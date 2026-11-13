Việt Nam đón tin vui từ Nhật, Hàn: Gã khổng lồ xứ kim chi mang siêu thiết bị phục vụ công trình 34.000 tỷ

Tin vui từ Nhật Bản

Việt Nam vừa đạt được cột mốc quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, năng lượng.

Ngày 9/11/2026, Việt Nam và Nhật Bản đã tiến hành ký kết và trao đổi 3 văn kiện hợp tác ODA.

Các văn kiện này bao gồm: Công hàm trao đổi cho Dự án Trường Đại học Việt Nhật; Thỏa thuận vay cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III; và Hiệp định tạo thuận lợi cho các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản.

Trong số này, hai văn kiện cam kết nguồn vốn với tổng trị giá hơn 43,1 tỷ Yên được dành cho Dự án Trường Đại học Việt Nhật và Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III (sau đây gọi tắt là Ô Môn III) - những công trình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ hai nước.

Giữ vai trò là mắt xích hạ nguồn trọng yếu, Nhà máy Ô Môn III thuộc phần Hạ nguồn của chuỗi dự án Điện-Khí Lô B-Ô Môn có tổng vốn 12 tỷ USD - quy mô lớn nhất lịch sử ngành dầu khí Việt Nam.

Với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, Ô Môn III công suất 1.155MW dự kiến đi vào vận hành năm 2030, bảo đảm tính đồng bộ tổng thể với Chuỗi dự án khí-điện Lô B-Ô Môn cũng như Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

[Phần Hạ nguồn gồm 4 nhà máy Ô Môn I, II, III, IV, đạt tổng công suất 3.810 MW]

Cấu thành của chuỗi dự án Điện-Khí Lô B-Ô Môn. Đồ họa do AI thực hiện.

Chuỗi dự án 12 tỷ USD có nhiệm vụ kết nối nguồn khí ngoài khơi với khu vực Tây Nam Bộ, để rồi khi Dòng khí đầu tiên (First Gas) vào năm 2027 theo dự kiến, các tổ máy tại Ô Môn III nói riêng và tổ máy tại 3 nhà máy Ô Môn I, II, IV sẽ biến nguồn khí này thành điện năng hòa vào lưới điện quốc gia.

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Việc khơi thông nguồn vốn ODA cho Ô Môn III vào ngày 9/11/2026 là bước tiếp nối quan trọng, diễn ra đúng 40 ngày sau cột mốc mang tính quyết định trên công trường.

Trước đó, vào chiều 30/9/2026, liên danh Tập đoàn Doosan Enerbility (Hàn Quốc) - PTSC (thuộc Petrovietnam) đã chính thức đặt bút ký gói thầu EPC (thiết kế, mua sắm và thi công) cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Ô Môn III này. Phía tập đoàn của Hàn Quốc sẽ cung cấp tuabin hơi.

Sự góp mặt của Doosan Enerbility đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tuabin hơi do Doosan Enerbility sản xuất được sử dụng trong một nhà máy điện chu trình hỗn hợp tại Việt Nam.

Là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, Ô Môn III không chỉ giải bài toán cung ứng nguồn điện, Ô Môn III còn ghi dấu ấn về tính bền vững nhờ ứng dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) tiên tiến đẳng cấp thế giới.

Hình ảnh minh họa về tuabin hơi.

Theo quy trình vận hành của công nghệ CCGT, khí thiên nhiên sau khi đốt cháy sẽ làm quay tuabin khí để tạo ra nguồn điện thứ nhất.

Thay vì xả bỏ ra môi trường, luồng khí thải ở nhiệt độ cao này tiếp tục được dẫn vào lò thu hồi nhiệt để sinh hơi nước, vận hành tuabin hơi do Doosan Enerbility cung cấp nhằm phát điện lần thứ hai.

Cơ chế khép kín, tận dụng nhiệt thải này cho phép nhà máy Ô Môn III tạo ra điện năng hai lần từ cùng một lượng nhiên liệu đầu vào. Qua đó giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm thiểu đáng kể lượng khí thải carbon so với nhiệt điện truyền thống.

Nhờ đó, Ô Môn III đóng vai trò quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng sạch, góp phần hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng của Việt Nam.

Business Korea tháng 10/2026 cho biết, Doosan Enerbility báo cáo doanh thu hợp nhất đạt 8,99 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động đạt 547,8 tỷ won trong nửa đầu năm 2026, tăng lần lượt 8,0% và 32,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) phát thải lượng bụi mịn (PM 2.5) ít hơn đáng kể, chỉ bằng khoảng 1/9 so với lượng phát thải do đốt than, và mức độ phát thải các chất gây ô nhiễm khí quyển, chẳng hạn như oxit lưu huỳnh và oxit nitơ, cũng chỉ bằng khoảng 1/3 so với lượng phát thải do than, cho thấy LNG thân thiện với môi trường như thế nào khi được sử dụng làm nhiên liệu.

Tham khảo: Báo Chính Phủ, Business Korea