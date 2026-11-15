Vùng trồng quất lớn nhất Thanh Hóa vào vụ Tết

“Gia đình tôi hiện duy trì sản xuất khoảng 2.200 cây quất mỗi năm trên tổng diện tích khoảng 10 sào. Trong đó, phần lớn là quất một năm tuổi và khoảng 500 cây quất 3 năm tuổi. Thời điểm này, giá bán buôn cho thương lái là 700 nghìn đồng/cây một năm; còn đối với cây 3 năm có giá bán dao động từ 1,5 triệu đến 1,9 triệu đồng/cây”, ông Duân cho hay.