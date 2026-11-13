Ùn ùn đi 'săn sale' hàng hiệu lúc giữa trưa

Ngày "thứ sáu đen tối" Black Friday được xem là dịp khuyến mãi lớn nhất trong năm, diễn ra vào thứ sáu cuối cùng của tháng 11. Nhiều người cho rằng Black Friday những năm gần đây bớt sức hút do các chương trình khuyến mãi diễn ra quanh năm. Một số thương hiệu có giá bán online "mềm" hơn giá mua sắm trực tiếp. Ngoài ra, khi mua online còn có thể áp thêm các mã khuyến mãi, mã vận chuyển, nên đơn hàng cũng được giảm "sâu" hơn.