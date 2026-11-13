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Neymar cho đồng đội mượn máy bay riêng giữa thời điểm đau buồn gây xúc động

| | Lifestyle

Neymar có hành động đầy nghĩa tình khi sử dụng máy bay riêng để hỗ trợ người đồng đội Rony cùng gia đình di chuyển sau khi cha của tiền đạo Santos qua đời ở tuổi 72.

Theo truyền thông Brazil, ông Marigerson Barbosa Carneiro, cha của Rony, qua đời ngày 9/11 ở tuổi 72. Sự ra đi của người thân khiến tiền đạo Santos vô cùng đau buồn. Trước biến cố gia đình, Rony được CLB cho phép tạm thời rời đội bóng để trở về bên những người thân.

Trong thời điểm khó khăn ấy, Neymar đã có hành động khiến nhiều người xúc động. Ngôi sao người Brazil chủ động sử dụng máy bay riêng để hỗ trợ Rony và gia đình di chuyển, giúp đồng đội có thể nhanh chóng trở về quê nhà.

Neymar cho đồng đội mượn máy bay riêng giữa thời điểm đau buồn gây xúc động- Ảnh 1.

Neymar hỗ trợ đồng đội ở giai đoạn khó khăn (Ảnh: CNN)

Nghĩa cử của Neymar nhận được sự trân trọng từ Rony. Sau đó, tiền đạo Santos công khai gửi lời cảm ơn người đồng đội trên mạng xã hội, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời trong hoàn cảnh gia đình gặp biến cố.

Hành động của Neymar một lần nữa cho thấy tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên tại Santos. Không chỉ là những đồng đội trên sân cỏ, các cầu thủ còn dành cho nhau sự quan tâm, sẻ chia trong những thời điểm khó khăn của cuộc sống.

Ở tuổi 34, Neymar đang thi đấu cho Santos, đội bóng từng đưa anh bước ra ánh sáng và trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Việc sẵn sàng hỗ trợ Rony trong thời điểm đau buồn cũng giúp hình ảnh của tiền đạo người Brazil nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Neymar chính thức tái xuất

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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