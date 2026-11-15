Nhà thầu Trung Quốc dùng công nghệ cao, một đường hầm đặc biệt nằm sâu trong lòng núi thi công vượt tiến độ 1 năm, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng

Một đường hầm dẫn nước dài 13,3 km tại Nepal vừa được đào thông sớm một năm so với kế hoạch. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, do các nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm thi công, là hạng mục quan trọng trong dự án chuyển nước phục vụ tưới tiêu cho hơn 122.000 ha đất nông nghiệp và phát triển thủy điện.

Theo thông tin được công bố, đường hầm thuộc Dự án chuyển nước đa mục tiêu Sunkoshi Marin, nằm tại Nepal. Công trình có chiều dài 13,3 km, tổng vốn đầu tư khoảng 10,05 tỷ rupee Nepal, tương đương 1.700 tỷ đồng.

Dự án khởi công ngày 26/8/2021, với sự tham gia của China Overseas Engineering Group (COVEC) và China Railway Erju Co. Đây là hai doanh nghiệp Trung Quốc đảm nhận các công việc xây dựng đường hầm. Quá trình thi công đã đạt cột mốc đào thông sớm hơn 12 tháng so với tiến độ dự kiến.

Để hoàn thành hạng mục này, các nhà thầu phải xử lý nhiều thách thức đến từ điều kiện tự nhiên. Tuyến hầm đi qua khu vực miền núi có địa hình hiểm trở, cấu trúc địa chất phức tạp, gây khó khăn cho hoạt động đào hầm và vận chuyển thiết bị, vật liệu đến công trường. Bên cạnh đó, thời tiết mưa kéo dài theo mùa cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Theo thông tin được công bố tại Nepal, việc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ xây dựng của Trung Quốc, cùng sự phối hợp giữa đội ngũ chuyên gia hai nước, đã góp phần giúp công trình duy trì tiến độ và hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Khác với những đường hầm phục vụ giao thông đường bộ hoặc đường sắt, công trình Sunkoshi Marin được xây dựng để dẫn nước giữa hai lưu vực sông. Cụ thể, hệ thống sẽ chuyển nước từ sông Sunkoshi sang sông Marin, bổ sung nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực đồng bằng Terai của Nepal.

Theo thiết kế, dự án có khả năng cung cấp nước tưới cho khoảng 122.000 ha đất nông nghiệp thuộc 5 huyện Dhanusha, Mahottari, Sarlahi, Rautahat và Bara. Đây là khu vực có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp của quốc gia Nam Á này.

Nepal có nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào nông nghiệp. Theo thông tin được dẫn lại trong bài viết, lĩnh vực này đóng góp khoảng 1/3 GDP của đất nước, trong khi vùng Terai tập trung khoảng 60% diện tích đất canh tác. Do đó, việc bổ sung nguồn nước tưới được kỳ vọng giúp cải thiện điều kiện sản xuất, giảm phụ thuộc vào lượng mưa và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Không chỉ phục vụ thủy lợi, Sunkoshi Marin còn là dự án đa mục tiêu với một nhà máy thủy điện có công suất thiết kế 28,62 MW. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ tận dụng nguồn nước được chuyển qua hệ thống để phát điện, góp phần bổ sung nguồn cung cho lưới điện quốc gia.

Việc đào thông đường hầm dài 13,3 km là một trong những cột mốc quan trọng của dự án. Công trình này tạo tiền đề để triển khai các hạng mục tiếp theo, hướng tới mục tiêu đưa hệ thống chuyển nước vào khai thác, phục vụ đồng thời sản xuất nông nghiệp và phát điện tại Nepal.