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Đội tuyển Việt Nam hủy trận đấu với đương kim vô địch Asian Cup?

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Lịch trình của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Asian Cup 2027.

Mới đây, LĐBĐ Nhật Bản và LĐBĐ Việt Nam đã thống nhất hủy trận đấu giao hữu dự kiến diễn ra vào ngày 30/12/2026. Theo kế hoạch, trận đấu này nằm trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Nhưng do Asian Cup 2027 đã được hoãn đến cuối năm 2027, lịch trình của đội tuyển Việt Nam cũng như Nhật Bản đều thay đổi.

Đội tuyển Việt Nam hủy trận đấu với đương kim vô địch Asian Cup?- Ảnh 1.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng cũng hủy trận giao hữu gặp Qatar - nhà ĐKVĐ Asian Cup - vốn dự kiến diễn ra vào ngày 5/1/2027. Ban đầu, chuyến tập huấn Qatar được coi là bước đi quan trọng để sẵn sàng cho Asian Cup 2027. Tuy nhiên, giờ đây kế hoạch giao hữu và tập huấn vào đầu tháng 1/2027 không còn mang còn mang tính chất chuẩn bị trực tiếp cho giải đấu nên việc hủy bỏ là hợp lý.

Quãng thời gian trong tháng 1/2027 từng được ấn định sẽ dành cho ĐTQG hiện đã chuyển sang tổ chức các trận đấu V.League. Nhờ đó, V.League mùa giải 2026/27 sẽ kết thúc sớm hơn. Cụ thể, V.League sẽ lăn bóng trở lại từ ngày 9/1/2027, dự kiến hạ màn vào ngày 9/5/2027. Kế hoạch này sớm hơn gần 2 tuần so với mốc 22/5/2027 ban đầu.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tìm kiếm đối thủ dành cho loạt trận giao hữu quốc tế FIFA Days tiếp theo, dự kiến diễn ra từ 22/3 đến 30/3/2027.

Theo KDH

Đời sống & Pháp luật

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