Iraq, Saudi Arabia và Kuwait liên tục báo tin vui đến cả thế giới

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Sản lượng dầu thô của Iraq trong tháng 10 đạt 4,6 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2019. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được đẩy mạnh, giúp các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh từng bước khôi phục nguồn cung.

Theo Báo cáo Thị trường Dầu mỏ tháng 11/2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô của Iraq trong tháng 10 tăng 540.000 thùng/ngày so với tháng trước, lên 4,6 triệu thùng/ngày. Đây là mức sản lượng cao nhất của quốc gia thành viên OPEC này kể từ năm 2019.

Với kết quả trên, Iraq đã sản xuất vượt hạn ngạch OPEC+ khoảng 170.000 thùng/ngày. Đà tăng sản lượng diễn ra trong bối cảnh lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz gia tăng, nhờ hoạt động trung chuyển được triển khai mạnh hơn tại khu vực này.

Không chỉ Iraq, Kuwait và Saudi Arabia cũng ghi nhận sản lượng dầu thô tăng đáng kể trong tháng 10.

Cụ thể, sản lượng dầu thô của Kuwait tăng từ 1,58 triệu thùng/ngày trong tháng 9 lên 2,03 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Dù tăng mạnh, sản lượng của quốc gia này vẫn thấp hơn khoảng 650.000 thùng/ngày so với mức trần được OPEC+ phân bổ.

Trong khi đó, Saudi Arabia, nhà sản xuất dầu lớn nhất OPEC, tăng sản lượng từ 8,93 triệu thùng/ngày trong tháng 9 lên 9,99 triệu thùng/ngày trong tháng 10, tương đương mức tăng khoảng 1,06 triệu thùng/ngày. Theo ước tính của IEA, sản lượng của nước này vẫn thấp hơn khoảng 480.000 thùng/ngày so với hạn ngạch OPEC+.

Tuy nhiên, số liệu do Saudi Arabia trực tiếp báo cáo với OPEC cho thấy sản lượng dầu trong tháng 10 đạt 10,563 triệu thùng/ngày, gần tương đương mức trước xung đột và nhỉnh hơn hạn ngạch OPEC+ khoảng 10,5 triệu thùng/ngày.

Sự chênh lệch giữa hai bộ số liệu xuất phát từ phương pháp thống kê và nguồn dữ liệu khác nhau. Đáng chú ý, Saudi Arabia cho biết một phần sản lượng tăng thêm trong tháng 10 đã được đưa vào kho dự trữ, thay vì cung ứng ngay cho thị trường.

Theo báo cáo hàng tháng của OPEC, nguồn cung dầu của Saudi Arabia cho thị trường, bao gồm cả trong nước và quốc tế, đạt 7,122 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng lên 7,988 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và 9,2 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Trong cùng giai đoạn, sản lượng dầu của nước này lần lượt đạt 6,238 triệu thùng/ngày, 8,372 triệu thùng/ngày và 10,563 triệu thùng/ngày. Diễn biến này cho thấy sản lượng khai thác tăng nhanh hơn lượng dầu thực tế được đưa ra thị trường, khi một phần nguồn cung được giữ lại trong kho dự trữ.

Theo các thông tin được công bố gần đây, các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh đang đẩy mạnh hoạt động khai thác khi lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng đáng kể kể từ tháng 8.

Một trong những yếu tố hỗ trợ là hoạt động vận chuyển trung chuyển qua khu vực này. Dầu thô được đưa ra khỏi eo biển Hormuz bằng các tàu chở dầu có kích thước nhỏ hơn, sau đó chuyển sang các siêu tàu chở dầu tại Vịnh Oman để tiếp tục hành trình đến các thị trường tiêu thụ.

Diễn biến trên góp phần cải thiện khả năng đưa dầu ra thị trường của các nhà sản xuất trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện để Iraq, Kuwait và Saudi Arabia tăng sản lượng trong tháng 10.