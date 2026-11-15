Hyundai Venue thế hệ mới chốt giá quy đổi từ 485 triệu: 3 tùy chọn động cơ, có máy tăng áp, sản xuất tại Ấn Độ

Thế hệ đầu tiên của Hyundai Venue được bán tại Nam Phi từ năm 2019 đến đầu năm 2026. Tương tự đời trước, Hyundai Venue mới tiếp tục được sản xuất tại Ấn Độ. Đối thủ của xe gồm Kia Sonet, Suzuki Fronx, Mahindra XUV 3XO, Nissan Magnite, Toyota Starlet Cross và Renault Kiger.

Hyundai Venue thế hệ mới được bán với 3 phiên bản tại Nam Phi. Ảnh: Hyundai

Hyundai Venue thế hệ mới có bản cao nhất dùng máy tăng áp

Hyundai Nam Phi phân phối Venue mới với 3 phiên bản cho khách hàng lựa chọn. Phiên bản thấp nhất 1.2 Premium 5MT có giá khoảng 485 triệu đồng, kế đến là bản 1.0T Premium 7DCT giá khoảng 530 triệu đồng, bản cao nhất 1.0T N Line 7DCT được bán với giá 758 triệu đồng.

Bản 1.2 Premium của Hyundai Venue dùng động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh. Động cơ này cho công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 115 Nm. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của bản này là 6,5 lít/100 km.

Trong khi đó, Hyundai Venue 1.0T Premium dùng động cơ xăng tăng áp 1.0L, 3 xi-lanh. Động cơ này cho công suất khoảng 95 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 6,9 lít/100 km.

Ở bản N Line, động cơ 1.0L tăng áp được nâng công suất lên mức 118 mã lực. Tuy nhiên, mô-men xoắn vẫn là 172 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hiện hãng chưa công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của Hyundai Venue N Line.

Tất cả phiên bản Hyundai Venue mới đều trang bị 6 túi khí. Ảnh: Hyundai

Thiết kế, tiện nghi và trang bị an toàn trên Hyundai Venue mới

Về kích thước, Hyundai Venue thế hệ mới dài 3.995 mm, không đổi so với đời trước. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở tăng thêm 20 mm. Khoảng sáng gầm của xe đạt 190 mm.

Ngoại thất của Hyundai Venue mới lấy cảm hứng từ hai mẫu SUV cỡ lớn là Creta và Santa Fe. Xe có dáng vuông vức, vòm bánh xe dạng nở với ốp nhựa đen. Đồng thời, lưới tản nhiệt được mạ chrome tối màu. Hai bản Premium dùng mâm thép 16 inch có ốp che và đèn pha halogen. Trong khi đó, bản N Line sở hữu mâm hợp kim 17 inch và đèn pha LED.

Bên trong, khoang cabin của Hyundai Venue được thiết kế lại với cụm màn hình kép. Trong đó, màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Bluetooth nhận diện giọng nói. Riêng bản N Line có thêm điều hòa tự động, gương gập điện và cửa sổ trời chỉnh điện.

Về an toàn, Hyundai Venue mới có 6 túi khí tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Trước đó, bản tiêu chuẩn của thế hệ cũ chỉ có 2 túi khí. Ngoài ra, xe còn có cân bằng điện tử, phanh ABS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đồng thời, danh sách này còn gồm cảm biến áp suất lốp, camera lùi và cảnh báo đỗ xe.

Tại Nam Phi, Hyundai Venue được bảo hành 7 năm hoặc 200.000 km. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận gói bảo dưỡng 3 năm hoặc 45.000 km.