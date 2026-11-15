Trúng số 42 tỷ đồng, đổi đời được 5 năm: Giờ hết tiền phải đi làm công nhân

Trúng số độc đắc thường được xem là cơ hội đổi đời mà nhiều người mơ ước. Chỉ sau một đêm, khoản tiền thưởng hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu NDT (tương đương hàng chục tỷ đồng) có thể giúp một người bình thường trở thành triệu phú. Thế nhưng, có được số tiền lớn chưa chắc đồng nghĩa với việc có thể duy trì cuộc sống sung túc lâu dài.

Câu chuyện của 4 người từng trúng giải xổ số giá trị lớn tại Trung Quốc là bằng chứng cho điều đó. Từ chủ cửa hàng quần áo, nhân viên văn phòng đến những người chơi xổ số thông thường, mỗi người đều có một kế hoạch khác nhau để sử dụng khoản tiền bất ngờ này. Tuy nhiên, điểm chung là sau vài năm, không ít người đã phải đối mặt với tình cảnh tài sản hao hụt nghiêm trọng, thậm chí quay trở lại cuộc sống trước khi trúng thưởng.

Zheng Bin: Trúng số 8 triệu NDT (28 tỷ đồng) vào năm 2024

Trước khi trúng số, Zheng Bin sở hữu 2 cửa hàng quần áo. Đầu năm 2024, người đàn ông này bất ngờ trúng giải thưởng trị giá 8 triệu NDT (khoảng 28 tỷ đồng). Khoản tiền lớn đến bất ngờ khiến Zheng Bin vô cùng phấn khích. Ông thường xuyên kể với mọi người về trải nghiệm trúng thưởng của mình. Tuy nhiên, cũng chính việc công khai chuyện có tiền đã khiến nhiều người quen tìm đến, ngỏ ý hợp tác đầu tư kinh doanh.

Với mong muốn bảo toàn và gia tăng giá trị khoản tiền vừa nhận được, Zheng Bin đồng ý tham gia một số dự án do bạn bè giới thiệu. Đáng tiếc, chưa đầy một năm sau, các khoản đầu tư này thất bại. Không chỉ mất hàng triệu NDT tiền thưởng, ông còn tiêu tốn hơn 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) vốn tích lũy từ nhiều năm kinh doanh quần áo.

Điều khiến Zheng Bin tiếc nuối nhất là trước khi trúng xổ số, ông vẫn có khoảng 2 triệu NDT (7 tỷ đồng) dành dụm để dưỡng già. Sau những quyết định đầu tư sai lầm, khoản tiền này cũng không còn. Từ chỗ có thêm một khoản tài sản lớn để cải thiện cuộc sống, người đàn ông rơi vào tình cảnh tài chính khó khăn hơn cả trước khi trúng thưởng.

Yang Liang: Trúng số 10 triệu NDT (35 tỷ đồng) vào năm 2023

Tháng 5/2023, Yang Liang trở thành chủ nhân giải thưởng trị giá 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng). Thay vì tiếp tục đi làm và gửi tiền vào ngân hàng, Yang Liang cho rằng lãi suất tiền gửi quá thấp, không đủ hấp dẫn so với khả năng sinh lời từ đầu tư.

Vì vậy, anh quyết định nghỉ việc để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán toàn thời gian. Mỗi ngày, Yang Liang dành thời gian theo dõi thị trường, liên tục mua bán cổ phiếu với chiến lược đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, sau khoảng một năm, kết quả thu về không như kỳ vọng. Anh không kiếm được lợi nhuận mà còn khiến số vốn ban đầu hao hụt khoảng 30%.

Sau thất bại này, dưới sự khuyên nhủ của vợ, Yang Liang chuyển sang mua các quỹ đầu tư kết hợp cổ phiếu và trái phiếu, với hy vọng việc giao tiền cho những nhà quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp cải thiện hiệu quả đầu tư. Thế nhưng, đến đầu tháng 5/2025, các quỹ thiên về cổ phiếu mà anh lựa chọn tiếp tục ghi nhận mức thua lỗ khoảng 20%.

Như vậy, chỉ sau khoảng 2 năm kể từ khi trúng giải độc đắc, Yang Liang đã chứng kiến phần lớn khoản tiền thưởng bị hao hụt. Anh buộc phải đối diện với thực tế rằng việc đầu tư liên tục nhưng thiếu kinh nghiệm có thể khiến tài sản biến mất nhanh chóng.

Xi Min: Trúng số 5 triệu NDT (17,5 tỷ đồng) vào năm 2021

Tháng 4/2021, Xi Min trúng giải thưởng trị giá 5 triệu NDT (khoảng 17,5 tỷ đồng). Sau khi nhận được khoản tiền lớn, bà đã tổ chức một bữa ăn để mời người thân, bạn bè đến chung vui. Tuy nhiên, quyết định này cũng vô tình khiến chuyện bà trúng số được lan truyền rộng rãi trong các mối quan hệ xung quanh.

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Không lâu sau, nhiều người thân bắt đầu tìm đến hỏi vay tiền với những lý do khác nhau. Người cần tiền sửa sang nhà cửa, người lại thiếu một khoản tiền để đóng trước khi mua nhà. Có người đề nghị vay 200.000-300.000 NDT (khoảng 700 triệu-1,05 tỷ đồng), hứa sẽ sớm hoàn trả.

Vốn nghĩ rằng có thể giúp đỡ người thân trong lúc khó khăn, Xi Min đồng ý cho vay. Thế nhưng, sau 3 năm, những người từng nhận tiền lại liên tục đưa ra lý do trì hoãn, thậm chí từ chối trả nợ. Khả năng thu hồi số tiền đã cho vay gần như không còn.

Xi Min chia sẻ rằng ban đầu bà muốn dùng khoản thưởng để cải thiện cuộc sống và phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, cuối cùng, số tiền lại lần lượt rơi vào tay những người quen không giữ lời hứa. Khoản tài sản từng giúp bà có cơ hội sống thoải mái hơn giờ đây trở thành một bài học đắt giá về việc cho vay tiền, kể cả với người thân.

Pan Liang: Trúng số 12 triệu NDT (42 tỷ đồng) vào năm 2019

Trước khi trúng số, Pan Liang là người đàn ông độc thân có cuộc sống khá bình thường. Tuy nhiên cuối năm 2019, khi có trong tay 12 triệu NDT (42 tỷ đồng) tiền trúng số, Pan Liang bắt đầu thay đổi tư duy về tiền bạc.

Anh mua nhà, có bạn gái và sắm tới 2 chiếc ô tô đắt đỏ, một chiếc dành cho bản thân, chiếc còn lại để bạn gái sử dụng. Chi phí sinh hoạt mỗi tháng cũng tăng lên mức hàng chục nghìn NDT (hàng trăm triệu đồng).

Tuy nhiên, việc chi tiêu thoải mái mà không có kế hoạch khiến khoản tiền thưởng nhanh chóng cạn kiệt. Chỉ sau khoảng 5 năm, phần lớn tài sản Pan Liang nhận được từ xổ số đã bị tiêu hết.

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Hiện tại, Pan Liang đã phải đi làm công nhân. Cuộc sống của anh trở về với nhịp sinh hoạt quen thuộc trước kia: Đi làm theo giờ hành chính, nhận lương và duy trì công việc như bao người khác. Khoản tiền 12 triệu NDT (42 tỷ đồng) từng khiến anh nghĩ rằng mình đã có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác giờ chỉ còn là ký ức.

Có thể thấy trúng giải độc đắc thực sự mang đến cơ hội thay đổi tình hình tài chính trong thời gian ngắn, nhưng không đảm bảo người nhận sẽ duy trì được sự giàu có. Zheng Bin mất tiền vì đầu tư kinh doanh thiếu thận trọng, Yang Liang thua lỗ khi liên tục tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính, Xi Min không thể thu hồi tiền cho người quen vay, còn Pan Liang tiêu hết tài sản vì chi tiêu vượt quá khả năng kiểm soát.

Điểm chung của những câu chuyện này là khoản tiền thưởng lớn không đi kèm với kinh nghiệm quản lý tài chính tương ứng. Khi chưa có kế hoạch rõ ràng, một người hoàn toàn có thể đánh mất số tài sản mà mình phải mất hàng chục năm làm việc mới tích lũy được.

Trúng số có thể giúp một người bước sang trang mới chỉ sau một đêm, nhưng để duy trì cuộc sống tốt hơn trong nhiều năm tiếp theo, điều quan trọng vẫn là cách quản lý, phân bổ và bảo vệ số tiền mình đang có.

(Nguồn: Sina Finance)