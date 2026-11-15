Lộ diện xe bán tải mới của Ford: To ngang F-150, máy V8 nhưng chỉ có 2 ghế ngồi

Mới đây, những hình ảnh của mẫu xe Ford F-150 mới được KGP chụp lại đã gây chú ý với điểm khác biệt dễ thấy nhất nằm ở thân xe. Cụ thể, nguyên mẫu sử dụng cabin đơn hai cửa với một hàng ghế duy nhất. Trong khi đó, F-150 Lobo đang bán chỉ có cấu hình SuperCrew bốn cửa.

Hiện tại, Lobo là gói trang bị dành cho bản STX của Ford F-150. Xe dùng động cơ V8 5.0L, công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 55 Nm. Ngoài ra, đuôi xe được hạ thấp 2 inch, đi kèm mâm 22 inch sơn đen bóng. Thùng hàng của Lobo dài gần 1,7 m. Bên cạnh đó, hệ dẫn động bốn bánh là trang bị tiêu chuẩn.

Ford đang thử nghiệm mẫu xe bán tải cabin đơn mới. Ảnh: KGP

Ford F-150 cabin đơn kết hợp chi tiết từ Lobo và FP700S

Theo Ford Authority, nguyên mẫu này mang cả linh kiện của Lobo lẫn gói FP700S. Dù được phủ lớp ngụy trang, cản trước của xe vẫn có hình dáng giống Lobo. Lưới tản nhiệt nhiều khả năng đã được tinh chỉnh. Bên cạnh đó, xe dùng đèn pha halogen của bản STX với dải định vị màu hổ phách. Ngược lại, bản Lobo thương mại dùng chi tiết đèn màu trắng.

Bộ mâm 22 inch trên xe giống với bản Ford F-150 Lobo. Tuy nhiên, lốp đi kèm là Michelin Primacy LTX thay cho Bridgestone Alenza A/S 02. Đây là loại lốp được Ford khuyến nghị cho gói FP700S. Dù vậy, kích thước lốp vẫn giữ nguyên ở mức 275/50R22.

Theo CarBuzz, chiếc Ford này trông thấp hơn Lobo hiện tại, đặc biệt ở phần đầu. Vì vậy, trang này cho rằng nguyên mẫu có thể chỉ dùng hệ dẫn động cầu sau. Phía sau xe vẫn có ống xả kép và cản sau tương tự bản Lobo. Ford hiện chưa xác nhận thông số động cơ của nguyên mẫu. Tuy nhiên, CarBuzz cho rằng ống xả kép và lốp Michelin là dấu hiệu xe có thể mạnh hơn máy V8 tiêu chuẩn.

Chi tiết ống xả kép cho thấy khả năng cao mẫu xe mới của Ford dùng động cơ mạnh hơn máy V8 tiêu chuẩn. Ảnh: KGP

Ford có thể dùng xe mới để cạnh tranh Ram 1500 Rumble Bee

Ford Authority đưa ra một số khả năng cho nguyên mẫu trên. Thứ nhất, Ford có thể mở rộng gói Lobo sang bản XL. Đây hiện là phiên bản duy nhất của F-150 có cabin đơn. Thứ hai, nguyên mẫu có thể là gói FP700S cập nhật, ra mắt cùng dòng F-150 đời 2027.

Gói FP700S hiện được Ford cung cấp qua chương trình Ford Custom Garage. Trước đó, gói này từng được giới thiệu trên một chiếc F-150 XL cabin đơn đời 2024. Trọng tâm của gói là bộ siêu nạp Whipple 3.0L lắp trên động cơ V8 5.0L Coyote. Nhờ đó, công suất tăng từ 400 lên 700 mã lực. Mô-men xoắn cũng tăng lên mức 590 lb-ft. Ngoài ra, gói còn có bộ hạ gầm, hốc gió bên hông và mâm 22 inch. Giá lắp đặt của FP700S là 26.895 USD, chưa bao gồm xe.

Mẫu xe bán tải thử nghiệm trang bị bộ la-zăng 22 inch thiết kế 6 chấu thể thao. Ảnh: KGP

Theo các trang tin, động thái của Ford có thể nhằm cạnh tranh Ram 1500 Rumble Bee 2027. Đối thủ của Ford có bốn phiên bản, dùng động cơ V8 từ 395 đến 777 mã lực. Giá khởi điểm của Rumble Bee là 59.995 USD, chưa gồm phí vận chuyển. Đáng chú ý, Rumble Bee dùng cabin bốn cửa với khung gầm rút ngắn 13 inch.

Trước đây, Ford từng bán dòng bán tải đường phố F-150 SVT Lightning. Mẫu xe này được sản xuất trong giai đoạn 1993-1995 và 1999-2004. Đặc biệt, SVT Lightning luôn sử dụng cabin đơn. Hiện tại, Ford chưa xác nhận thời điểm ra mắt hay giá bán của phiên bản F-150 cabin đơn mới.