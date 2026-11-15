Mazda CX-5 thế hệ mới xuất hiện tại trung tâm khí thải ở Việt Nam: Dễ nhận ra với nhiều thay đổi, có thể ra mắt ngay trong năm nay

Hình ảnh mới ghi nhận một chiếc Mazda CX-5 thế hệ mới màu trắng đỗ trong khuôn viên trung tâm thử nghiệm khí thải. Ô tô mới cần trải qua thử nghiệm khí thải để được cấp chứng nhận trước khi bán ra, vì vậy sự xuất hiện này thường được xem là dấu hiệu ngày ra mắt không còn xa.

Đây không phải lần đầu mẫu xe này lộ diện tại Việt Nam. Tháng 12/2025, THACO đã đưa CX-5 thế hệ mới về trưng bày cùng CX-60 và CX-90. Việt Nam khi đó trở thành thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón thế hệ thứ ba của CX-5, chỉ khoảng 5 tháng sau khi xe ra mắt toàn cầu. Cuối tháng 10/2026, hình ảnh của xe tiếp tục xuất hiện trên website chính thức của Mazda Việt Nam.

Mazda CX-5 thế hệ mới tại trung tâm khí thải ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Dũng

Thiết kế mới, dễ nhận ra từ xa

So với thế hệ đang bán, CX-5 mới dễ phân biệt nhờ phần đầu được làm lại theo ngôn ngữ Kodo. Cụm đèn pha mảnh hơn, ôm lấy lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn tối màu. Cản trước có hốc gió dưới mở rộng theo chiều ngang, trong khi hốc bánh và mép dưới thân xe được ốp nhựa đen. Chiếc xe trong ảnh còn dùng gương chiếu hậu ốp đen và mâm hợp kim tối màu. Ở phía sau, dòng chữ "MAZDA" cỡ lớn trải ngang cửa cốp thay cho logo quen thuộc.

Xe có chiều dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm. So với thế hệ hiện hành, xe dài hơn khoảng 100 mm, rộng hơn 15 mm, trục cơ sở tăng 115 mm, hứa hẹn không gian rộng rãi hơn cho hàng ghế sau và khoang hành lý.

Khả năng cao CX-5 mới sẽ sớm được giới thiệu. Ảnh: Hoàng Dũng

Dự kiến 4 phiên bản, có thể ra mắt ngay trong năm nay

Theo thông tin rò rỉ chưa được THACO Auto và Mazda Việt Nam xác nhận, CX-5 mới tại Việt Nam có thể có 4 phiên bản: 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium và 2.5 Signature AWD. Tất cả dùng động cơ xăng 2.5L cho công suất 185 mã lực, mô-men xoắn 257 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Bản Signature dẫn động bốn bánh AWD, các bản còn lại nhiều khả năng dẫn động cầu trước.

Khoang cabin thay đổi đáng kể với màn hình đồng hồ 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch. Tùy phiên bản, xe có ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi và làm mát, âm thanh Bose 12 loa, đèn viền nội thất và màn hình HUD. Đáng chú ý, đây là lần đầu CX-5 có cửa sổ trời toàn cảnh. Gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS có mặt ngay từ bản Deluxe rẻ nhất, bên cạnh camera 360 độ có chế độ quan sát gầm xe.

Không gian khoang lái CX-5 mới được nâng cấp gần như hoàn toàn. Ảnh: Car and Driver

Giá bán chưa được công bố, song bản tiêu chuẩn được dự đoán khoảng 900 triệu đồng. Trong khi đó, thế hệ hiện hành đang được một số đại lý giảm xuống dưới 650 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, nhiều khả năng để giải phóng hàng tồn.

THACO từng lên kế hoạch bán CX-5 mới từ tháng 11/2026, dù một nguồn tin nội bộ cho biết thời điểm này có thể lùi sang đầu năm 2027. Việc xe đã có mặt tại trung tâm thử nghiệm khí thải cho thấy khả năng ra mắt ngay trong năm nay vẫn còn để ngỏ. Khi về Việt Nam, CX-5 mới sẽ cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Territory và Mitsubishi Destinator.