Giá bạc tuần qua 'bay màu' 5% - Phú Quý bán ngang giá thế giới

Giá bạc thế giới và trong nước cùng giảm, gần như không còn chênh lệch

Thị trường bạc quốc tế vừa khép lại tuần giao dịch từ ngày 9-13/11 với diễn biến kém tích cực. Theo Trading Economics, giá bạc ngày 13/11 được ghi nhận quanh 48,75 USD/ounce, giảm 2,52% trong phiên. Trong khi đó, các dữ liệu thị trường ghi nhận hợp đồng bạc tương lai giảm khoảng 5,35% trong cả tuần, đánh dấu một trong những tuần giảm đáng kể của kim loại quý này trong thời gian gần đây.

Từ vùng giá trên 51 USD/ounce đầu tuần, bạc đã có thời điểm xuyên thủng mốc 50 USD/ounce, xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Áp lực bán gia tăng sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 10 cao hơn kỳ vọng, làm suy yếu triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10. Cùng với diễn biến đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ gia tăng, thị trường bắt đầu tính đến khả năng Fed tiếp tục duy trì lãi suất cao, thậm chí tăng lãi suất trong tháng 12. Đây là yếu tố bất lợi đối với các kim loại quý không mang lại lợi suất như vàng và bạc.

Diễn biến tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Theo dữ liệu cập nhật lúc 8h30 ngày 14/11, giá bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg giảm 4,9% so với đầu tuần. Giá mua vào hiện ở mức 39.786.567 đồng/kg, trong khi giá bán ra là 41.013.231 đồng/kg.

Như vậy, giá bạc Phú Quý đã giảm gần 5% chỉ trong một tuần.

Đáng chú ý hơn cả là khoảng cách giữa giá bạc trong nước và thế giới đang được thu hẹp đáng kể. Thời điểm ngày 14/11, mỗi kg bạc trên thị trường quốc tế có giá trị tương đương khoảng 40,53 triệu đồng.Trong khi đó, giá bán bạc thỏi Phú Quý ở mức 41,01 triệu đồng/kg, cao hơn giá bạc thế giới quy đổi khoảng 487.000 đồng/kg, tương đương 1,2%. Ở chiều mua vào, Phú Quý đang niêm yết thấp hơn giá bạc thế giới quy đổi khoảng 740.000 đồng/kg, tương đương 1,8%.

Đây là mức chênh lệch khá nhỏ nếu đặt cạnh những giai đoạn bạc trong nước duy trì mức chênh khoảng 20% so với giá trị kim loại quy đổi trên thị trường quốc tế. Thậm chí trong tuần, có thời điểm bạc Phú Quý bán giá ngang bạc quốc tế.

Giá bạc Phú Quý gần như ngang với bạc quốc tế thời điểm ngày 12/11.

Cần lưu ý, giá bạc thế giới quy đổi là giá tham chiếu của bạc nguyên liệu, chưa bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu, phí vận chuyển, bảo hiểm và premium của nhà cung cấp.

Triển vọng tuần tới: Áp lực giảm giá chưa hết, nhà đầu tư cần thận trọng

Bước sang tuần giao dịch mới từ ngày 16/11, xu hướng của bạc nhiều khả năng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách tiền tệ Mỹ, sức mạnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Theo Trading Economics, giá bạc đang chịu sức ép từ kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, trong khi xác suất tăng mạnh hơn cũng đã xuất hiện trong các dự báo.

Về mặt kỹ thuật, vùng 49 USD/ounce đang là khu vực cần theo dõi trong ngắn hạn. Nếu bạc không thể giữ được vùng hỗ trợ này, áp lực bán có thể đẩy giá xuống những ngưỡng thấp hơn, trong đó mốc 48 USD/ounce là vùng tham chiếu tiếp theo. Ngược lại, nếu lực mua quay trở lại và giá vượt được vùng 50,5-51 USD/ounce, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật.

Một yếu tố khác cần theo dõi là nhu cầu công nghiệp. Khác với vàng, bạc vừa là tài sản đầu tư vừa là nguyên liệu quan trọng trong các ngành điện tử, công nghệ, năng lượng mặt trời và sản xuất thiết bị điện. Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu công nghiệp không đủ để triệt tiêu ngay áp lực bán trong ngắn hạn nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao.

Với nhà đầu tư trong nước, việc giá bạc Phú Quý đã tiến sát giá bạc thế giới quy đổi mang lại một tín hiệu đáng chú ý: rủi ro đến từ mức chênh lệch giá nội địa cao đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa bạc đã tạo đáy hoặc là thời điểm thích hợp để mua vào bằng mọi giá.

Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy, tránh mua đuổi khi giá có những nhịp hồi phục mạnh và cân nhắc chia nhỏ các lần giải ngân thay vì tập trung toàn bộ vốn vào một thời điểm.



