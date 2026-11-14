Mitsubishi Outlander thế hệ mới được xác nhận sắp ra mắt Việt Nam: Dễ dùng động cơ hybrid, có AWD 'phả hơi nóng' lên CR-V

Mitsubishi Outlander thế hệ mới được xác nhận sắp ra mắt

Mitsubishi Motors Việt Nam vừa đăng tải thông điệp mới, tiếp tục hé lộ về màn ra mắt của Outlander thế hệ mới. Theo đó, trên fanpage chính thức, hãng xe Nhật chia sẻ hình ảnh mẫu SUV này cùng thông điệp sắp ra mắt.

Outlander thế hệ mới được hé lộ sắp ra mắt. Ảnh: Mitsubishi

Đây là tín hiệu mới nhất cho màn tái xuất của Outlander tại Việt Nam sau hơn một năm vắng bóng. Trước đó, hồi tháng 9/2026, ông Tomoki Yanagawa, Tổng giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, từng xác nhận rằng thế hệ mới của Outlander sẽ về nước trong năm nay và sử dụng động cơ mild-hybrid.

Đến đầu tháng 11, những chiếc Outlander đầu tiên đã xuất hiện tại cảng Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì lắp ráp trong nước như thế hệ trước. Nhiều khả năng, xe sẽ ra mắt trong tháng 12 tới.

Những chiếc Outlander đời mới đã cập cảng Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi

Cấu hình của Outlander mới ở Việt Nam có gì?

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên Outlander thế hệ mới là hệ truyền động. Theo thông tin đã được xác nhận trước đó, xe bán tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V (MHEV).

Ở cấu hình này, động cơ cho công suất khoảng 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, kết hợp hộp số CVT. Xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super All-Wheel Control (S-AWC).

Outlander thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt khoảng 4.710 x 1.862 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.705 mm. Xe duy trì cấu hình 5+2 chỗ ngồi, với hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để mở rộng khoang hành lý.

Thiết kế Outlander mới có một số điểm tương đồng ở chi tiết với Xpander. Ảnh: Caranddriver

Thiết kế ngoại thất sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, đèn định vị LED thanh mảnh đặt phía trên và cụm đèn chiếu sáng chính bố trí thấp hơn. Tùy phiên bản, xe có thể sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước lên tới 20 inch.

Những hình ảnh xe tại cảng Việt Nam trước đó cho thấy ít nhất hai cấu hình khác nhau. Trong đó, một chiếc sở hữu bộ mâm đa chấu phối hai tông màu lớn hơn, nhiều khả năng thuộc phiên bản cao cấp. Cả hai xe đều xuất hiện khu vực camera phía sau kính lái và chi tiết radar trên lưới tản nhiệt, gợi ý khả năng có gói ADAS.

Nội thất Outlander được hoàn thiện cao cấp hơn Destinator. Ảnh: Caranddriver

Ở thị trường quốc tế, Outlander có nhiều trang bị đáng chú ý như màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Yamaha. Bản cao cấp có ghế bọc da Semi-Aniline và cửa sổ trời toàn cảnh.

Đối thủ của Outlander tại Việt Nam

Sự trở lại của Outlander diễn ra trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam có mức độ cạnh tranh cao hơn đáng kể so với thời điểm mẫu xe này dừng bán.

Trong nhóm đối thủ, Honda CR-V là cái tên đáng chú ý nhất bởi cũng có cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Trong khi đó, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory và Kia Sportage chủ yếu cạnh tranh ở nhóm SUV 5 chỗ. Hiện Mitsubishi cũng có một mẫu xe cỡ C 7 chỗ là Destinator. Destinator hiện có giá niêm yết 780-855 triệu đồng.

Một số hình ảnh tham khảo Mitsubishi Outlander mới tại Mỹ:

Ảnh: Caranddriver