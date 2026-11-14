VinFast đăng ký 2 xe máy điện mới ở một thị trường tỷ dân, một mẫu dễ ra mắt Việt Nam tháng này

VinFast vừa đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu scooter điện mới tại Ấn Độ, đồng thời cập nhật hồ sơ đăng ký đối với một mẫu mô tô điện từng xuất hiện dưới dạng concept hồi tháng 7/2026.

VinFast đưa Sadie và Sulad vào danh mục xe máy điện đăng ký kiểu dáng tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: AutoCar

Hai sản phẩm này được xác định là VinFast Sadie và VinFast Sulad. Đây đều là những mẫu xe nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện mà VinFast công bố hồi tháng 1/2026, bên cạnh các dòng xe phổ thông đang được phân phối.

Đáng chú ý, Sadie không chỉ xuất hiện trong hồ sơ đăng ký tại Ấn Độ mà còn chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, VinFast dự kiến ra mắt hai mẫu xe máy điện mới trong tháng 11/2026, nhiều khả năng là Rasad và Sadie. Thời điểm được đề cập là ngày 19/11, dù hãng chưa xác nhận lịch cụ thể.

VinFast Sadie có gì?

Mẫu xe đầu tiên là VinFast Sadie, thuộc dòng xe máy điện cao cấp được VinFast giới thiệu hồi tháng 1/2026. Khác với kiểu dáng maxi-scooter cỡ lớn, Sadie có thiết kế mềm mại với nhiều đường nét bo tròn, thân xe gọn gàng và sàn để chân phẳng.

VinFast Sadie sở hữu thiết kế scooter với những đường nét bo tròn và thân xe liền mạch. Ảnh: AutoCar VinFast Sadie sở hữu thiết kế scooter với những đường nét bo tròn và thân xe liền mạch. Ảnh: AutoCar

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn hình kim cương cùng đèn định vị ban ngày mang biểu tượng VinFast. Phía sau, xe sử dụng dải đèn hậu kéo ngang, tạo điểm nhận diện riêng cho phần đuôi.

Theo thông tin được VinFast công bố hồi đầu năm 2026, Sadie dự kiến sử dụng động cơ điện đặt giữa, công suất tối đa 4.500 W và tốc độ tối đa 80 km/h. Đây là cấu hình hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Ngoài thiết kế, Sadie còn được định vị trong nhóm xe máy điện cao cấp của VinFast. Mẫu xe này có một sản phẩm cùng nhóm là Saxil, với thiết kế và thông số dự kiến tương đồng.

Cụm đèn chiếu sáng phía trước tạo điểm nhận diện riêng cho VinFast Sadie. Ảnh: AutoCar Cụm đèn chiếu sáng phía trước tạo điểm nhận diện riêng cho VinFast Sadie. Ảnh: AutoCar

Tại Việt Nam, Sadie dự kiến ra mắt ngay trong tháng 11/2026. Thông tin từ đại lý cho biết VinFast có thể giới thiệu Sadie cùng Rasad trong đợt ra mắt sản phẩm mới. Một số hình ảnh teaser gần đây cũng cho thấy hãng đang chuẩn bị giới thiệu các mẫu xe máy điện mới, với những chi tiết như cụm đèn, bánh xe và hệ thống giảm xóc.

Đáng chú ý, hình ảnh được VinFast hé lộ cho thấy xe sử dụng phanh đĩa phía trước tích hợp ABS. Tuy nhiên, chưa thể xác định toàn bộ trang bị này có xuất hiện trên phiên bản thương mại của Sadie hay không.

VinFast Sulad có gì?

Mẫu xe thứ hai là VinFast Sulad, thuộc dòng mô tô điện thể thao mà hãng công bố đầu năm 2026. Khác với Sadie, Sulad được phát triển theo phong cách supersport, với thiết kế quây gió bao quanh thân xe nhằm tối ưu tính khí động học.

VinFast Sulad mang kiểu dáng mô tô thể thao với phần thân xe bao quanh động cơ điện. Ảnh: AutoCar VinFast Sulad mang kiểu dáng mô tô thể thao với phần thân xe bao quanh động cơ điện. Ảnh: AutoCar

Theo quy hoạch sản phẩm của VinFast, Sulad là một trong bốn mẫu xe thuộc dòng thể thao, bên cạnh Subab, Surad và Sudub. Trong đó, Subab và Surad mang kiểu dáng naked-bike, Sudub theo phong cách cruiser, còn Sulad hướng đến nhóm khách hàng yêu thích mô tô thể thao.

Điểm đáng chú ý của dòng xe này nằm ở hệ truyền động. Theo công bố của VinFast, các mẫu mô tô điện thể thao dự kiến sử dụng động cơ có công suất tối đa lên tới 50.000 W, tương đương 50 kW. Tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/h.

Hệ truyền động điện công suất lớn là nền tảng phát triển dòng mô tô thể thao của VinFast. Ảnh: AutoCar

VinFast cho biết các mẫu xe sẽ sử dụng bộ pin hiệu suất cao, phục vụ khả năng vận hành ở dải tốc độ lớn. Tuy nhiên, hãng chưa công bố dung lượng pin, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc hay thời gian sạc cụ thể của Sulad.

Việc Sulad xuất hiện trong hồ sơ đăng ký tại Ấn Độ cho thấy VinFast đang chuẩn bị thêm sản phẩm ở nhóm mô tô điện, thay vì chỉ tập trung vào scooter. Dù vậy, chưa có thông tin xác nhận thời điểm mẫu xe này được đưa vào sản xuất hoặc phân phối thương mại.