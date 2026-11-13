Câu hỏi khiến MC Nguyên Khang dừng chân tại Ai Là Triệu Phú

Trong chương trình Ai Là Triệu Phú phát sóng ngày 17/9/2019, MC Nguyên Khang trở thành người chơi đặc biệt khi bước vào phần thi với tâm thế rất thoải mái. Vốn quen thuộc với sân khấu và các chương trình truyền hình, anh nhanh chóng tạo được không khí gần gũi, vui vẻ trong trường quay.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của số phát sóng là màn Nguyên Khang bất ngờ đổi vai với MC Phan Đăng. Nam MC chủ động bước ra khỏi vị trí người chơi, tự giới thiệu chương trình rồi mời Phan Đăng lên ghế nóng. Màn tung hứng của cả hai khiến không khí trường quay trở nên sôi động hơn.

MC Nguyên Khang bất ngờ đổi vai với MC Phan Đăng

Bước vào phần thi chính thức, Nguyên Khang thể hiện sự tự tin và khả năng ứng biến khá tốt. Từ câu hỏi đầu tiên đến câu số 10, anh lần lượt vượt qua những thử thách trải dài ở nhiều lĩnh vực như văn học, âm nhạc, cải lương, thể thao và điện ảnh.

Ở câu hỏi số 10, nam MC được hỏi về nguồn gốc tên gọi giải quần vợt Roland Garros, tức giải Pháp mở rộng. Câu hỏi yêu cầu xác định Roland Garros là tên của ai. Nguyên Khang cho biết mình thường xuyên theo dõi quần vợt và đưa ra những phân tích trước khi lựa chọn đáp án chính xác là một phi công. Với câu trả lời này, anh nâng số tiền thưởng lên 22 triệu đồng.

Đến câu hỏi số 11, Nguyên Khang gặp thử thách khó hơn khi được hỏi: “Địa danh nào chưa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?”. Bốn phương án được đưa ra khi đó gồm Phố cổ Hội An, Hoàng thành Thăng Long, Làng cổ Phước Tích và Thành nhà Hồ.

Nam MC phân vân giữa hai lựa chọn là Làng cổ Phước Tích và Thành nhà Hồ nên quyết định sử dụng quyền trợ giúp cuối cùng là hỏi ý kiến khán giả có mặt tại trường quay. Có 3 khán giả cùng lựa chọn Làng cổ Phước Tích. Tin vào kết quả tư vấn, Nguyên Khang chốt đáp án này và trả lời chính xác, qua đó giành được 30 triệu đồng.

Câu hỏi giúp Nguyên Khang giành được 30 triệu đồng

Ở câu hỏi số 12, Nguyên Khang không còn bất kỳ quyền trợ giúp nào. Câu hỏi được đưa ra là: “Trong 4 vị tổng thống Mỹ được tạc tượng ở núi Rushmore, vị nào tượng trưng cho sự mở mang kinh tế và bảo tồn thiên nhiên?”. Dù đây là câu hỏi đòi hỏi kiến thức lịch sử, Nguyên Khang vẫn bình tĩnh suy luận dựa trên những thông tin từng đọc qua sách báo và đưa ra đáp án Theodore Roosevelt. Lựa chọn chính xác giúp anh vượt qua câu hỏi thứ 12, nhận tấm séc trị giá 40 triệu đồng từ MC Phan Đăng.

Tuy nhiên, hành trình của Nguyên Khang dừng lại ở câu hỏi tiếp theo. Câu số 13 trị giá 60 triệu đồng có nội dung: “Nội dung thi đấu nào không nằm trong ‘Năm môn phối hợp hiện đại’ của thể thao Olympic?”. Bốn phương án lần lượt là cưỡi ngựa vượt rào, đấu kiếm, bắn cung và chạy băng đồng.

Năm môn phối hợp hiện đại là môn thể thao kết hợp các nội dung đấu kiếm, bơi, cưỡi ngựa và phần thi kết hợp chạy - bắn súng. Trong khi đó, bắn cung là một môn thi đấu riêng tại Olympic, không thuộc nhóm nội dung của năm môn phối hợp hiện đại.

Trước câu hỏi này, sau một hồi cân nhắc, Nguyên Khang quyết định dừng cuộc chơi

Trước câu hỏi này, Nguyên Khang cho biết mình không am hiểu sâu về các môn thi đấu Olympic và chưa đủ chắc chắn để lựa chọn. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định dừng cuộc chơi, bảo toàn số tiền thưởng 40 triệu đồng thay vì mạo hiểm với câu hỏi trị giá 60 triệu đồng.

Sau chương trình, Nguyên Khang chia sẻ anh không đặt nặng chuyện thắng thua mà mong muốn có thể dùng phần thưởng để hỗ trợ những người gặp khó khăn. Đúng như dự định trước đó, nam MC trích 20 triệu đồng trong tổng số 40 triệu đồng nhận được để giúp đỡ người dân đảo Phú Quốc chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ khi đó. Số tiền còn lại, anh cho biết sẽ tiếp tục đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện của những tổ chức khác.

Tổng hợp