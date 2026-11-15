Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá xe VinFast VF 6 mới nhất tháng 11/2026

| | Thị trường

Bảng giá xe VinFast VF 6 mới nhất tháng 11/2026 - giá niêm yết mới nhất của xe VinFast VF 6.

VF 6 là mẫu SUV điện được VinFast giới thiệu lần đầu tại khuôn khổ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng - CES 2022 (Mỹ), diễn ra từ ngày 05/01/2022 - 08/01/2022. Xe ra mắt khách hàng quê nhà vào ngày 29/9/2023.

VinFast VF 6 có 5 màu ngoại thất là: trắng, đen, bạc, xanh, đỏ, xanh blue. Nội thất xe có 2 tùy chọn màu là nâu và đen.

Cũng được tạo nên bởi 2 studio nổi tiếng thế giới là Pininfarina và Torino Design, VinFast VF 6 mang vẻ đẹp của sự hiện đại, đề cao tính thẩm mỹ, đậm khí động học với những đường nét cá tính độc đáo.

Đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED tạo hình cánh chim, có thể phát sáng và bao trọn logo thương hiệu. Thân xe có nhiều đường nét bo tròn hơn là góc cạnh, tạo nên vẻ đẹp có phần “hiền lành”. Điểm nhấn ở đây là bộ la-zăng 5 chấu phối 2 tông màu trẻ trung, thể thao.

Đuôi xe VinFast VF 6 tiếp tục xuất hiện những điểm thiết kế mang tính nhận diện thương hiệu như dải LED đỏ tạo hình chữ V lớn, trải rộng sang hết 2 bên hông xe.

Khoang cabin của VinFast VF 6 thiết kế theo phong cách tối giản với điểm nhấn tại khu vực táp-lô chính là màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hướng hẳn về phía người lái.

Vô-lăng 3 chấu thiết kế dạng D-cut thể thao, được nhấn nhá bởi các chi tiết mạ bạc. Cần số dạng nút bấm.

Ghế ngồi trên xe được bọc da. Nhờ ưu điểm không nhiều chi tiết cơ khí phức tạp, không gian nội thất của VF 6 rộng rãi ở cả hai hàng ghế.

VinFast trang bị cho VF 6 một môtơ điện ở trục trước. Bản Base công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và bản Plus công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm.

Pin hai bản này dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Base và 381 km trên bản Plus. VF 6 là mẫu xe đầu tiên lắp pin do VinES sản xuất, với công nghệ cell pin hợp tác với Gotion (Trung Quốc).

VF 6 được trang bị các tính năng hỗ trợ lái ADAS cho cả 2 phiên bản Eco và Plus cùng các tính năng hiện đại như: Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2); Kiểm soát đi giữa làn; Giám sát hành trình thích ứng; Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp...

Giá xe VinFast VF 6 mới nhất tháng 11/2026

Phiên bảnGiá niêm yết (triệu VNĐ)
VinFast VF 6 Eco646
VinFast VF 6 Plus699

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Theo Phan Hoàng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ô tô Trung Quốc vào Đông Nam Á 'như nước lũ' - Việt Nam vẫn là thị trường khó nhằn nhất

Ô tô Trung Quốc vào Đông Nam Á 'như nước lũ' - Việt Nam vẫn là thị trường khó nhằn nhất Nổi bật

Vàng bạc rớt giá, nhà đầu tư như 'ngồi trên đống lửa'

Vàng bạc rớt giá, nhà đầu tư như 'ngồi trên đống lửa' Nổi bật

Sau 2 tháng iPhone 18 Pro Max lên kệ, đây là 4 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Sau 2 tháng iPhone 18 Pro Max lên kệ, đây là 4 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

07:30 , 15/11/2026
Kinh tế concert nhìn từ 750 tỷ đồng đổ về Hà Nội

Kinh tế concert nhìn từ 750 tỷ đồng đổ về Hà Nội

06:30 , 15/11/2026
Huy động 'quái vật đào hầm' từ Đức, xây tuyến metro dài hơn tuyến Nhổn – Ga Hà Nội: Thi công ngầm 40m dưới lòng đất, dự kiến hoàn thành 2030

Huy động 'quái vật đào hầm' từ Đức, xây tuyến metro dài hơn tuyến Nhổn – Ga Hà Nội: Thi công ngầm 40m dưới lòng đất, dự kiến hoàn thành 2030

06:01 , 15/11/2026
Mua Mitsubishi Xpander bây giờ tiết kiệm tới 112 triệu đồng chi phí lăn bánh, Xforce cũng có thêm khuyến mại tương tự

Mua Mitsubishi Xpander bây giờ tiết kiệm tới 112 triệu đồng chi phí lăn bánh, Xforce cũng có thêm khuyến mại tương tự

21:47 , 14/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên