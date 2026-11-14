



Ô tô phong cách "phòng khách di động" liên tục ra mắt khách Việt

Thương hiệu Li Auto mới đây công bố sẽ sớm ra mắt tại thị trường Việt Nam 4 mẫu xe mới vào cuối năm 2027 hoặc đầu 2027. Trong đó, Li Auto L8 và L9 đều là các mẫu SUV cỡ lớn với chiều dài trên 5m, trang bị "full option". Trong đó, mẫu L9 được cho sở hữu giá bán khoảng trên 3,7 tỷ đồng.

Trước đó, Volkswagen ID. ERA 9X - mẫu xe châu Âu nhưng được sản xuất tại Trung Quốc cũng nhận đặt hàng với giá dự kiến dưới 3 tỷ. Trong khi đó, Lynk & Co 900 được phân phối tại Việt Nam với giá niêm yết 3,069 tỷ đồng, nhận được sự quan tâm tương đối tốt.

Điểm chung của các mẫu xe này đều là các phiên bản cao cấp, gọi vui là "phòng khách di động". Đây cũng đều là các mẫu xe đang rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc.

Đây có thể xem là những "làn gió mới" trên thị trường ô tô Việt Nam. Trước đó, nếu muốn chọn một mẫu xe 3 hàng ghế cao cấp, người dùng thường sẽ phải tìm đến các thương hiệu xe sang như Lexus hay xe châu Âu với mức giá nhiều tỷ đồng. Phân khúc này cũng hiếm khi được mở rộng lựa chọn đến vậy bởi thực tế, tệp khách hàng của xe cỡ lớn, giá đắt đỏ không quá nhiều.

Tuy nhiên, có vẻ đây là giai đoạn gió đang đổi chiều.

Phô diễn công nghệ, tìm kiếm tập khách hàng mới

Kinh tế phát triển hơn cho phép người dùng Việt "rộng rãi" hơn cho các lựa chọn mua ô tô, bao gồm cả các mẫu xe cỡ lớn, nhiều công nghệ.

Lúc này, những mẫu xe như Lynk & Co 900 hay Li Auto L8, L9 trở thành các lựa chọn đáng chú ý: thiết kế long lanh, ngập tràn công nghệ mới, giá "vừa túi tiền" hơn nhiều so với xe sang truyền thống.

Với các thương hiệu Trung Quốc, việc đưa các mẫu xe này về Việt Nam giống như một phép thử. Ở phân khúc phổ thông, rõ ràng ô tô Trung Quốc gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc.

Lynk & Co 900 mẫu xe đang được Tasco phân phối tại Việt Nam.

Ví dụ dễ nhận thấy là nhóm SUV/crossover cỡ C và cỡ trung tại Việt Nam, nơi các mẫu xe Trung Quốc phải cạnh tranh với khoảng 15-20 lựa chọn đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Trong đó, MG HS, Haval H6, Jaecoo J7 hay Lynk & Co 01 phải tìm cách thu hút khách hàng trước những đối thủ đã có chỗ đứng như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage, VinFast VF 7, Mitsubishi Destinator,.... Lợi thế về độ nhận diện thương hiệu và tệp khách hàng sẵn có của các đối thủ, khiến việc giành thị phần ở nhóm xe phổ thông trở thành bài toán không dễ dàng với các hãng Trung Quốc.

Thực tế doanh số cũng phần nào phản ánh vị thế của nhóm thương hiệu này tại Việt Nam. Theo số liệu tổng hợp của Tạp chí Autonet, tính từ đầu năm đến hết tháng 9, các hãng xe Trung Quốc bán tổng cộng hơn 15.000 xe.

Một mình Honda vẫn bán nhiều hơn các hãng xe Trung Quốc cộng lại.

Đặt cạnh tổng lượng gần 500.000 ô tô được tiêu thụ trên toàn thị trường trong cùng kỳ, doanh nói trên chỉ tương đương khoảng 3%.

Trong bối cảnh đó, việc đưa những mẫu SUV cỡ lớn, giá bán cao vào Việt Nam có thể giúp các hãng mở thêm một hướng cạnh tranh khác. Thay vì tiếp tục đối đầu trực tiếp với những thương hiệu đã có chỗ đứng ở phân khúc phổ thông, họ hướng đến nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao hơn, quan tâm nhiều đến không gian, tiện nghi và công nghệ.

Tận dụng lợi thế công nghệ, xâu dựng hình ảnh thương hiệu

Một trong những điểm nổi bật của các mẫu SUV Trung Quốc là hàm lượng công nghệ và trang bị tiện nghi. Đây cũng là lợi thế mà các hãng muốn khai thác để tạo khác biệt khi tiến vào phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

Thay vì chỉ tập trung vào động cơ, khả năng vận hành hay thiết kế ngoại thất, các nhà sản xuất đang biến khoang nội thất thành một không gian phục vụ nhiều nhu cầu cùng lúc. Màn hình giải trí cỡ lớn, ghế massage, hệ thống âm thanh cao cấp, tủ lạnh trên xe và các tính năng kết nối được đưa lên những mẫu SUV đầu bảng.

Volkswagen ID. ERA 9X là một ví dụ. Mẫu xe sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), trong đó mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động, còn động cơ xăng 1.5 đóng vai trò máy phát điện. Xe có bộ pin 65,2 kWh, phạm vi hoạt động thuần điện 406 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp 1.651 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Ngoài hệ truyền động điện hóa, mẫu SUV này còn được trang bị nền tảng điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS và cảm biến LiDAR. Cách tiếp cận này cho thấy các hãng xe Trung Quốc muốn đưa công nghệ vốn thường xuất hiện trên những dòng xe cao cấp vào sản phẩm của mình để thu hút người dùng.

Volkswagen ID. ERA 9x.

Li Auto cũng lựa chọn hướng đi tương tự. Các mẫu L6, L8 và L9 sử dụng cấu hình xe điện mở rộng tầm hoạt động, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5 với hai mô-tơ điện. Riêng Li L9 thuộc phân khúc SUV full-size, có cấu hình 6 chỗ, chiều dài 5.255 mm và trục cơ sở 3.125 mm. Nhà phân phối tại Việt Nam định vị thương hiệu này ở nhóm cao cấp, tập trung vào công nghệ và tiện nghi.

Không chỉ phục vụ mục tiêu bán hàng, những mẫu SUV đầu bảng còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu. Một sản phẩm có nhiều công nghệ, thiết kế nổi bật và trang bị cao cấp có thể giúp hãng thể hiện năng lực phát triển sản phẩm, qua đó thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và vị thế thương hiệu.

Đối với những hãng xe mới gia nhập Việt Nam, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng. Việc xây dựng hình ảnh ở phân khúc cao cấp có thể giúp thương hiệu thoát khỏi định kiến chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ, đồng thời tạo nền tảng để tiếp cận những nhóm khách hàng rộng hơn trong tương lai.