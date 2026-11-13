Hãng mẹ MG bán kỷ lục 1 triệu xe du lịch trong chưa đầy 1 năm: Xe điện hóa góp sức lớn, MG4 vẫn là ‘con gà đẻ trứng vàng’

Theo công bố từ SAIC, SAIC Motor Passenger Vehicle Company (SMPV) đạt cột mốc 1 triệu xe chỉ sau chưa đầy 11 tháng. Kết quả này đưa đơn vị vào nhóm những nhà sản xuất ô tô đạt doanh số triệu xe trong năm 2026, giữa bối cảnh cạnh tranh thị phần ngày càng gay gắt và các chính sách ưu đãi dành cho xe năng lượng mới dần thu hẹp.

Đáng chú ý, tăng trưởng của SMPV không chỉ đến từ sự gia tăng về lượng xe bán ra mà còn phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong cơ cấu sản phẩm. Xe năng lượng mới đang trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của đơn vị.

Các dòng xe điện hóa của MG nói riêng và SAIC nói chung ngày càng đắt khách. Ảnh: Carsales

Xe năng lượng mới tăng trưởng mạnh

Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh số SMPV tăng 43,8% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm các nhà sản xuất đạt doanh số triệu xe, cao hơn đơn vị đứng thứ hai 34,3 điểm phần trăm.

Riêng doanh số hàng tháng, SMPV duy trì trên 100.000 xe trong 7 tháng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 4.

Cơ cấu sản phẩm cũng thay đổi đáng kể. Trong tháng 1, xe năng lượng mới chiếm 36,4% tổng doanh số, đến tháng 10 tỷ lệ này tăng lên 61,7%. Tính chung 10 tháng, doanh số xe năng lượng mới tăng 157,6% so với cùng kỳ, cao nhất trong nhóm 10 nhà sản xuất hàng đầu.

MG4 vẫn là “con gà đẻ trứng vàng”

MG4 tiếp tục tăng doanh số ở cả thị trường Trung Quốc lẫn quốc tế. Doanh số cộng dồn toàn cầu của mẫu xe đã vượt 525.000 chiếc.

Tại Trung Quốc, MG4 bán trên 10.000 xe mỗi tháng trong 13 tháng liên tiếp. Riêng tháng 10, mẫu xe đạt 15.503 chiếc, là ô tô cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường nếu xét trên toàn bộ các loại hệ truyền động. MG4 EV cũng đang được phân phối tại Việt Nam.

MG4 đang có sức bán tốt. Ảnh: Grandprix

Ở thị trường quốc tế, MG4 đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ cả Euro NCAP và ANCAP, đồng thời nhiều lần dẫn đầu phân khúc xe điện thuần pin cỡ nhỏ tại châu Âu.

MG và Roewe chia sẻ nhiều nền tảng công nghệ cốt lõi, gồm hệ thống quản lý nhiệt tích hợp, pin bán thể rắn, kiến trúc AI-native và khoang lái AI-native. Việc dùng chung công nghệ giúp tối ưu chi phí R&D, đồng thời đưa các trang bị mới xuống phân khúc phổ thông. SAIC cũng hợp tác với HASCO, Yanfeng, QingTao và Momenta để phối hợp phát triển xe và linh kiện.

Xe MG phổ thông ngày càng được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Ảnh: Autohome

Trong quá trình phát triển sản phẩm, SMPV áp dụng mô hình Red Team/Blue Team để phản biện, đánh giá sản phẩm từ góc độ công nghệ và thị trường. Sau khi ra mắt, các mẫu xe tiếp tục được cập nhật dựa trên phản hồi của khách hàng.

Các mẫu xe mới “nổ đơn” khi mới mở bán

Hai mẫu xe mới ra mắt trong năm 2026 cũng góp phần thúc đẩy doanh số của SMPV.

MG 07 ra mắt ngày 21/8, hướng đến khách hàng trẻ yêu thích sedan thể thao. Mẫu xe nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chính thức chỉ sau 1 phút 57 giây, và vượt 42.000 đơn xác nhận sau 20 ngày. MG 07 bàn giao 14.577 xe trong tháng đầu mở bán và 12.393 xe trong tháng 10.

Các phiên bản trung và cao cấp của MG 07 chiếm 94,5% doanh số cộng dồn. Mẫu xe nằm trong nhóm hai sedan năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc. MG nhắm tới nhóm khách hàng trẻ trong phân khúc giá 100.000-200.000 nhân dân tệ (khoảng 385-770 triệu đồng).

Roewe Jiayue 07 ra mắt ngày 23/10, là mẫu xe AI-native đầu tiên của dòng Jiayue, thuộc phân khúc xe điện mở rộng phạm vi (REEV). Xe dùng kiến trúc AI-native CPP, phát triển cùng Volcengine thuộc ByteDance.

Mẫu xe nhận 51.827 lượt đặt trước và vượt 10.000 đơn chính thức chỉ sau 1 phút 53 giây. Từ ngày 1/11, Jiayue 07 bắt đầu bàn giao trên toàn Trung Quốc, đạt 5.000 xe ngay trong tuần đầu tiên.

Các mẫu xe mới của SAIC cũng đang đắt khách. Ảnh: Roewe

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Roewe đã hoàn tất chuyển định vị từ thương hiệu tiên phong về xe kết nối sang thương hiệu định hình kỷ nguyên xe AI-native.