bị cho khả năng Washington yêu cầu cung cấp thông tin về các mối quan hệ kinh doanh với Trung Quốc. Trước đó, các nhóm phụ trách bán hàng và quản lý chuỗi cung ứng của công ty thường xuyên đến Trung Quốc để gặp gỡ đối tác và lãnh đạo doanh nghiệp địa phương.

“Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong ngành này cảm thấy hài lòng với tình hình hiện tại. Cuộc điều tra Nvidia có thể chỉ là khởi đầu cho một đợt siết chặt kiểm soát xuất khẩu và giám sát liên quan đến Trung Quốc”, vị lãnh đạo nhận định.

Các nhà cung cấp máy chủ AI tại châu Á cũng đang ngày càng thận trọng trước những rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Một lãnh đạo tại công ty sản xuất máy chủ của Đài Loan cho biết ông sẽ đến một quốc gia Đông Nam Á vào cuối tuần này để kiểm tra một khách hàng quy mô nhỏ. Mục đích chính của chuyến đi là xác minh liệu các máy chủ AI được lắp đặt tại trung tâm dữ liệu của khách hàng có thực sự được kích hoạt và vận hành đúng mục đích hay không.

“Trước đây, những chuyến đi như vậy không thuộc trách nhiệm của các nhà quản lý cấp như tôi. Nhưng hiện tại, tất cả chúng tôi đều phải hết sức thận trọng để tránh vô tình vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào”, vị này nói với Nikkei Asia.

Trong khi đó, một giám đốc phụ trách bán hàng tại một công ty máy chủ khác cho biết doanh nghiệp đã yêu cầu toàn bộ đội ngũ kinh doanh tạm ngừng tiếp nhận đơn hàng các sản phẩm của Nvidia, AMD và Intel từ những khách hàng nhỏ, mới hoặc chưa có quan hệ giao dịch trước đó.

“Dù sao thì nguồn cung của chúng tôi cũng đang thiếu hụt. Chuỗi cung ứng hiện gặp nhiều khó khăn, vì vậy tốt hơn hết là tập trung phục vụ những khách hàng lớn, có uy tín thay vì mạo hiểm với các đối tác mới. Cẩn thận vẫn hơn”, vị giám đốc cho biết.

Những lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh hoạt động buôn lậu máy chủ AI sang Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ và Đài Loan (TQ). Đầu năm nay, Mỹ buộc tội một trong những người đồng sáng lập cùng hai nhân viên của Supermicro, nhà sản xuất máy chủ có trụ sở tại Thung lũng Silicon, liên quan đến hành vi buôn lậu máy chủ AI sử dụng chip Nvidia cho khách hàng Trung Quốc.

Theo thông tin từ Semafor, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra Supermicro và Megaspeed. Thông tin này khiến cổ phiếu Supermicro giảm gần 12%.

Không chỉ hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng chịu tác động, những cuộc điều tra liên quan đến lãnh đạo Nvidia còn làm dấy lên lo ngại về niềm tin của nhà đầu tư đối với làn sóng rót vốn khổng lồ vào cơ sở hạ tầng AI – lĩnh vực mà Jensen Huang từ lâu đóng vai trò thúc đẩy.

Theo thông tin tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 8, Nvidia đã cam kết đầu tư gần 50 tỷ USD vào các phòng thí nghiệm AI tiên tiến. Trong khi đó, hồ sơ IPO của Anthropic công bố hôm thứ Ba cho thấy Nvidia có kế hoạch rót thêm khoảng 10 tỷ USD vào các phòng thí nghiệm AI, trong khuôn khổ một đợt huy động vốn tư nhân trị giá 26 tỷ USD cùng với TSMC và một số doanh nghiệp khác.

George Chen, đối tác tại The Asia Group, cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để kết luận liệu thị trường đầu tư AI có bước vào một chu kỳ điều chỉnh mới hay không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mức độ bất ổn của lĩnh vực này đã gia tăng đáng kể so với trước khi vụ việc liên quan đến Jensen Huang bùng phát.

Theo Nikkei Asia