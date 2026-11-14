Từ hôm nay, Quảng Ninh có thêm trung tâm thương mại rộng 130.000 m2, quy tụ 140 thương hiệu trong và ngoài nước

Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam vừa chính thức khai trương AEON MALL Hạ Long tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 do doanh nghiệp Nhật Bản phát triển và vận hành tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của hệ thống bán lẻ này tại thị trường phía Bắc.

Dự án tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, được xây dựng trên khu đất khoảng 91.000 m², với tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m2 và diện tích cho thuê khoảng 54.000 m². Công trình gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng.

Đáng chú ý, hơn 60% thương hiệu tại đây lần đầu tiên hiện diện tại Quảng Ninh. Một số cái tên đáng chú ý gồm UNIQLO, MUJI, JINS, MEGANE PRINCE, Foot Locker, cùng các thương hiệu ẩm thực như Hama Sushi, BOTEJYU, GYU SHIGE và Cửu Vân Long.

Theo doanh nghiệp, sau 3 ngày mở cửa đón khách, tính từ ngày 11/11, trung tâm thương mại đã ghi nhận gần 160.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Hơn 8.300 m2 dành cho vui chơi, giải trí

Không chỉ tập trung vào hoạt động bán lẻ, AEON MALL Hạ Long dành khoảng 8.300 m2 cho khu vực vui chơi và giải trí, hướng tới phục vụ nhiều nhóm khách hàng, từ gia đình địa phương đến khách du lịch.

Trong đó, VS Pickleball tại tầng 4 có 7 sân tiêu chuẩn, phục vụ nhu cầu luyện tập và tổ chức các hoạt động thể thao cộng đồng. Vietnam Roller Rink mang đến trải nghiệm trượt patin trong nhà, lần đầu xuất hiện tại Quảng Ninh. Các khu vui chơi Kidzoona Safari & Molly Fantasy, Timezone và Gigo hướng tới nhóm khách hàng trẻ và trẻ em.

Ngoài ra, trung tâm còn có khu trải nghiệm thực tế ảo XR Magic, K-playground dành cho những người yêu thích văn hóa Hàn Quốc và rạp chiếu phim Galaxy.

Ở lĩnh vực ẩm thực, các nhà hàng được bố trí tại tầng 3 và tầng 4, kết hợp giữa món ăn Việt Nam và các lựa chọn quốc tế. Điểm nhấn là Food Hall HO HO Hall rộng khoảng 580 m² tại tầng 3, được thiết kế theo ý tưởng kết hợp ẩm thực và giải trí, lấy cảm hứng từ cảnh quan Vịnh Hạ Long.

Một trong những điểm đáng chú ý trong thiết kế AEON MALL Hạ Long là việc đưa các yếu tố cảnh quan và văn hóa địa phương vào không gian thương mại.

Theo định hướng kiến trúc mang tên "SPARKLE ROCK! NEW LAND", công trình lấy cảm hứng từ sắc xanh và vẻ đẹp của hàng nghìn hòn đảo trên Vịnh Hạ Long.

Tại khu vực trung tâm, Vườn Sunken rộng khoảng 600 m² được thiết kế như một quảng trường, có sân khấu dành cho các chương trình âm nhạc, khiêu vũ và biểu diễn của nghệ sĩ địa phương. Chương trình "DRAGON OF LIGHT" kết hợp màn hình LED và công nghệ laser mapping, tái hiện truyền thuyết Vịnh Hạ Long thông qua hình ảnh, ánh sáng và âm thanh.

Trong khi đó, Forest Market tại tầng 3 và tầng 4 được phát triển theo mô hình công viên trong nhà, kết hợp cây xanh, ánh sáng tự nhiên và không gian sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động như yoga, khiêu vũ, biểu diễn âm nhạc, thư viện và chợ phiên theo mùa cũng được định hướng triển khai tại đây.

Theo ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, việc AEON MALL Hạ Long đi vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng đối với phát triển thương mại, dịch vụ của địa phương. Dự án được kỳ vọng bổ sung không gian mua sắm, vui chơi, giải trí gắn với du lịch Hạ Long - Bãi Cháy, đồng thời mở rộng kênh phân phối cho hàng Việt Nam và sản phẩm OCOP.

Đầu tư công trình xanh, tính đến đặc thù đô thị biển

Bên cạnh quy mô thương mại và giải trí, AEON MALL Hạ Long cũng được đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường. Công trình đã nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS hạng Vàng của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam.

Hệ thống điện mặt trời trên mái tòa nhà và mái bãi đỗ xe ngoài trời dự kiến cung cấp khoảng 2.865 MWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 11% nhu cầu điện của trung tâm và giúp giảm khoảng 1.800 tấn CO₂ mỗi năm theo tính toán của dự án.

Công trình cũng sử dụng thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, tái sử dụng một phần nước thải sau xử lý để tưới cây, với mức tiết kiệm dự kiến khoảng 2.200 m³ nước mỗi năm. Tại bãi đỗ xe ngoài trời, doanh nghiệp bố trí 8 bộ sạc ô tô điện và 96 bộ sạc xe máy điện.

Đáng chú ý, do nằm tại khu vực đô thị biển, công trình được tính toán các giải pháp ứng phó với ngập lụt và gió bão như nâng cao độ sàn tầng 1, bố trí tấm chắn chống ngập và tăng cường hệ thống thoát nước mưa.

Với việc đưa AEON MALL Hạ Long vào hoạt động, hệ thống AEON MALL tại Việt Nam hiện có 10 trung tâm thương mại. Dự án được kỳ vọng không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Quảng Ninh mà còn trở thành điểm dừng chân mua sắm, giải trí trong hành trình du lịch của khách đến Hạ Long.