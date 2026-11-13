Toyota Wigo bất ngờ bán chạy gấp 2,5 lần sau 1 tháng ở Việt Nam: Vượt Hyundai Grand i10, chiếm ngôi đầu phân khúc hatchback cỡ A

Theo số liệu doanh số tháng 10/2026, Toyota Wigo đạt 129 xe bán ra, tăng 148,1% so với tháng trước. Đây là mức tăng đáng chú ý, giúp mẫu hatchback cỡ nhỏ của Toyota lần đầu vượt Hyundai Grand i10 trong cuộc đua doanh số tháng.

Nguồn số liệu: VAMA, TC Motor. Ảnh: Bảo Lâm

Ở chiều ngược lại, Hyundai Grand i10 chỉ đạt 108 xe trong tháng 10, giảm 34,5% so với tháng 9. Khoảng cách giữa hai mẫu xe là 21 xe, đưa Toyota Wigo lên vị trí dẫn đầu phân khúc xe hạng A trong tháng vừa qua.

Diễn biến này trái ngược với kết quả tháng 9/2026. Khi đó, Hyundai Grand i10 bán được 165 xe, bỏ xa Toyota Wigo với 52 xe. Grand i10 từng tạo ra khoảng cách 113 xe so với đối thủ Nhật Bản, nhưng lợi thế này đã bị đảo ngược chỉ sau một tháng.

Toyota Wigo bất ngờ vượt qua đối thủ trong tháng 10. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, tổng doanh số của hai mẫu xe trong tháng 10 đạt 237 xe, cao hơn mức 217 xe của tháng 9, tương đương mức tăng khoảng 9,2%. Tuy nhiên, mức tăng chung chủ yếu đến từ Toyota Wigo, trong khi Hyundai Grand i10 lại ghi nhận doanh số đi xuống.

Hyundai Grand i10 vẫn dẫn đầu doanh số lũy kế

Nếu xét từ đầu năm 2026 đến hết tháng 10, thứ hạng giữa hai mẫu xe vẫn chưa thay đổi. Hyundai Grand i10 đạt tổng cộng 1.745 xe, trong khi Toyota Wigo mới bán được 654 xe.

Như vậy, doanh số lũy kế của Grand i10 cao gấp khoảng 2,7 lần Wigo, đồng thời tạo ra khoảng cách 1.091 xe. Tổng lượng xe tiêu thụ của phân khúc hạng A trong 10 tháng đầu năm đạt 2.399 xe, trong đó Hyundai Grand i10 chiếm khoảng 72,7%, còn Toyota Wigo chiếm 27,3%.

Phân khúc xe hạng A đang gặp khó trong những năm gần đây. Ảnh: Đại lý, Toyota

Những con số này cho thấy kết quả tháng 10 chưa làm thay đổi cục diện chung của phân khúc. Toyota Wigo có một tháng kinh doanh tốt hơn đối thủ, nhưng xét trên chặng đường từ đầu năm, Hyundai Grand i10 vẫn đang nắm lợi thế rõ rệt.

Trong bối cảnh phân khúc xe hạng A ngày càng thu hẹp về quy mô, cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu xe chủ yếu được thể hiện qua biến động doanh số từng tháng. Kết quả những tháng cuối năm sẽ quyết định liệu Toyota Wigo có thể tiếp tục thu hẹp khoảng cách hay Hyundai Grand i10 duy trì được vị trí dẫn đầu trên bảng doanh số cả năm 2026.