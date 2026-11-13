TMĐT Việt Nam đạt 31 tỷ USD, vì sao hãng công nghệ vẫn mở cửa hàng vật lý?

Chiều sâu kết nối phía sau một không gian bán lẻ

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng cùng sự mở rộng của các kênh mua sắm trực tuyến và mô hình bán lẻ đa kênh. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, quy mô thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ USD trong năm 2025, tăng 25,5% so với năm trước và chiếm khoảng 10-11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Sự bùng nổ của không gian số đi liền với việc hình thành một thế hệ tiêu dùng linh hoạt hơn. Theo Purchasing Power Observatory 2025 của Havas, khoảng 50% người tiêu dùng Việt đã quen với việc mua sắm qua mạng xã hội; dù vậy, nhu cầu kiểm chứng sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng vẫn đóng vai trò đáng kể trong quá trình ra quyết định. Việc tìm hiểu trực tuyến và trải nghiệm tại cửa hàng vì thế có thể cùng xuất hiện trong một hành trình, thay vì đại diện cho hai lựa chọn tách biệt.

Quyết định mua hàng hiện đại hiếm khi diễn ra theo một đường thẳng. Người dùng có thể vô tình tiếp cận sản phẩm trên mạng xã hội, nghiên cứu thông số qua website, đọc đánh giá trên sàn TMĐT, trải nghiệm thực tế tại cửa hàng và rồi chốt đơn ở kênh thuận tiện nhất. Ở chiều ngược lại, hành trình cũng có thể khởi đầu từ một trải nghiệm ấn tượng tại cửa hàng trước khi dẫn đến quyết định tìm hiểu và đặt mua qua ứng dụng.

Thực tế này đặt ra bài toán mới cho mô hình bán lẻ đa kênh (Omnichannel): Nếu độ phủ quyết định khả năng tiếp cận, thì tính liên kết giữa các kênh sẽ quyết định chất lượng của toàn bộ hành trình. Mỗi điểm chạm vì thế không chỉ đơn thuần tiếp nối thông tin khách hàng đã biết, mà phải bổ sung thêm giá trị cho quyết định tiếp theo.

Trong bức tranh đó, cửa hàng thương hiệu trở thành một trong những mắt xích giúp hoàn thiện hành trình đa kênh. Không nhằm thay thế các kênh thương mại điện tử hay hệ thống đại lý bán lẻ, cửa hàng thương hiệu tạo ra chiều sâu trải nghiệm trong một không gian mà thương hiệu có thể chủ động thiết kế trải nghiệm từ trưng bày, dùng thử đến tư vấn và dịch vụ. Tại đây, cách giới thiệu sản phẩm và chuẩn mực dịch vụ được triển khai nhất quán hơn giúp người dùng cảm nhận trọn vẹn giá trị thương hiệu, và hiểu sản phẩm trong một hệ sinh thái rộng hơn thay vì chỉ nhìn thấy những thiết bị riêng lẻ đặt cạnh nhau trên kệ hàng.

Những trải nghiệm không thể thay thế qua màn hình

Đối với ngành công nghệ, không gian trải nghiệm trực tiếp đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bảng thông số có thể cho biết dung lượng pin, kích thước màn hình hay danh sách tính năng, nhưng khó truyền tải đầy đủ cảm giác đeo smartwatch, độ vừa vặn của tai nghe hoặc chất lượng hiển thị trên máy tính bảng. Khi trực tiếp dùng thử và trao đổi với đội ngũ tư vấn, người dùng có thêm cơ sở đánh giá sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Quá trình lựa chọn nhờ đó đi từ so sánh tính năng đến thấu hiểu giá trị sử dụng.

Không gian trải nghiệm và mua sắm trong không gian cửa hàng vật lý của Huawei ở Thượng Hải

Đặc biệt, khi các thương hiệu công nghệ mở rộng sang mô hình hệ sinh thái, cửa hàng vật lý mang đến cho người dùng một góc nhìn toàn diện hơn. Cách bài trí tại đây giúp khách hàng không chỉ dùng thử từng dòng máy riêng lẻ, mà còn trực tiếp kiểm chứng sự kết nối mượt mà giữa các thiết bị khi phục vụ từng nhu cầu thực tế: từ làm việc, học tập đến theo dõi sức khỏe. Nhờ đó, lợi ích của việc sử dụng trọn bộ sản phẩm trở nên trực quan và thuyết phục hơn nhiều so với những thông điệp truyền thông đơn lẻ.

Quá trình trải nghiệm trực tiếp cũng mở ra những cuộc trao đổi hai chiều có giá trị. Người dùng được tư vấn và giải đáp trực tiếp, trong khi thương hiệu có thêm cơ hội lắng nghe nhu cầu và những rào cản khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng. Khi sự hỗ trợ được tiếp tục sau khi mua, cửa hàng trở thành nơi khách hàng có thể quay lại trong suốt quá trình sử dụng.

Chính những giá trị vượt ra ngoài một giao dịch đơn lẻ đó đã thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ của các mô hình bán lẻ trên toàn cầu. Các dạng cửa hàng trải nghiệm (Experience store), cửa hàng flagship (Flagship store) hay trung tâm dịch vụ (Service hub) ngày càng phát triển theo định hướng chung: tạo ra lý do để khách hàng ghé thăm, quay lại và gắn bó lâu dài với thương hiệu.

Tại Việt Nam, xu hướng này mở ra những định hướng mới cho cách các doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Bên cạnh tính tiện lợi của TMĐT và mạng lưới phân phối rộng khắp của các đại lý, cửa hàng thương hiệu có thể bổ sung một điểm chạm, nơi doanh nghiệp chủ động hơn về trải nghiệm, tư vấn và dịch vụ sau bán.. Vì vậy, việc mở cửa hàng thương hiệu cần được nhìn nhận là khoản đầu tư chiến lược vào tài sản giá trị nhất: mối quan hệ và niềm tin của khách hàng.

Sự trở lại của điểm chạm trực tiếp trong hành trình của Huawei tại Việt Nam

Những chuyển động gần đây của Huawei tại thị trường Việt Nam cho thấy cách tiếp cận tương tự của thương hiệu này.

Tháng 4/2026,Huawei chính thức đưa cửa hàng trực tuyến vào hoạt động, bổ sung lựa chọn mua sắm bên cạnh hệ thống đối tác bán lẻ truyền thống.

Bên cạnh đó, danh mục thiết bị tiêu dùng cũng được mở rộng hơn từ đồng hồ, vòng đeo tay thông minh đến tai nghe và máy tính bảng. Việc bổ sung một điểm chạm vật lý do thương hiệu trực tiếp xây dựng vì thế là bước tiếp theo trong việc kết nối hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng đó với trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng. Việc thiết lập một không gian do chính thương hiệu xây dựng chính là bước đi tiếp nối nhằm hoàn thiện mô hình Omnichannel: bên cạnh sự tiện lợi của online và độ phủ của đại lý, khách hàng có thêm một điểm đến chuyên biệt để tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của Huawei.

Bước đi này đồng thời đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của mô hình cửa hàng vật lý từ Huawei tại Việt Nam sau nhiều năm. Sự tái xuất này cho thấy doanh nghiệp đang tăng cường hiện diện trực tiếp tại thị trường Việt Nam, rút ngắn khoảng cách giữa trải nghiệm sản phẩm với người tiêu dùng thông qua chuẩn mực phục vụ đồng bộ.

Cửa hàng Dịch vụ Huawei sắp có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI được công bố sẽ xuất hiện tại TP.HCM trong tháng 11. Dù các thông tin chi tiết vẫn trong vòng bảo mật, Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI được kỳ vọng sẽ bổ sung một không gian để người dùng trực tiếp khám phá hệ sinh thái thiết bị, tiếp cận dịch vụ chính hãng và kết nối với thương hiệu trong suốt quá trình sử dụng.