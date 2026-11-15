Bạc từ 120 USD về 50 USD/ounce, chuyên gia dự báo gì về triển vọng tương lai?

Sau cú lao dốc mạnh từ mức đỉnh hồi đầu năm, giá bạc thế giới vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu hút dòng tiền đầu tư. Tuy nhiên, chuyên gia từ Metals Focus cho rằng kim loại quý này vẫn có triển vọng tích cực trong dài hạn, nhờ nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng và thị trường dự kiến ghi nhận năm thứ sáu liên tiếp thiếu hụt nguồn cung.

Theo Kitco News, giá bạc giao ngay thế giới kết thúc tuần giao dịch ở mức 50,5 USD/ounce, giảm gần 6% so với tuần trước đó. Kim loại quý này vẫn đang chật vật giữ ngưỡng hỗ trợ 50 USD/ounce sau đợt biến động mạnh trong năm nay. Tại thị trường Việt Nam, giá bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg đang ở mức 41 triệu đồng/thỏi (bán ra), giảm 5% trong 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới trong vòng 1 tuần qua.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Philip Newman, Giám đốc điều hành Metals Focus, cho biết diễn biến giá bạc thời gian qua cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý. Dù thị trường trải qua một đợt điều chỉnh sâu, giá bạc vẫn duy trì được mặt bằng tương đối cao trong bối cảnh dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức chưa thực sự quay trở lại.

Trước đó, ngày 26/1, giá bạc thế giới từng tăng vọt lên mức kỷ lục 121,65 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng nóng nhanh chóng đảo chiều khi lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi. Những yếu tố này đã gây sức ép lớn lên tâm lý nhà đầu tư.

Theo ông Newman, cú sụt giảm mạnh khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng, trong khi các tổ chức tài chính cũng gặp những hạn chế nhất định khi tham gia thị trường. Dù một số rào cản đã dần được nới lỏng trong những tháng gần đây, mức độ tham gia của dòng vốn tổ chức vẫn tương đối thấp.

Vị chuyên gia cho rằng đây có thể là yếu tố tạo ra dư địa tăng giá đáng kể nếu dòng tiền đầu tư quay trở lại. Việc bạc vẫn duy trì được mức giá quanh 50 USD/ounce trong bối cảnh lực mua từ các tổ chức còn hạn chế là tín hiệu cho thấy sức mạnh tiềm ẩn của thị trường.

Bạc năm thứ sáu liên tiếp thiếu hụt nguồn cung

Trong nghiên cứu mới nhất thực hiện cho Viện Bạc, Metals Focus dự báo thị trường bạc toàn cầu sẽ ghi nhận năm thứ sáu liên tiếp thiếu hụt nguồn cung trong năm 2026. Tuy nhiên, mức thiếu hụt dự kiến thu hẹp còn 35 triệu ounce, so với 54 triệu ounce năm trước. Theo ông Philip Newman, Giám đốc điều hành Metals Focus, cung và cầu bạc có thể tiến gần trạng thái cân bằng vào năm tới, thậm chí xuất hiện dư cung nhẹ. Dù vậy, triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực.

Một trong những nguyên nhân là nhu cầu đầu tư đang suy yếu. Tính đến ngày 3/11, lượng bạc nắm giữ tại các quỹ và sản phẩm giao dịch chứng khoán (ETP) được bảo đảm bằng bạc trên toàn cầu đạt 1,25 tỷ ounce, giảm 55 triệu ounce, tương đương 4% so với đầu năm. Metals Focus dự báo lượng bạc rút ròng khỏi các sản phẩm này có thể lên tới 45 triệu ounce trong năm 2026.

Nhu cầu bạc thỏi và tiền xu toàn cầu cũng được dự báo giảm 2%, xuống còn 215 triệu ounce. Riêng hoạt động đầu tư bán lẻ tại Mỹ có thể xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010.

Trái lại, nhu cầu công nghiệp vẫn là điểm tựa quan trọng. Metals Focus dự báo tổng tiêu thụ bạc công nghiệp năm 2026 đạt 640 triệu ounce, giảm 3% so với năm trước nhưng vẫn cao hơn khoảng 22% so với năm 2019.

Cán cân thị trường bạc (Nguồn: Metal Focus) Cán cân thị trường bạc (Nguồn: Metal Focus)

Áp lực lớn nhất đến từ ngành năng lượng mặt trời. Giá bạc cao thúc đẩy các nhà sản xuất tiết giảm lượng kim loại sử dụng trong tấm pin quang điện và chuyển sang vật liệu thay thế rẻ hơn. Nhu cầu bạc từ lĩnh vực này có thể giảm khoảng 20% trong năm nay.

Tuy nhiên, nếu không tính ngành quang điện, nhu cầu bạc công nghiệp được dự báo tăng 4,5%, lên 492 triệu ounce. Động lực đến từ quá trình điện khí hóa phương tiện giao thông, phát triển hạ tầng trạm sạc và các ứng dụng công nghiệp khác. Đặc biệt, sự mở rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống trung tâm dữ liệu được kỳ vọng tạo thêm nguồn cầu cho bạc trong dài hạn.

Triển vọng giá bạc vẫn phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô

Theo ông Newman, thời điểm dòng tiền đầu tư quay trở lại thị trường bạc phụ thuộc đáng kể vào diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Fed, lạm phát và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Giá năng lượng tăng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tăng lãi suất vào tháng 12. Đây là yếu tố bất lợi đối với những tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Ngược lại, nếu căng thẳng liên quan đến Iran hạ nhiệt, kỳ vọng lạm phát có thể giảm bớt, qua đó tạo điều kiện để Fed nới lỏng lập trường tiền tệ. Những tiến triển trong đàm phán địa chính trị, kết hợp với dữ liệu lạm phát tích cực hơn tại Mỹ, có thể giúp khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Dù vậy, sự bất định được dự báo còn kéo dài đến đầu năm 2027.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, giá bạc cao cũng khiến nhu cầu trang sức và đồ bạc suy giảm. Metals Focus dự báo nhu cầu trang sức bạc toàn cầu giảm 22% trong năm nay, trong khi tiêu thụ đồ bạc giảm 17%.

Tuy nhiên, mức giảm về khối lượng không đồng nghĩa người tiêu dùng hoàn toàn quay lưng với bạc. Tại những thị trường lớn như Ấn Độ, người mua vẫn tiếp tục chi tiền cho các sản phẩm bạc, nhưng chuyển sang lựa chọn những món đồ nhỏ và nhẹ hơn để phù hợp với mặt bằng giá mới.

Theo ông Newman, bất chấp những biến động mạnh, bạc vẫn duy trì được các yếu tố hỗ trợ dài hạn, đặc biệt từ nhu cầu công nghiệp. Nếu dòng vốn đầu tư quay trở lại khi môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn, kim loại quý này vẫn có dư địa phục hồi đáng kể.