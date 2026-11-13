Honda City 2026 mới ra mắt đã giảm giá - tối đa 75 triệu đồng

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua Honda City trong tháng 11/2026. Theo đó, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 12/11 đến hết ngày 30/11 sẽ được tặng 50% lệ phí trước bạ, đồng thời hưởng ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên.

Với mức lệ phí trước bạ giả định 10%, tổng giá trị ưu đãi quy đổi của chương trình lên tới 75 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi tối đa, được tính trên chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ và gói vay mua xe tiêu chuẩn dành cho khách hàng Honda tại VPBank.

Honda City phiên bản nâng cấp chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 12/10/2026 với hai phiên bản L và RS, có giá bán lần lượt 539 triệu đồng và 569 triệu đồng, không thay đổi so với trước đây.

Honda City 2026 sở hữu một số thay đổi về thiết kế, tiện nghi và trang bị an toàn. Mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Ở phiên bản mới, xe được tinh chỉnh ngoại thất theo hướng thể thao hơn, đồng thời bổ sung màn hình giải trí 10 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây trên bản RS. Cả hai phiên bản tiếp tục được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Honda SENSING.

Việc triển khai ưu đãi với tổng giá trị quy đổi lên tới 75 triệu đồng ngay sau khi giới thiệu phiên bản mới cho thấy Honda đang muốn tăng sức cạnh tranh cho City trong giai đoạn cuối năm.

Theo số liệu bán hàng tổng hợp từ VAMA và Hyundai Thành Công, trong 10 tháng đầu năm 2026, Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan hạng B với 7.590 xe bán ra. Honda City đứng thứ hai với 5.938 xe, thấp hơn đối thủ khoảng 1.650 chiếc.

Xếp phía sau là Mazda2 với 4.573 xe, Hyundai Accent đạt 2.803 xe và Mitsubishi Attrage đạt 961 xe. Như vậy, Honda City đang có khoảng cách tương đối an toàn với nhóm phía sau, nhưng vẫn còn cách khá xa vị trí dẫn đầu của Toyota Vios.

Riêng trong tháng 10, Vios tiếp tục bán chạy nhất phân khúc với 659 xe, trong khi Honda City đạt 486 xe. Hyundai Accent đứng sau với 158 xe.

Sedan hạng B đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Trong tầm giá khoảng 500-600 triệu đồng, khách hàng hiện có thêm nhiều lựa chọn xe gầm cao cỡ nhỏ, MPV và ô tô điện. Điều này khiến các mẫu sedan truyền thống phải liên tục điều chỉnh chính sách giá, ưu đãi để duy trì sức hút.



