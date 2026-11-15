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Cảnh sát triệt phá đường dây sản xuất khí cười tuồn 100 tấn ra thị trường

| | Thị trường

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười quy mô lớn, bước đầu xác định khoảng 100 tấn khí N2O đã được cung cấp ra thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, triệt phá ổ nhóm tổ chức sản xuất, kinh doanh trái phép khí N2O.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 22 bị can. Trong đó, 11 người bị điều tra về tội “Sản xuất hàng cấm”, 11 người bị điều tra về tội “Mua bán hàng cấm”.

Các bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm người liên quan trong đường dây sản xuất, mua bán trái phép “khí cười”. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã đưa khoảng 100 tấn khí N2O ra thị trường. Khi khám xét, lực lượng công an thu giữ 1.311 bình khí N2O, gần 20 tấn khí đang được lưu trữ trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất và 16,5 tấn tiền chất sử dụng để sản xuất loại khí này.

Đặc biệt, nhóm này không chỉ tổ chức mua bán mà còn trực tiếp thiết lập địa điểm sản xuất khí N2O trái phép.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 8/2026, Trần Văn Thịnh tổ chức lắp đặt hệ thống máy móc, thuê địa điểm tại Cụm công nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, TP Bắc Ninh để sản xuất khí N2O.

Sau khi sản xuất được khí, nhóm này chiết nạp vào các bình kim loại để bán cho các đầu mối trên địa bàn các tỉnh, thành phố. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất, khí được chiết nạp vào các bình kim loại rồi chuyển cho những đầu mối để tiêu thụ trên thị trường, phục vụ nhu cầu sử dụng qua đường hô hấp dưới hình thức khí cười.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, truy xét những người có liên quan, làm rõ toàn bộ hoạt động sản xuất, mua bán và các mắt xích trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Viên Minh

VTC News

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