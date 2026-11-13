Lời chia tay của Lê Giang Patrik

Ngay sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, thủ môn Lê Giang Patrik đăng tải thông điệp chia tay đội tuyển Việt Nam, khép lại đợt tập trung lần này để trở về CLB Công an TP.HCM.

Trên trang Facebook cá nhân, thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia viết: “Luôn là niềm vinh dự và tự hào mỗi khi được khoác lên mình màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam! Làm tốt lắm anh em! Chúc toàn đội may mắn trong trận đấu tiếp theo. Hẹn sớm gặp lại!”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ và các đồng đội. Nhiều bình luận gửi lời chúc mừng, ghi nhận màn thể hiện của Lê Giang Patrik trong màu áo đội tuyển, đồng thời mong anh tiếp tục giữ phong độ khi trở lại thi đấu ở cấp CLB.

"Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi. Bây giờ thì trở về CLB chinh phục những mục tiêu tiếp theo thôi. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé người nhện Lê Giang PaTrik", một tài khoản chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ để Lê Giang Patrik trở về CLB Công an TP.HCM, nhằm tránh những rủi ro chấn thương không cần thiết cho thủ môn này.

Trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, Lê Giang Patrik được HLV Kim Sang-sik lựa chọn bắt chính. Thủ thành này không phải hoạt động quá vất vả khi đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên đối thủ. Dù hàng phòng ngự đôi lúc thiếu tập trung, Đài Bắc Trung Hoa cũng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm rõ rệt.

Lý giải về quyết định sử dụng Lê Giang Patrik, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã tham khảo ý kiến của huấn luyện viên thủ môn trước khi đưa ra lựa chọn. Ông nhấn mạnh yếu tố tin tưởng và cảm giác an tâm mà một thủ môn mang lại, đồng thời cho biết những người gác đền khác vẫn sẽ có cơ hội thể hiện trong thời gian tới.

Thực tế, nhà cầm quân người Hàn Quốc thường ưu tiên sự ổn định ở vị trí thủ môn. Trước đây, khi Nguyễn Đình Triệu có phong độ tốt, ông Kim vẫn trao cơ hội cho thủ thành này thay vì Nguyễn Filip. Ở giai đoạn vừa qua, màn trình diễn tại V.League giúp Lê Giang Patrik nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik.

Sau khi Lê Giang Patrik trở lại CLB, vị trí bắt chính trong trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 17/11 nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Trung Kiên từng nhiều lần ngồi dự bị cho các đàn anh trong những giải đấu gần đây, trong khi Văn Việt đánh dấu sự xuất hiện ở đội tuyển quốc gia. Cả hai đều đang có phong độ tốt tại V.League và sẽ có cơ hội thể hiện năng lực trong đợt tập trung này.