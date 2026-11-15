Vùng trồng quất lớn nhất Thanh Hóa vào vụ Tết
Theo Phạm Trường |
15-11-2026 - 18:26 PM |
Thị trường
Những ngày này, người dân vùng trồng quất xã Hợp Tiến, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn cắt tỉa, uốn dáng, chăm chút với kỳ vọng có sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
- 15-11-2026
- 15-11-2026
- 15-11-2026
Theo Phạm Trường
Tiền phong
Theo Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/vung-trong-quat-lon-nhat-thanh-hoa-vao-vu-tet-post1894593.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM